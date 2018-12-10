Надпись на «Библейской горе» в Мексике побила 4 мировых рекорда

В Мексике так называемую «Библейскую гору» украсили огромной надписью, призывающей местных жителей читать Библию. Надпись побила сразу 4 рекорда в Книге рекордов Гиннеса.

«Библейская гора» находится близ города Сьюдад-Хуарес (ранее назывался Пасо-дель-Норте), крупного города в Мексике в северной части штата Чиуауа с населением в 1,5 млн человек.

Сьюдад-Хуарес ныне считается столицей организованной преступности. Многие называют его «адом на земле», ибо на сегодняшний день он считается самым криминогенным в мире. Военные и полиция со своей миссией пока не справляются.

Христиане борются с преступностью совершенно иными, духовными средствами. В 1987 году был запущен проект облагораживания и оформления горы в библейском ключе. Благочестивый призыв на её склоне гласит: «Сьюдад-Хуарес, истина в Библии, прочти её».

Активисты проекта время от времени подновляют надпись белой извёсткой и очищают склон от мусора. В последнем таком массовом мероприятии по очистке и освежении надписи участвовало порядка 2 тысяч человек. Каждый из них рассматривают эту добровольную работу как свою духовную службу. При этом многих также вдохновляет перспектива признания мировых рекордов, поставленных этой надписью сразу в четырёх категориях: (1) самый большой призыв к чтению Библии; (2) самая большая по площади надпись, занимающая целых 30 тысяч квадратных метров; (3) самое большое число создателей надписи; и (4) самые большие буквы надписи.

Источник: invictory.org

Газета «Сокрытое Сокровище» № 12 (260) декабрь 2018 г.