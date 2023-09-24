Налегаем на яблоки

Ешьте свежие яблоки. Побольше. А ещё непременно приготовьте из них что-то сытное, например яблочно-рисовый пирог или сдобу яблочную.

Яблочно-рисовый пирог

Ингредиенты:

Тесто для формы:

1,5 стакана муки 1 сорта

3 ст. л. сахара

¼ ч. л. соли

5 ст. л. растительного масла (можно горчичного)

7 ст. л. воды

Для начинки:

½ стакана белого риса

2 ст. л. ванильного сахара

2 стакана растительного молока или воды

¼ стакана изюма (промыть)

6 яблок (3 из них порезать кубиками и 3 — дольками)

цедра 1 лимона (потереть на мелкой тёрке)

4 ст. л. лимонного сока

5 ст. л. варенья, желательно светлого (абрикос, вишня, красная смородина)

Приготовление

Соединить сухие ингредиенты теста. Влить масло, перемешать, чтобы получились комочки, затем влить воду и замесить тесто. Раскатать его слоем 5 – 7 мм. Выложить на противень (или другую посуду для выпекания) с бортиками не менее 2 см и обязательно проколоть вилкой по всему периметру. Запекать при температуре 200°С около 10 минут. Следить, чтобы корж не подгорел. Когда он начнёт слегка подрумяниваться, вынуть его из духовки и дать остыть на противне.

Приготовить начинку: порезать 3 яблока кубиками и 3 яблока — дольками, но не смешивать. На растительном молоке сварить рис до готовности. Возможно, понадобится больше молока/воды, чем указано в рецепте (зависит от сорта риса). Остудить. Добавить остальные ингредиенты, кроме варенья и яблок, порезанных дольками. Всё хорошо перемешать и выложить на испечённый корж. Сверху выложить яблоки, порезанные дольками (выкладываем, как черепицу).

Выпекать при температуре 200°С 40 минут. Пирог вынуть и смазать вареньем поверх яблок и снова поставить в духовку на 10 минут.

Уже испечённый корж при повторном выпекании с начинкой не подгорит.

По рецептам пансионата «Наш дом»

Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2023 г.