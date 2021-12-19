Наполеон не как обычно

Приближаются праздники, и хозяйки начинают задумываться, чем бы порадовать семью и гостей. Предлагаем рецепт нежнейшего торта «Наполеон» с заботой о здоровье: минимум сахара и только растительные ингредиенты. Этот торт я попробовала, когда отдыхала в центре здоровья «Дорога жизни» в Нижегородской области. И я не смогла забыть его, а потому выпросила рецепт для наших читателей.
Ингредиенты для коржей:
- кокосовое масло — 250 г
- мука — 400 г
- соль — 1 ч. л.
- вода — 150 – 160 мл
Если кокосовое масло мягкое, необходимо предварительно охладить его, а затем натереть на мелкой тёрке. Добавить остальные ингредиенты. Быстро вымесить тесто, разделить на 8 – 9 равных частей, убрать на 40 минут в холодильник. Затем раскатать коржи. Удобно делать это постепенно: пока первый корж печётся, раскатываем второй и т. д. Для придания ровной формы можно использовать крышку от кастрюли. То есть вы раскатываете тесто, помещаете пласт на противень (смазывать его не надо, потому что в тесте достаточно масла), а затем выдавливаете круг крышкой подходящего диаметра. Края тоже оставляйте, пеките их. Из них мы сделаем посыпку для верхнего коржа. Выпекать каждый корж около 10 минут при температуре 200С°.
Ингредиенты для крема:
- молоко растительное (например, соевое) — 500 мл
- сахар — 0,5 стакана
- ванильный сахар — 1 ч. л.
- растительное масло — 1 ст. л.
- вода — 1 стакан
- мука — 2,5 ст. л. с горкой
В молоко добавить сахар, ванильный сахар и растительное масло, поставить на огонь. Тем временем муку развести в 1 стакане воды. Влить получившуюся массу в молоко, хорошо перемешать, варить до загустения. Крем остудить. В процессе остывания масса покроется сверху плёночкой, поэтому желательно взбить крем миксером.
Смазать коржи кремом, сверху посыпать крошкой (из тех самых краешков), убрать торт в холодильник для пропитки. Если приготовить торт вечером, то к утру он готов. Приятного аппетита!
Рецепт центра здоровья «Дорога жизни»
Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2021 г.