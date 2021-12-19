Наполеон не как обычно

Приближаются праздники, и хозяйки начинают задумываться, чем бы порадовать семью и гостей. Предлагаем рецепт нежнейшего торта «Наполеон» с заботой о здоровье: минимум сахара и только растительные ингредиенты. Этот торт я попробовала, когда отдыхала в центре здоровья «Дорога жизни» в Нижегородской области. И я не смогла забыть его, а потому выпросила рецепт для наших читателей.

Ингредиенты для коржей:

кокосовое масло — 250 г

мука — 400 г

соль — 1 ч. л.

вода — 150 – 160 мл

Если кокосовое масло мягкое, необходимо предварительно охладить его, а затем натереть на мелкой тёрке. Добавить остальные ингредиенты. Быстро вымесить тесто, разделить на 8 – 9 равных частей, убрать на 40 минут в холодильник. Затем раскатать коржи. Удобно делать это постепенно: пока первый корж печётся, раскатываем второй и т. д. Для придания ровной формы можно использовать крышку от кастрюли. То есть вы раскатываете тесто, помещаете пласт на противень (смазывать его не надо, потому что в тесте достаточно масла), а затем выдавливаете круг крышкой подходящего диаметра. Края тоже оставляйте, пеките их. Из них мы сделаем посыпку для верхнего коржа. Выпекать каждый корж около 10 минут при температуре 200С°.

Ингредиенты для крема:

молоко растительное (например, соевое) — 500 мл

сахар — 0,5 стакана

ванильный сахар — 1 ч. л.

растительное масло — 1 ст. л.

вода — 1 стакан

мука — 2,5 ст. л. с горкой

В молоко добавить сахар, ванильный сахар и растительное масло, поставить на огонь. Тем временем муку развести в 1 стакане воды. Влить получившуюся массу в молоко, хорошо перемешать, варить до загустения. Крем остудить. В процессе остывания масса покроется сверху плёночкой, поэтому желательно взбить крем миксером.

Смазать коржи кремом, сверху посыпать крошкой (из тех самых краешков), убрать торт в холодильник для пропитки. Если приготовить торт вечером, то к утру он готов. Приятного аппетита!

Рецепт центра здоровья «Дорога жизни»

Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2021 г.