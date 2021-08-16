Наши предки — волосатые и хвостатые?

«Кто я?» — этот вопрос рано или поздно встаёт перед каждым человеком, приходящим в этот мир. Вопрос не праздный — от того или иного ответа на него зависят все аспекты нашей жизни здесь, а также долгосрочная перспектива личности.

В библейской книге Бытие, написанной 3400 лет тому назад, говорится, что человек сотворён Богом по Его образу и подобию.

Относительно недавно, в 1871 году, Чарльз Дарвин, известный английский натуралист, провозгласил, что человек произошёл путём эволюции от «волосатого, хвостатого, четвероногого существа, жившего на деревьях». Тем, кто хотел освободиться от веры в Бога и ответственности перед Ним, эта идея пришлась по душе.

Прошло 150 лет, но эта абсурдная идея продолжает развиваться. Многие учёные по-прежнему продолжают усиленно её разрабатывать. В биологической науке возникла специальная отрасль — антропогенез. Согласно его постулатам, некая перспективная обезьяна переселилась из тропического леса в саванну, встала на ноги и освободившимися руками начала делать себе каменные орудия, постепенно превращаясь в человека. Весь процесс занял около двух миллионов лет, и теперь учёные, считающие себя потомками той обезьяны, написали своё родословие и принудительно навязывают его всему человечеству.

В распоряжении эволюционистов находятся школы, вузы, средства массовой информации, музеи, академическая пресса и научно-популярная литература. Но в душе человека продолжает жить знание о его высоком происхождении и предназначении, которое Господь вложил в его сердце. В наши дни в России количество людей, верящих в сотворение человека, постоянно растёт, и сейчас их гораздо больше, чем в начале XXI века.

Что будет, если человек признает себя Божьим творением? Это накладывает на него ответственность перед Богом за свои мысли и поступки. Но гармония отношений с Творцом приносит Божий мир в душу и даёт надежду и будущность.

Если человек считает себя потомком обезьяноподобного предка, ему позволено всё, кроме того, что запрещает Уголовный кодекс. Потомки обезьяны могут дать волю своим инстинктам, и они будут стараться выжать из жизни максимум удовольствий, не ставя себе на этом пути нравственных ограничений. Совместить нравственность с эволюционной теорией невозможно. Философ В. Соловьёв так проиллюстрировал эту проблему: «Все мы произошли от обезьяны, так будем же любить друг друга!» Хотелось бы знать, на что надеются потомки обезьяны и что они думают о своём будущем, которого, по существу, у них просто нет.

На эволюционной почве пышным цветом расцвёл расизм с его логическим завершением — фашизмом. Адольф Гитлер, как никто другой, впитал в себя дух дарвиновской доктрины. Идеи, что прогресс достигается путём «борьбы за существование» и «выживание наиболее приспособленных», импонировали его натуре и стали руководством к действию. На их платформе была построена вся политика Третьего рейха. Те положения, которые преподносились дарвинизмом как закон природы, Гитлер вполне логично перенёс на человеческое общество. Но Гитлер, в отличие от Карла Маркса, который открыто восхищался эволюционной доктриной, нигде и никогда не допускал прямых ссылок на теорию эволюции. Причина лежит в его запредельных амбициях: фюрер должен быть превыше всего — у него не может быть ни предшественников, ни учителей.

Итак, два альтернативных сценария, но в земной истории был реализован только один из них. Напрямую сталкивать две концепции, выискивать слабые звенья в цепи доказательств — занятие утомительное и малопродуктивное. Но можно пойти другим путём, который прямо приведёт нас к ответу, какая из двух концепций даёт правильный ответ на вопрос о происхождении человека, какая является истинной, а какая ложной. Этот подход, разработанный для разграничения истинных и ложных ошибочных теорий, заключается в следующем. Из каждой теории проистекают определённые следствия. Другими словами, на основе всякой научной концепции можно сделать определённые предсказания. Предсказания можно сделать как на основе концепции сотворения человека, так и на основе антропогенеза. А дальше остаётся проверить, какие из предсказаний осуществились, а какие нет. Все предсказания, сделанные на библейской основе, подтвердились, а все без исключения предсказания, проистекающие из антропогенеза, провалились. Эволюционная теория — это лихо закрученная детективная история, которую сложно понять и распутать.

Подготовила Наталья Скороход

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2021 г.