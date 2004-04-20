«И усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом» (Бытие 7:19).

Еще недавно многие ученые не допускали даже мысли о реальности описанного в Библии Всемирного потопа. Их мнение основывалось не столько на фактах, сколько на личных амбициях, ибо признание того, что потоп действительно был, равнозначно признанию Творца и верности Его Слова — Библии.

Существование потопа удобно было отрицать, ибо если признать его действительность, то пришлось бы признать и грядущее пришествие Иисуса Христа, и суд над нечестивыми, и многое другое, поэтому людям казалось безопаснее и спокойнее вести себя подобно страусу и при виде опасности зарыть голову в песок, не думая о будущем. Но XIX век — век великих археологических открытий – потряс мир, доказав всем людям, что потоп действительно был, и Библейское повествование о нем абсолютно достоверно.

В ходе раскопок дворца Ашурбанипала, начатых еще Лэйярдом, была найдена целая библиотека ассирийского царя. В одном из томов этой библиотеки содержалась повесть о Гильгамеше, написанная на 384 глиняных табличках, произведение, которое вызвало сенсацию в научном мире. Большой вклад в его изучение внесли О. Рассам и Дж. Смит. Эта повесть, написанная около 1635 года до Р. Х., имеет поразительное сходство с Библейским рассказом о потопе. И не только месопотамские, а предания почти всех народов говорят о потопе. Существует 59 северо-американских, 46 южно-американских, 17 ближневосточных, 23 азиатских, 37 австралийских сказаний о великом потопе. Китайские источники говорят, что легендарный Фа-Ге спасся от потопа с женой, тремя сыновьями и тремя дочерьми. Греческий Дюкалион также спасся от потопа на ковчеге, выслав затем на разведку голубя. Древнеамериканские сказания говорят о муже и жене, спасшихся вместе с детьми в ковчеге во время потопа. У древних друидов (Англия) также есть сказание о великом и добродетельном муже, спасшемся от потопа. Армяне, фригийцы, финикийцы, персы и многие другие народы тоже имеют сказания о потопе, многие из этих преданий зафиксированы в летописях, и сегодня ни один серьезный историк не ставит их под сомнение. Написанные на разных материках земли народами, которые не контактировали друг с другом, эти сказания говорят о том, что потоп действительно был наведен на землю Богом. Сегодня биологами, физиками, химиками найдено колоссальное количество доказательств, подтверждающих потоп, с которыми сегодня не могут не считаться даже ученые-атеисты, ибо факты настолько красноречивы, что ставить их под сомнение невозможно.

Например, во многих древних городах, особенно в Междуречье, были найдены на огромной глубине пласты сырой глины, толщиной в несколько метров. Так, в 1929 году археологическая экспедиция под руководством сэра Леонарда Вулли обнаружила во время раскопок Ура слой сырой глины толщиной в 2,4—3,3 метра. Было выяснено, что его образование не может быть связано с разливами реки, часто случающимися в Междуречье. При раскопках другого древнего города Фары во время экспедиции Э. Шмидта в 1931 году были найдены такие же отложения глины, нанесенной водой, в которых не было следов человеческой культуры. Хотя над и под этими пластами были найдены многочисленные предметы быта древних людей. При раскопках города Киша в 1928—1929 гг. С. Лангдоном были сделаны такие же открытия. Раскопки в Ниневии, Тепе, Эрехе, Обейде, Ларсе, Эриду, Гавре, Сусе и др. дали подобные результаты. В ходе этих раскопок были найдены допотопные слои, со следами обитания человека. Были обнаружены допотопные вазы, топоры, серьги, горшки, медные зеркала и даже косметика и колесница.

Библейское повествование о Великом потопе – это не вымысел. Об этом говорит наука.

Ноев ковчег имел немалые размеры — всего лишь вдвое меньше современного океанского лайнера (приблизительно 137 х 14 м)

А. Опарин

Ретро статья газеты «Сокрытое Сокровище» апрель 2004 г.