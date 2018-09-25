Чему учить и как учить наших детей? Эта тема особенно актуальна в начале нового учебного года. Проблемы современной школы волнуют и преподавателей, и учащихся, и их родителей. Сегодня мы решили взглянуть на эту проблему глазами преподавателя высшей школы, ибо их работа наиболее ответственна – они обучают будущих учителей. У нас в гостях доцент Марийского педагогического института им. Н. К. Крупской, кандидат педагогических наук Новоселова Ирина Игоревна

– Скажите, пожалуйста, Вы согласны с тем, что результат учебы во многом зависит от того, какие взаимоотношения установятся между учеником и учителем?

– Да, я бы даже сказала, что в идеале общение между учеником и учителем обогащает обоих. Поэтому всем учащимся хочу пожелать: поддерживайте добрые отношения с вашими учителями. Пусть между вами царит не дух критики, а дух любви и уважения. Именно это поможет вам быстро и уверенно овладевать знаниями. И если даже вам кажется, что учитель не обладает всеми добрыми качествами, которыми должен обладать, то поищите сначала «соринку в своем глазу» и помните, что хороший ученик может взять даже от плохого учителя гораздо больше, чем плохой ученик – от хорошего.

– Все мы имеем разные наклонности. Кто-то отдает предпочтение точным наукам, кто-то – гуманитарным. Какой главной науке, на ваш взгляд, должны научиться молодые люди в учебном заведении?



– Какой бы области знаний вы не отдали предпочтение, эрудиция не является главным приобретением образования. В процессе обучения тренируется ум, приобретается способность к самостоятельному мышлению, рождаются сила воли и ответственность. Не стремитесь к пустому красноречию. Пусть отличительными особенностями вашей речи будут краткость, логичность и обилие новых идей. Пусть ваши интересы не замыкаются в рамках одного предмета. Наш разум создан способным овладевать разными науками, и в практической жизни вам всегда пригодится широта взглядов.

– В своих исследованиях Вы много внимания уделяете физическому и духовно-нравственному здоровью личности. И, наверное, основная Ваша задача – это научить будущих учителей ответственно относиться к собственному здоровью и здоровью школьников?

– Да, и конечно, здоровье – это самое главное, чего бы я хотела пожелать всем ученикам и студентам на предстоящий учебный год.

– Хотелось бы получить от Вас несколько советов относительно здорового образа жизни.

– Когда мы говорим о здоровье, то совершаем большую ошибку, если не обращаем внимания на три важных аспекта.

Первое – это время. Сегодня, когда нашу жизнь характеризуют суета и спешка, очень важно, чтобы мы руководили своим временем, а не время руководило нами. Тогда мы научимся оптимально расходовать силы, не истощая свой организм.

Второй совет: спокойнее относиться к неудачам. Главные экзамены сдаются не в классной комнате. Главный экзамен – это жизнь, которую вам предстоит прожить достойно. И успех здесь зависит не столько от энциклопедических знаний (хотя они, конечно, тоже важны), сколько от состояния духа. Мне очень нравится девиз, которого рекомендую придерживаться и нашим дорогим школьникам и студентам: «Жить надо просто, а мыслить – высоко».

Третий фактор. На здоровье влияет любое наше взаимодействие с окружающей средой: вода, питание, воздух, солнечный свет. Но мало кто задумывается о том, что на состояние нашего здоровья влияет и информация, которую мы поглощаем. Еще премудрый Соломон сказал: «Больше всего хранимого храни сердце свое, ибо из него источники жизни». Если ребенок бесконтрольно поглощает всю ту негативную информацию, которая потоками изливается через компьютерные и телевизионные экраны, это не может не отражаться пагубно на его самочувствии. Поэтому следует учить молодых людей с юных лет выбирать только позитивную информацию – ту, которая поднимает ваш дух и облагораживает вас.

И, конечно, среди обилия теорий и идей, разумным будет выбирать то, что основано на источниках, истинность которых проверена веками и тысячелетиями. Я думаю, никогда не совершат ошибку те молодые люди, которые будут строить свою жизнь на вечных христианских принципах добра, любви и справедливости.

Беседовала Н. Воронина

Ретро статья газеты «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2005 г.