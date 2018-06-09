Научи меня молиться,

О, Спаситель мой, Иисус!

Подскажи слова простые,

Кроткие слова святые,

Сердцем Богу помолюсь.

Чистой искренней душою

Помолюсь молитвой веры,

Вспомню все обетованья,

И откроются те двери,

Что не открывались долго,

И воздам хвалу я Богу,

Моему Отцу и Другу.

И опять пойду по кругу

Этой жизни быстротечной,

Вечен Бог, ничто не вечно

На земле и под луною.

Сердцем к вечности стремлюсь.

Научи меня молиться

О Спаситель мой, Иисус!

Подскажи слова святые,

Благодарные, простые,

Тёплые, как лёгкий пламень,

Чтоб с души свалился камень,

К небу духом воспарю

И воскликну в изумленьи:

«Боже мой! Благодарю!»

С. Ерофеева, г. Казань

Газета «Сокрытое Сокровище» № 06 (254) июнь 2018 г.