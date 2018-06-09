Научи меня молиться,
О, Спаситель мой, Иисус!
Подскажи слова простые,
Кроткие слова святые,
Сердцем Богу помолюсь.
Чистой искренней душою
Помолюсь молитвой веры,
Вспомню все обетованья,
И откроются те двери,
Что не открывались долго,
И воздам хвалу я Богу,
Моему Отцу и Другу.
И опять пойду по кругу
Этой жизни быстротечной,
Вечен Бог, ничто не вечно
На земле и под луною.
Сердцем к вечности стремлюсь.
Научи меня молиться
О Спаситель мой, Иисус!
Подскажи слова святые,
Благодарные, простые,
Тёплые, как лёгкий пламень,
Чтоб с души свалился камень,
К небу духом воспарю
И воскликну в изумленьи:
«Боже мой! Благодарю!»
С. Ерофеева, г. Казань