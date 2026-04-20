Сатана на земле наблюдал за Христом.
И за Ним на Голгофу тихонечко крался.
Ждал последнего вздоха Иисуса. Потом
Своей мнимой победою он наслаждался.
Враг стоял у распятья и торжествовал.
Вот и нету того, кого люди любили.
И того, кто учил, воскрешал, исцелял,
На кресте, как ничтожного вора, убили.
[…]
Но недолго царило врага торжество.
Третье утро. Рассвет. И пустая могила!
Где же мёртвое тело? Не стало его!
Божья сила смертельные узы разбила!
Наш Спаситель воскрес! Он Велик! Он могуч!
Сатану Иисус сокрушил под ногами.
Смерть навеки в тот день потеряла свой ключ.
Это Божий триумф! Это Божие знамя!
Сатана проиграл. Я не верю ему.
Подчиняться греху он меня не заставит.
Мой Христос на кресте победил злую тьму.
Он воскрес! И жизнь вечную мне предлагает!
Мой воскресший Христос — моя славная песнь!
Мой воскресший Христос — моя радость спасенья!
Мой воскресший Христос — это лучшая весть!
Это верный залог моего воскресенья!
Светлана Теребилина
