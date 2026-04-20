Сатана на земле наблюдал за Христом.

И за Ним на Голгофу тихонечко крался.

Ждал последнего вздоха Иисуса. Потом

Своей мнимой победою он наслаждался.

Враг стоял у распятья и торжествовал.

Вот и нету того, кого люди любили.

И того, кто учил, воскрешал, исцелял,

На кресте, как ничтожного вора, убили.

[…]

Но недолго царило врага торжество.

Третье утро. Рассвет. И пустая могила!

Где же мёртвое тело? Не стало его!

Божья сила смертельные узы разбила!

Наш Спаситель воскрес! Он Велик! Он могуч!

Сатану Иисус сокрушил под ногами.

Смерть навеки в тот день потеряла свой ключ.

Это Божий триумф! Это Божие знамя!

Сатана проиграл. Я не верю ему.

Подчиняться греху он меня не заставит.

Мой Христос на кресте победил злую тьму.

Он воскрес! И жизнь вечную мне предлагает!

Мой воскресший Христос — моя славная песнь!

Мой воскресший Христос — моя радость спасенья!

Мой воскресший Христос — это лучшая весть!

Это верный залог моего воскресенья!

Светлана Теребилина

