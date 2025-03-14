Навеки отмеченные печатью

Что для вас послушание? А послушание Богу?

Как получить ферму?

Билл вырос на ферме и решил стать фермером, как и его отец. Он выучился на агронома, но, чтобы купить ферму, нужны были деньги. Где их взять?

«Послушай, Билл, я старею, — сказал однажды отец, — и почти готов уйти на покой. Я, пожалуй, отдам ферму тебе. Правда, есть одно условие. Я хочу, чтобы в первый год ты в точности соблюдал все те указания, которые я тебе дам, а потом ферма перейдёт к тебе».

Отлично: отец — хороший фермер, и он знает, что делает. А потом — подумать только — всего какой-то год, и Билл сам станет хозяином фермы!

Несколько дней спустя, вооружившись блокнотом, Билл вместе с отцом переходил от одного поля к другому и записывал, что и где ему нужно посадить и посеять. Потом родители поехали отдыхать.

Биллу захотелось узнать, насколько указания отца совпадают с тем, чему он научился в колледже. Взяв приборы для исследования почвы, он снова обошёл ферму. Билл переходил от одного поля к другому и поражался мудрости отца: на каждом участке тот выбирал именно ту культуру, которая, согласно познаниям, приобретённым Биллом в колледже, должна была лучше всего расти именно на этом участке!

Всё было хорошо, пока Билл не пришёл на последнее поле. Отец сказал, что на нём нужно посеять зерновые, но по всему было видно, что он ошибся. Песчаная почва казалась совсем неплодородной, и о зерновых не могло быть и речи. Да, здесь отец ошибся. Анализ почвы показывал, что лучше всего на этом участке посадить арахис, и раз уж отец любит, чтобы везде был хороший урожай, ему наверняка понравится, что деньги, потраченные на образование Билла, не пропали даром. Арахис был посажен.

Наступило время сбора урожая, и приехал отец. Он сказал, что никогда ферма не выглядела так хорошо. Билл повёл его на поля, показывая, как растёт пшеница, картошка, люцерна.

— Но где же рожь? — спросил отец. — Мне кажется, я просил посеять и её.

— Да, папа, — ответил Билл, — её надо было посеять вот на этом участке, но я решил исследовать почву всех наших полей. Твои посадки на всех участках были хорошо продуманы, но, по-моему, на данном участке ты поторопился и просто ошибся. Я подумал, что хороший урожай арахиса тебе понравится больше, чем худая рожь.

— Билл, — печально сказал отец, покачав головой, — выходит, на всех остальных участках ты тоже не следовал моим указаниям и везде решал сам. Просто так получилось, что на всех участках, кроме одного, твои решения совпали с тем, что я советовал, но как только возникла какая-то неясность, ты, вместо того чтобы послушать меня, сам решил, как поступить. Мне очень жаль, Билл, но тебе придётся поискать другую ферму.

Как мы оцениваем божьи заповеди

Как и отец Билла, наш Отец дал нам Свои наставления, начертав их на каменных скрижалях. Он обещал, что если мы будем им следовать, Он даст нам не какую-то ферму, а будущую вечную жизнь, которую не может нарисовать даже самое богатое воображение. Мы называем эти наставления Десятисловием, Десятью заповедями.

Однако сегодня миллионы людей предпочитают руководствоваться своими собственными соображениями. Чтобы как-то оправдать свои причуды, миллионы людей на ходу придумывают правила поведения. Они говорят, что Божьи наставления устарели и уже никак не подходят этому «просвещённому» поколению. Даже если иногда они и соглашаются с Богом, то всё равно уверены, что в каких-то случаях Он ошибался или просто имел в виду не то, что говорил. Рассуждая таким образом, эти люди сеют свой арахис и полагают, что Бог будет в восторге от их урожая!

Миллионы людей на самом деле верят, что при определённых условиях можно украсть, а чтобы избежать тюрьмы, можно солгать. Многие следуют Божьим наставлениям только тогда, когда они совпадают с их собственными убеждениями, и совсем не обращают на них внимания, если они кажутся им бессмысленными.

Но если мы проявляем послушание только тогда, когда мы и так с чем-то согласны, то можно ли вообще говорить о послушании?

Иисус сказал: «Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!» войдёт в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного» (Евангелие от Матфея 7:21).

Непослушание Адама и Евы

В опыте Адама и Евы тоже не было ничего такого, что давало бы им возможность убедиться в правоте того странного повеления, которое дал им Бог. Если дерево такое красивое, если его плод так же притягателен, как и все остальные, то почему в нём сокрыта смерть? Начав его есть, они даже не поняли, что этот, на первый взгляд, незначительный поступок на самом деле ясно показывает, как слаба их преданность!

Да, сегодня у Бога та же самая проблема, что была в райском саду. Миллионы людей убеждены, что они верны своему Господу, но очевидно, что далеко не каждому можно доверить вечную жизнь. Если на самом деле надо проверить нашу преданность, то разве не ясно, что лучше всего это сделать с помощью такого повеления, которое человеческому разуму покажется бессмысленным?

Неизбежная перспектива

А теперь обратимся к библейской книге Откровение. В 13-й главе содержатся довольно пугающие пророчества. Там говорится о власти, которая обрекает на смерть всякого, кто отказывается поклониться зверю, а тем, кто отказывается принимать его начертание, запрещает продавать и покупать. Пугающая картина, не правда ли? Однако в следующей 14-й главе мы видим трёх ангелов, весть которых содержит последнее обращение Бога к людям (ст. 6–12). В вести третьего ангела (ст. 9–11) мы находим предостережение против поклонения зверю и его образу и против принятия его начертания.

Люди говорят, что убиты будут те, кто откажется принимать начертание зверя, а Бог говорит, что погибнут принявшие это начертание. Как быть?

Божья печать

В последнем противостоянии, в той борьбе, которая только начинается и в которую все мы будем вовлечены, хотим мы этого или нет, нам придётся выбирать между двумя начертаниями (печатями), и наш выбор будет свидетельствовать или о нашей преданности Христу, или — падшему ангелу. И я уверен, если мы поймём, что означает начертание Бога, нам легче будет понять и природу сатанинского начертания.

В седьмой главе Откровения описаны четыре ангела, которые на четырёх углах земли удерживают ветры войны и раздора. Им велено сдерживать их до тех пор, пока рабы Божьи не получат на чело печати. Каким будет этот знак? Какое испытание изберёт Бог для всех, кто исповедует веру в Него, чтобы раз и навсегда узнать, кого можно взять в Своё Царство, а кого — нельзя, кому можно доверить вечную жизнь, а кто её недостоин? Это должно быть нечто такое, что кажется обыкновенному человеческому разуму нелогичным, бессмысленным. Но истинный Божий народ исполнит повеление только потому, что его изрёк Бог.

У нас есть несколько подсказок. Во всём Писании упоминание о Боге как Творце отличает Его от ложных богов, никогда ничего не творивших. Мне нет нужды говорить, что сегодня многие сомневаются в творческой силе Бога. С самого начала сатана завидовал тому, что Иисус сотворил эту землю. И в Трёхангельской вести, которая представляет собой последнее обращение Бога к людям, звучит призыв к человечеству поклониться Тому, Кто сотворил небо и землю (см. Откровение 14:6, 7). И это ещё раз наводит на мысль, что в окончательном противоборстве ключевым вопросом является творческая сила Бога. В последнем стихе 12-й главы мы читаем, что, рассвирепев на Божий народ, сатана пошёл на него войной, ибо народ этот остался верен Божьим Заповедям. Кроме того, из книги пророка Даниила 7:25 мы узнаём, что какая-то сила пытается изменить Закон Божий.

Итак, под сомнение ставятся авторитет Бога, Его творческая сила и заповеди. Учитывая всё это, можно предположить, что испытание на преданность будет представлять собой какое-нибудь Божье повеление, не имеющее объяснения с точки зрения человеческого разума.

«И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его» (Откровение 13:15–17).

«И видел я иного Ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырём Ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего» (Откровение 7:2, 3).

Особая заповедь

А теперь, запомнив эти основополагающие моменты, обратимся к Десяти заповедям. Первые три кажутся вполне понятными. Что касается последних шести заповедей, то они тоже представляются столь разумными и обоснованными, что тысячелетиями довольно часто включались в законодательства различных государств, причём даже тех, которые не поклонялись истинному Богу.

Однако не так обстоят дела с четвёртой заповедью. Кажется, что в ней вообще не заключено никакого нравственного принципа. Складывается впечатление, что она произвольна, и в каком-то смысле это действительно так. Почти каждый согласится, что каждую неделю надо иметь выходной. С этим согласны даже атеисты. Если для отдыха выделяется один день в неделю, то это никак не говорит об особой преданности Богу.

Но всё дело в том, что заповедь говорит именно о седьмом дне, субботе. Именно эта определённость и перерастает в проблему, которая нередко воспринимается как некоторое неудобство. Конечно, все дни похожи друг на друга, в каждом двадцать четыре часа, и какая разница, какой из них посвящать покою и поклонению? На первый взгляд, непонятно, почему Бог определил один конкретный день. Но Он сделал это. И всегда будут люди, которые любят Его настолько, что готовы проявить послушание, не задаваясь вопросом, почему это именно так.

Испытание на преданность

Быть может, это и есть то испытание, о котором мы говорим, то повеление, которое человеческому разуму кажется бессмысленным? Кажется, что Бог без какой-то видимой причины насадил дерево посреди сада и сказал, чтобы наши прародители не приближались к нему. Можем ли мы предположить, что Бог сделал средоточием Своего Закона заповедь, которую человеку непросто уразуметь и по которой Он в последние дни будет судить о том, насколько Ему преданны все, кто Ему поклоняется?

Да, заповедь о соблюдении субботы отличается от всех остальных. О других девяти никто не спорит. Почти всякий добропорядочный гражданин, христианин он или нет, согласится с ними, поскольку они выглядят вполне разумно, однако можем ли мы сказать, что человек действительно послушен Господу, если он проявляет послушание только в том случае, когда сам по себе согласен с Богом и когда та или иная заповедь кажется ему разумной? Нет, не можем. Как и сын фермера, он на самом деле всегда остаётся верным только своему собственному мнению и оценке!

Я понимаю, что вопрос о дне покоя может выглядеть банально, и вы скажете, что есть вещи поважнее, чем разговоры о каком-то дне. Однако мы не всегда выбираем свои испытания. Пожарный не выбирает место пожара, который ему придётся тушить, солдат не решает, куда ему идти на войну…

Сатана негодует на тех, кто упорно соблюдает заповеди Божьи (см. Откровение 12:17). Пророк Даниил предсказал, что сатана попытается изменить Закон Божий (Даниила 7:25). Скажите, станет ли он посягать на заповеди, которые всем кажутся разумными и обоснованными и о которых никто не спорит, или же сосредоточит своё внимание на той заповеди, которая ничего не говорит человеческому разуму и зиждется только на Божественном авторитете? Не кажется ли вам, что падший ангел выберет именно ту заповедь, которая постоянно напоминает человеку о его Творце? Подумайте об этом…

Начертание зверя

Вы понимаете, что борьба вообще идёт не вокруг какого-то дня — затронут авторитет. Чью власть вы примете? Бога или зверя, который выступает пособником сатаны?

Сегодня ещё никто не имеет начертания зверя. Однако когда суть противоборства окончательно прояснится и человек сознательно решит подчиниться заповеди человеческой вместо Божьей, если уступит принуждению и пойдёт на компромисс, когда дела для него начнут складываться плохо, — тогда он сам своими действиями запечатлеет на себе начертание, которое будет свидетельствовать о том, что он отказывается быть верным Богу. Да, начертание будет. Оно будет на его челе, если он поверит пропагандистским наущениям сатаны, или на руке, если, зная, что вся эта пропаганда — просто ложь, он всё равно не станет бороться с ней, не выдержав давления и насмешек толпы. Начертание будет незримым, но ангелы увидят его, увидят и поймут, кому на самом деле предан этот человек.

Решающий выбор

Сегодня отношение к Божьим заповедям может определить нашу судьбу, однако пока оно ещё не стало столь решающим, каким ему предстоит стать в будущем. Когда пророчества 13-й главы Откровения станут реальностью, когда быть послушным Богу станет опасно, тогда поверхностный и лицемерный человек пойдёт лёгким путём. Те же, кто не утратит веру, кто сохранит её, даже если речь зайдёт о жизни и смерти, засвидетельствуют Богу, что им можно доверить бесконечную жизнь.

Итак, с одной стороны, начертание или печать Бога, а с другой — начертание врага; с одной стороны, заповедь, основывающаяся только на Божественном авторитете, а с другой — повеление, в основе которого — авторитет человеческий (перенос дня покоя на воскресенье властью церкви вопреки заповеди Божьей).

Не стоит думать, что четвёртая заповедь станет важна только тогда, когда вопрос станет ребром. Если мы неверны в лёгкие времена, то стоит ли ожидать, что проявим верность тогда, когда она будет стоить жизни?

Бог дал заповедь о субботе как благословение человечеству ещё при сотворении мира. И блажен, кто принимает от Бога это благословение!

По книге Джорджа Вандемана

«Удивительные пророчества Библии»