Победа над Гитлером была предсказана в Библии

Немецкий солдат отправился на войну, зная, что его армия обречена на поражение.

Франц Хазел, противник воины и насилия, был призван в гитлеровскую армию и распределён в 699 инженерно-строительную роту, солдаты которой строили мосты на передовой. Перед тем как отправиться на фронт в Россию, Хазел выбросил оружие, чтобы не нарушать заповедь «Не убей», тем самым совершив преступление против своей страны и подвергнув себя огромной опасности. Даже находясь на фронте, он соблюдал те принципы, в которые верил. Находился в покое в субботу. Ел только ту пищу, которую считает чистой Библия. Это кажется неразумным, безрассудным, даже смешным. Вокруг умирают солдаты, люди полны ненависти друг к другу, но Франц Хазел верен Богу во всём.

Несмотря на строгий запрет свидетельствовать о Христе, Франц никогда не упускал такой возможности и рассказывал солдатам о библейском пророчестве относительно исхода войны. Предлагаем вашему вниманию отрывки из книги «И падут подле тебя тысячи», в которой описывается военный путь Франца Хазела.

Прилагая последние усилия, силы вермахта продвигались всё дальше на восток России, оставляя позади себя искалеченные судьбы.

Не обращая внимания на грозные окрики лейтенанта, Франц пытался облегчить страдания тех, кому требовалась помощь. Иногда он помогал своим раненым и умирающим товарищам, а иногда евреям и украинцам. Он не делал различия между врагом и другом, стараясь помочь всем, осознавая, что Иисус поступил бы именно так.

— Хазел, — обратился к нему один любознательный солдат, — как так получилось, что ты не работаешь в субботу?

— Эта длинная история. Приходи ко мне на квартиру после ужина, и я расскажу тебе.

Слухи о библейских уроках быстро распространились среди солдат, и у Франца появилась возможность рассказывать о библейских истинах и пророчествах. Он обнаружил много заинтересованных людей, чьи сердца были открыты, и изучал с ними Библию.

В один дождливый понедельник сержант Эрих и другие офицеры собрались на квартире у Франца, чтобы поиграть в скат, любимую карточную игру. Вскоре Франц перевёл русло беседы на пророчество из Книги пророка Даниила о Втором пришествии Христа и конце мира.

—Посмотрите, — он извлёк из кармана Библию и небольшую открытку, изображавшую видение пророка Даниила из второй главы, и пустил её по кругу. Открыв Библию, он объяснил, что здесь говорилось о событиях последнего времени перед концом земной истории. (Во второй главе книги пророка Даниила описывается сон вавилонского царя, который видел огромного истукана. Части тела этого истукана символизировали четыре последовательно сменяющиеся мировые империи. Золотая голова представляла Вавилон, серебряная грудь — Мидо-Персию, медные бёдра — Грецию, а железные ноги — Римскую империю. Стопы истукана были из смеси железа и глины, и пророк предсказал, что империя распадётся на части (государства), которые на протяжении всей последующей истории земли не соединятся. — Прим. ред.).

— Гитлеру никогда не удастся объединить мир под немецким владычеством, потому что так говорит пророчество Библии, — произнёс он уверенно. — Следующим событием будет летящий камень, который разрушит истукана, и это означает конец мировой истории. И тогда Господь воздвигнет Своё царство.

Заинтересовавшись, люди слушали, задавая множество вопросов. Францу всегда удавалось дать на них правильный ответ.

Слухи о том, что произошло на квартире у Франца, быстро дошли до капитана Микуса. Не теряя времени, он вызвал к себе Франца.

— Хазел, это правда, что вы говорили моим офицерам в течение четырёх часов о конце мира?

— Да, господин капитан.

— Да как вы посмели рассказывать подобное?!

— Простите?

— Вы отлично знаете, что Гитлер установит Третий рейх. Этот рейх и будет существовать последнюю тысячу лет.

Франц стоял, глядя на него, не зная, что ответить.

— Ничто не предвещает окончания мира, Хазел! Я вам категорически запрещаю говорить об этом.

Некоторое время спустя, когда 699-я рота находилась в Симферополе, капитан Микус зашёл в офис и просил Франца прийти к нему в казарму со своей Библией. Ровно в восемь утра следующего дня Франц зашёл в комнату к капитану. К его великому удивлению, сержант Эрих и лейтенант Гутшальк тоже присутствовали…

Зная, что капитан Микус в мирное время был профессором истории, Франц обратился к нему с предложением прокомментировать, насколько точно исполнились библейские пророчества в истории. Польщённый, капитан доверчиво ответил:

— С удовольствием. Начинайте прямо сейчас!

Франц достал потрёпанную открытку, которую носил в своём бумажнике с 1921 года, с тех пор, как он принял крещение. На открытке был изображён образ, описанный во второй главе Книги пророка Даниила, а на обратной стороне Франц аккуратно напечатал даты и события, относящиеся к каждой части образа. Он осторожно продвигался от одного стиха главы к другому, обсуждая великие империи — Вавилон, Мидо-Персию, Грецию и Рим. После трёх с половиной часов он повернулся к капитану.

— Всё ли я сказал правильно? — спросил он. — Я предупредил, что не являюсь специалистом в истории. И я был бы вам очень признателен, если бы вы исправили мои ошибки.

— Нет, — ответил поражённый офицер. — Нет никаких ошибок. Всё предельно точно!

Франц объяснил, что десять пальцев ног символизируют десять племён современной Европы. Он описал свойства железа и глины — что эти два вещества не смешаются ни при каких обстоятельствах. На этом он закончил свой библейский урок.

Капитан немного помолчал.

— Ну, и что это значит? — спросил он наконец.

Франц глубоко вздохнул и помолился, чтобы Бог дал ему храбрости всё рассказать.

— Господин капитан, — сказал он, — единственный вывод, к которому может прийти изучающий Библию, это то, что фюрер не победит в войне. Ему не удастся объединить всю Европу под своим руководством и установить тысячелетний Третий рейх.

Он посмотрел капитану в глаза и убедительно произнёс:

— Господин капитан, библейские предсказания всегда исполнялись очень точно. А если они верны, значит, мы сражаемся в уже проигранной войне.

Наступила мёртвая тишина. Наконец капитан посмотрел на свои часы.

— Можно мне взять на несколько дней твою Библию?

— Конечно. У меня ещё одна есть в комнате.

Поражённые, все вышли из казармы капитана. Неделю спустя капитан вернул Библию.

— Хазел, — сказал он, — я ценю, что ты рассказал мне это.

Он огляделся по сторонам и тихо добавил:

— С этого момента мы не будем использовать нашу третью машину. И я хочу, чтобы ты сливал неиспользованное топливо в канистры, чтобы, когда всё закончится, нам хватило горючего, чтобы добраться домой. И помни, Хазел: это между нами.

Хазел вернулся к семье живым (он был одним из семи уцелевших из всей роты), но главным достижением считал то, что не лишил жизни ни одного человека. После войны Франц стал служителем церкви и делился Словом Божьим до самой смерти в возрасте 95 лет.

По книге Сьюзи Хазел Манди «И падут подле тебя тысячи»

Газета «Сокрытое Сокровище» май 2023 г.