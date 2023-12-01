Не давайте повода ищущим повода

Всем и всегда угодить невозможно, но иногда удаётся принять решение, позволяющее и себя не обидеть, и других не огорчить. Иисус показал потрясающе мудрый пример поведения в сложной ситуации.

Однажды сборщик пошлин на храм подошёл к Петру и спросил: «Учитель ваш не даст ли дидрахмы?» (Евангелие от Матфея 17:24). Эта дань была не гражданской, а религиозной, её каждый год платили для поддержки храма. Отказ от уплаты подати сочли бы за вероломство по отношению к храму. Это являлось, по мнению раввинов, одним из самых тяжких грехов. Отношение Спасителя к законам раввинов и Его открытые обличения защитников преданий дали повод обвинить Его в том, что Он хочет упразднить служение в храме. И теперь Его враги увидели возможность возбудить недоверие против Него, а сборщик податей охотно согласился на это.

Пётр увидел в вопросе сборщика пошлин намёк на пренебрежение Христа храмом. Всегда ревностно защищавший честь своего Наставника, Пётр, не посоветовавшись с Иисусом, поспешно ответил, что Он заплатит пошлину.

Но Пётр не до конца понял замыслы спросившего. Некоторые слои общества считались свободными от податей. Во времена Моисея, когда левиты были отделены на служение при святилище, им не был дан удел в народе. Господь сказал: «Нет левиту части и удела с братьями его: Сам Господь есть удел его» (Библия, книга Второзаконие 10:9). Во времена Христа священники и левиты по-прежнему считались посвящёнными на служение в храме, и от них не требовалось платить ежегодный взнос на поддержку храма. Пророки также были освобождены от этой пошлины. Требуя у Иисуса уплаты пошлины, раввины тем самым утверждали, что Он не пророк и не Учитель, а обычный человек. Откажись Он платить налог, это было бы расценено как непочтительность к храму. Но с другой стороны, если бы Он заплатил, это подтвердило бы мнение раввинов, не считавших Его пророком.

Совсем немного времени прошло с тех пор, как Пётр признал Иисуса Сыном Божьим. Но вот он упустил возможность объяснить сущность Своего Наставника. Сказав сборщику, что Иисус уплатит подать, он фактически подтвердил ложное представление о Нём, которое старательно распространяли священники и старейшины.

Когда Пётр вошёл в дом, Спаситель не стал обсуждать случившееся, но спросил: «Как тебе кажется, Симон, цари земные с кого берут пошлины или подати? с сынов ли своих, или с посторонних?» Пётр ответил: «С посторонних». И Иисус сказал: «Итак, сыны свободны» (Евангелие от Матфея 17:25, 26). В то время как подданные царя облагаются налогом на содержание его, дети монарха свободны от уплаты. Так и Израиль, называя себя народом Божьим, был обязан поддерживать служение. Но Иисус, Сын Божий, был свободен от этой обязанности. Если священники и левиты освобождались от пошлины в связи с их служением в храме, то тем более освобождался от неё Тот, для Кого храм был домом Его Отца.

Если бы Христос без возражений уплатил пошлину, Он по сути признал бы справедливыми обвинения и тем самым отрёкся бы от Своей Божественности. И хотя Он счёл необходимым выполнить это требование, Он опроверг основание, на котором оно было предъявлено. Оплачивая дань, Он засвидетельствовал Свою Божественную природу. Было очевидно, что Он — Одно с Богом, и поэтому не был обложен данью, как простой гражданин царства.

«Пойди на море, — сказал Он Петру, — брось уду, и первую рыбу, которая попадётся, возьми, и, открыв у ней рот, найдёшь статир; возьми его и отдай им за Меня и за себя» (Евангелие от Матфея 17:27).

Скрывая Своё Божество в человеческом облике, Иисус в этом чуде явил Свою славу. Было очевидно — это Тот, Который говорил через Давида: «Мои все звери в лесу, и скот на тысяче гор. Знаю всех птиц на горах, и животные на полях предо Мною… Моя вселенная и всё, что наполняет её» (Библия, книга Псалтирь 49:10–12).

Хотя Иисус и показал, что Он вовсе не обязан платить пошлину, Он не стал спорить с иудеями об этом, потому что они неверно истолковали бы Его слова, повернув их против Него. Чтобы не соблазнять отказом от уплаты пошлины, Он сделал то, что по справедливости Его никто не мог обязать сделать. Этот урок впоследствии будет иметь огромное значение для Его учеников. Вскоре должны произойти важные изменения в их отношении к служению в храме, и Христос учил их не противиться без надобности общественным порядкам. До тех пор, пока это возможно, они должны избегать всякого повода для неправильного истолкования их веры. Хотя христиане не должны жертвовать ни одним принципом истины, всё же следует по возможности избегать споров.

Позднее апостол Павел напишет в наставление верующим: «Итак, отдавайте всякому должное: кому подать — подать; кому оброк — оброк; кому страх — страх; кому честь — честь. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви; ибо любящий другого исполнил закон» (Библия, Послание римлянам 13:7, 8).

До тех пор пока требования государства не входят в противоречие с Законом Божьим, христианам следует быть законопослушными гражданами.

Иногда нужно предпринять решительные действия для защиты своих прав или прав других людей. Здесь необходимо вспоминать библейский совет: «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми» (Библия, Послание римлянам 12:18).

Бывают случаи, когда применим следующий текст: «Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? для чего бы вам лучше не терпеть лишения?» (Библия, 1 послание коринфянам 6:7). Иногда во избежание открытого конфликта есть смысл в чём-то ущемить себя.

Но бывают и случаи, когда ради правого дела приходится «возвысить голос». Когда нужно заступиться за слабого, когда требуется восстановить справедливость и защитить обиженных, Господь недоволен равнодушием. Он говорит с горечью: «Никто не возвышает голоса за правду, и никто не вступается за истину» (Библия, книга пророка Исаии 59:4). Что движет мной в желании отстаивать чьи-то интересы: эгоизм или любовь? Вот ключевой вопрос.

Мне очень нравится мысль Григория Померанца: «Дьявол начинается с пены на губах ангела, вступившего в бой за святое правое дело. Всё превращается в прах — и люди, и системы. Но вечен дух ненависти в борьбе за правое дело. И благодаря ему зло на Земле не имеет конца. С тех пор, как я это понял, считаю, что стиль полемики важнее предмета полемики».

Иисус не учил нас выяснять отношения, спорить и ругаться. Где возможно сохранять мир, нужно это делать. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими» (Евангелие от Матфея 5:9). Сам Господь Иисус показал нам пример.

Подготовила Ирина Руканова

с использованием материалов книги Эллен Уайт «Желание веков»

Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2023 г.