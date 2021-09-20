Несовершенные ученики совершенного Учителя

«Потом взошёл на гору и позвал к Себе, кого Сам хотел; и пришли к Нему. И поставил из них двенадцать, чтобы с Ним были и чтобы посылать их на проповедь», — повествует Евангелие. Кем были эти двенадцать, что удостоились особого внимания Господа?

Призвание двенадцати на апостольское служение произошло на горе, заросшей лесом, и там же была произнесена Нагорная проповедь. Природа влекла Иисуса. Для Него тихое, уединённое место было священным храмом.

Теперь следовало сделать первый шаг в организации церкви, которая после вознесения Христа должна была стать Его представителем на земле. В распоряжении апостолов не было дорогих алтарей, Спаситель повёл Своих учеников в то уединённое место, которое Он так любил. И священные переживания того дня навсегда слились в памяти учеников с красотой гор, долины и моря.

Иисус призвал учеников, как Своих свидетелей, провозглашать миру виденное и слышанное о Нём. Их призвали к самому важному служению, какое только может быть поручено человеку; оно уступало только служению Самого Христа. Они должны были стать соработниками Бога в деле спасения мира.

Такие разные

Спаситель знал характер людей, которых Он избрал. Он знал все их слабости и ошибки; опасности, которые встретятся им на пути; ответственность, которая ляжет на них, — знал и переживал за этих избранных. В течение непродолжительного времени эти ученики всемерно помогали Иисусу. Иоанн, Иаков, Андрей, Пётр, Филипп, Нафанаил и Матфей были ближе к Нему, нежели остальные, и видели большинство чудес, сотворённых Им. Пётр, Иаков и Иоанн находились в особенной близости с Иисусом. Они почти всё время были рядом с Учителем, видели чудеса Его и слышали всё, что Он говорил. Наиболее близок Иисусу был Иоанн, и поэтому его называют любимым учеником Христа. Спаситель любил их всех, но Иоанн оказался наиболее восприимчивым к Его любви. Он был моложе остальных и открыл своё сердце Иисусу с детской доверчивостью. Через Иоанна народу Божьему было передано глубочайшее духовное учение Спасителя.

Иуда искариот

В то время когда Иисус готовил Своих учеников к посвящению, явился некий никем не званный человек. Это был Иуда Искариот, утверждавший, что он — последователь Христа. И теперь он пришёл с просьбой принять его в узкий круг учеников. С огромным воодушевлением и несомненной искренностью он заявил: «Учитель! я пойду за Тобою, куда бы Ты ни пошёл». Иисус не отверг, но и не приветствовал его. Он только с грустью произнёс: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные — гнёзда, а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову» (Евангелие от Матфея 8:19, 20).

Иуда веровал, что Иисус — Мессия, и надеялся, присоединившись к апостолам, занять высокое положение в новом царстве. В этом-то и решил Иисус его разуверить, объявив о Своей бедности.

Ученики очень хотели, чтобы Иуда тоже был принят в их число. Он обладал величественной внешностью, имел ясный ум и был усердным тружеником. И ученики рекомендовали его Иисусу как человека, который может быть весьма полезным. Последующая история жизни Иуды покажет им, насколько опасно придавать значение житейским соображениям, подбирая людей для дела Божьего.

Присоединившись к ученикам Христа, Иуда чувствовал воздействие Божественной силы. Иисус не отталкивал душу, если в ней оставалось хотя бы слабое стремление к свету. Спаситель читал сердце Иуды. Он видел пропасть греха, в которую тот погрузится, если не будет освобождён Божьей благодатью. Приблизив к Себе этого человека, Он дал Иуде возможность изо дня в день соприкасаться со Своей бескорыстной любовью. Если бы Иуда открыл своё сердце Христу, то мог бы стать подданным Царства Божьего.

Иуда имел те же самые возможности, что и прочие ученики. Он слушал те же самые драгоценные наставления, но воплощение их в жизнь, как того требовал Христос, не соответствовало желаниям и намерениям Иуды. С какой любовью Спаситель обращался с тем, кто должен был предать Его! Иисус подробно объяснял принципы благотворительности, которые подрывали алчность в самой её основе. Спаситель показывал Иуде отвратительную сущность жадности, и Иуда понимал, что речь идёт о его характере и его грехе, но в своей самонадеянности продолжал мошенничать.

Иисус не обличал его резко за алчность, но с Божественным терпением снисходил к этому грешнику, хотя и давал ему понять, что читает в его сердце как в открытой книге. Вместо того чтобы выйти к свету, Иуда решил оставаться во тьме. Со временем сатана овладел им полностью.

Не без недостатков

Когда Иисус призвал учеников на служение, у каждого из них имелись серьёзные недостатки. Даже Иоанн, который был ближе всего смиренному и кроткому Учителю, не отличался кротостью и покорностью. Его вместе с Иаковом называли «сынами громовыми». Любое пренебрежение, выраженное по отношению к Христу, приводило их в негодование и ярость. Гордый Иоанн хотел быть первым в Царстве Божьем. Но изо дня в день он видел чуткость и великодушие Иисуса, так отличавшиеся от его вспыльчивости, слышал Его наставления о смирении и терпении. Он открыл своё сердце Божественному влиянию и стал не только слушать, но и исполнять слова Спасителя.

Господь не оставил учеников, несмотря на все их слабости и ошибки, и они продолжали до конца делить с Ним все испытания, постигая Его уроки. И поскольку они взирали на Христа, они и сами преобразились.

Его любовь научит их любить

Вот их собрали вместе — у каждого свои недостатки, наследственные и приобретённые наклонности ко злу. Но во Христе и через Христа они жили в семье Божьей, учась достигать единства. Любовь Иисуса научит их любить друг друга; непонимание будет устранено, согласие достигнуто, так что они станут едины в мыслях и суждениях. Христос — центр всего, и чем ближе они будут к этому центру, тем ближе окажутся друг к другу.

Божьи представители на земле

Христос избирает Своими представителями на земле не безгрешных ангелов, но людей, имеющих такие же слабости, какие свойственны тем, кого они стремятся спасти. Проповедь благой вести была поручена обычным людям, а не ангелам. Так нам показывают, что Божья сила действует в немощи человеческой. Немало людей слабы в вере и неспособны увидеть Невидимого; и потому тот, кого они в состоянии видеть, — человек, приходящий к ним с благой вестью, — может стать связующим звеном между такими людьми и Христом, может укрепить их веру.

С великой надеждой и радостью ангелы ожидают наших трудов, потому что средством общения с человеком должен быть человек. И когда мы всецело посвящаем себя Христу, ангелы радуются тому, что могут нести любовь Божью с нашей помощью.

Желаешь ли ты быть учеником Иисуса? Он приглашает всех научиться у Него, наполниться Его удивительной любовью и нести её другим. Бог призывает несовершенных и грешных людей, чтобы изменить их характер и создать из них нечто прекрасное.

По книге Эллен Уайт «Желание веков»

Если ты желаешь, чтобы Господь был твоим Учителем, то помолись: «Отец Небесный, я верю, что Ты можешь изменить мою жизнь и моё сердце. Я признаю себя грешником и нуждаюсь в Твоём прощении. Прости меня ради Иисуса! Наставь меня на путь жизни, будь моим Учителем и Богом. Я доверяю свою жизнь Тебе и прошу сделать меня таким, каким Ты желаешь меня видеть. Я верю, что у Тебя есть чудесный план для моей жизни. Помоги не сопротивляться голосу Духа Святого, открой мне волю Твою, дай мужества исполнять её. Во имя Иисуса Христа молюсь. Аминь».

Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2021 г.