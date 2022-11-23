Не думайте плохо о людях. Не надо.

Старайтесь достоинства в каждом найти.

Воздаст благомыслящим Небо отрадой,

Судящие ж ближних падут на пути.

Нам Слово Спасителя повелевает

Отцу предоставить права для суда.

Бог каждого лично по имени знает,

Святому открыта в деталях судьба.

Настанет момент, и творимое в тайне

Откроется явно пред родом людским.

Всей Божьей Вселенной великой, бескрайней

Вмиг станет понятно, кто перл, а кто дым.

А ныне, не зная подробностей дела,

Не видя мотивов, опасно судить:

Мы видим не душу, а бренное тело,

И можем своим обвиненьем убить.

Анна Прокопчик

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2022 г.