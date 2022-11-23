Не думайте плохо о людях. Не надо.
Старайтесь достоинства в каждом найти.
Воздаст благомыслящим Небо отрадой,
Судящие ж ближних падут на пути.
Нам Слово Спасителя повелевает
Отцу предоставить права для суда.
Бог каждого лично по имени знает,
Святому открыта в деталях судьба.
Настанет момент, и творимое в тайне
Откроется явно пред родом людским.
Всей Божьей Вселенной великой, бескрайней
Вмиг станет понятно, кто перл, а кто дым.
А ныне, не зная подробностей дела,
Не видя мотивов, опасно судить:
Мы видим не душу, а бренное тело,
И можем своим обвиненьем убить.
Анна Прокопчик
Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2022 г.