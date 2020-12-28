Не греши больше

В критический момент людям свойственно обращаться к Богу, они готовы многое Ему наобещать, если Он вытащит их из беды. Но как только кризис остаётся позади, данные Богу обещания зачастую забываются. Что обычно обещают люди? Брошу пить, курить. Вернусь к жене. Буду больше времени уделять детям. Перестану брать взятки…

Недавно попался анекдот. Вообще-то, я их крайне редко рассказываю, но позвольте разочек поделиться с вами.

Мужчина едет на встречу, опаздывает, нервничает, не может найти место для парковки. Поднимает лицо к небу и говорит:

— Господи, помоги припарковаться. Я тогда брошу пить и буду каждую неделю ходить в церковь!

Вдруг чудесным образом появляется свободное местечко. Человек снова обращается к небу:

— А, всё, не надо. Нашёл!

Вот так быстро порой люди забывают о Боге, о Его чудесах, о своих обещаниях. Часто (но не всегда!) неприятности в жизни являются следствием наших грехов. Если в такой ситуации человек просит Бога о помощи, то Господь обращается к нему со словами, адресованными две тысячи лет назад исцелённому калеке. Вот как это было.

«Есть же в Иерусалиме у Овечьих [ворот] купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было пять крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды» (Евангелие от Иоанна 5:2, 3).

Временами в этой купальне происходило волнение воды. Бытовало всеобщее мнение, что оно вызвано действием сверхъестественной силы, и всякий, кто первым войдёт в тот момент в воду, исцелится от любой болезни. Сотни страдальцев приходили сюда, но стечение народа было так велико, что, когда начиналось движение воды, толпы устремлявшихся к ней людей оттесняли более слабых. Многие не могли даже приблизиться к купальне. Иные же, сумев как-то добраться до воды, умирали, не успев даже вступить в неё. Возле купальни были сооружены укрытия, где больные спасались от дневного зноя и ночного холода. Многие проводили в этих укрытиях целые ночи, тщетно пытаясь всякий раз доползти до края купальни в надежде на исцеление.

Иисус снова пришёл в Иерусалим. Погружённый в Свои думы и молитву, Он оказался около купальни. Он увидел несчастных страдальцев, ожидающих движения воды — единственной возможности стать здоровыми. Господь страстно желал избавить от страданий каждого. Но была суббота. Множество людей шло в храм на поклонение, и Он знал: исцеление настолько возбудит предрассудки иудеев, что Его деятельности будет положен конец.

Но вот Спаситель заметил человека, который находился в крайне жалком состоянии. Тридцать восемь лет он был беспомощным калекой. Его болезнь, в значительной степени вызванная собственным грехом, расценивалась как кара Божья. Одинокий, оставленный друзьями, чувствуя себя лишённым Божьего милосердия, несчастный страдал долгие годы. Всякий раз, когда приближалось время движения воды, рядом не оказывалось никого, кто мог бы поднести его. Он видел рябь на воде, но никогда не успевал добраться дальше края купальни. Те, кто посильнее, первыми погружались в воду. Он не мог сопротивляться напору этой эгоистичной беспорядочной толпы. Бесплодные попытки достичь единственной цели, беспокойство, постоянное разочарование быстро истощали его последние силы.

Этот больной лежал на своей подстилке, изредка поднимая голову, чтобы взглянуть на купальню. Неожиданно над ним склонилось кроткое, сострадательное лицо, и его внимание привлекли слова: «Хочешь ли быть здоров?» В сердце затеплилась надежда. Он почувствовал, что помощь близка, но луч радости тут же померк, как только вспомнились бесплодные попытки добраться до купальни. И всё же ему не оставалось ничего другого, как только ожидать очередного движения воды. Он повернулся и устало сказал: «Так, Господи; но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода; когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня» (Евангелие от Иоанна 5:7).

Иисус не просит этого страдальца поверить Ему. Он просто говорит: «Встань, возьми постель твою и ходи» (Евангелие от Иоанна 5:8). Навстречу этим словам устремляется вся вера больного. Каждый нерв и каждая его мышца оживают благодаря притоку свежих сил. Он безоговорочно повинуется Христу, и каждый мускул покоряется ему. Вскочив на ноги, он чувствует, что здоровье и бодрость вернулись к нему.

Исцелённый паралитик поднялся, взял свою постель, состоявшую только из коврика и одеяла, распрямился и с радостными глазами стал искать своего Избавителя. Но Иисус затерялся в толпе.

Некоторое время спустя Иисус встретил бывшего калеку в храме. Исцелённый пришёл, чтобы принести жертву за грех и благодарственную жертву за дарованную ему великую милость. Найдя его среди поклоняющихся, Иисус открылся ему и предостерёг: «Вот, ты выздоровел: не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже» (Евангелие от Иоанна 5:14).

Во всех бедах люди привыкли винить Бога. Но есть причинно-следственный закон: «Что посеет человек, то и пожнёт» (Библия, Послание галатам 6:7). Бог прощающий, милующий, сострадающий. Поверьте: Он занят не тем, кого бы ещё наказать, а тем, кого бы ещё спасти. Ему больно видеть, как люди разрушают свою жизнь. По молитве (а очень часто и не по молитве) Господь избавляет страждущих, даёт новый шанс. А тихий внутренний голос тихо увещевает: «Не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Тебе знаком этот голос?

Помни: Господь не только просит не грешить. Он даёт силы для новой чистой жизни. Проси Его об этом. Если у тебя есть побуждение помолиться, но ты не знаешь, как это сделать, скажи Богу:

Отец Небесный!

Я много грешил в жизни. И грехи мои заставляли и заставляют страдать меня самого и окружающих. Я верю, что Ты любящий Бог. И я прошу Тебя простить мои грехи, как Ты и обещал: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды» (Библия, 1 послание Иоанна 1:9). (Теперь конкретно назовите грехи, в которых обличает вас совесть). Прости меня, Боже, ради Иисуса Христа, взявшего мой грех на Себя. Дай мне силы для победы над… (назовите то, что вы желаете искоренить или изменить). Молитва моя ради Иисуса. Аминь.

Не стесняйтесь открывать своё сердце перед Богом, беседуйте с Ним своими словами, пусть слёзы покаяния струятся по лицу, а сердце наполняют мир и радость, вытесняя всё скверное и нечистое.

Подготовила Ирина Руканова

Вера может принести нам духовное исцеление. Грех отчуждает нас от Бога. Наши души парализованы. Сами по себе мы так же не способны жить праведной жизнью, как расслабленный не мог ходить. Многие сознают свою беспомощность и стремятся к духовной жизни, которая позволяет достичь единения с Богом. Но, полагаясь только на свои силы, они приходят в отчаяние: «Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?» (Библия, Послание римлянам 7:24). Пусть эти унывающие, мятущиеся души обратят свой взор к Небу. Спаситель склоняется над теми, за кого пролилась Его кровь, говоря им с невыразимой нежностью и состраданием: «Хочешь ли быть здоров?» Он приглашает тебя встать в здравии и мире. Не жди, пока ты почувствуешь себя здоровым. Поверь Его словам, и они исполнятся. Подчини свою волю Христу. Служи Ему и поступай по Его слову, и ты обретёшь силу. Каким бы ни был порок, какова бы ни была страсть, опутавшая душу и тело, Христос может и хочет освободить человека. Он даст жизнь душе «мёртвой во грехах». Он отпустит на свободу пленника, связанного слабостями, несчастьями и цепями греха.

Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2020 г.