По чьим правилам жить?

Если батюшка не освятит…, если крестик потеряешь…, если до Спаса съешь…, если не теми пальцами перекрестишься… Откуда это?

Книжники и фарисеи, которые только и думали о том, как расставить Иисусу сеть, надеялись увидеть Его на празднике Пасхи. Но Господь, зная их намерения, не пришёл на это торжество. «Собрались к Нему фарисеи и некоторые из книжников» (Евангелие от Марка 7:1). Так как Он не пришёл к ним, то они явились сами в надежде найти против Него какие-то улики.

Закон Божий и предания

Как и раньше, поводом для недовольства было пренебрежение Иисуса преданиями, которые наслоились на Закон Господень (Десять заповедей, данные Самим Богом). Предполагалось, что традиции призваны содействовать соблюдению Закона, но они в итоге стали считаться более святыми, чем сам Закон. Если они противоречили заповедям, данным Богом, предпочтение отдавалось предписаниям раввинов.

Из всех ритуалов наибольшее значение придавалось обрядовому очищению. Правила были весьма многочисленны. Не хватало века человеческого, чтобы выучить их все. Жизнь тех, кто пытался соблюдать требования раввинов, представляла собой непрерывную борьбу с обрядовым осквернением, бесконечные омовения и очищения. В то время как народ был занят второстепенными ритуалами и обрядами, которые Бог не устанавливал, внимание людей отвращалось от великих принципов Закона Божьего.

Споры о второстепенном

Христос и Его ученики не соблюдали церемониальных омовений, и осведомители взяли это за основание для обвинения. Однако они не напали прямо на Христа, но пришли к Нему с жалобой на Его учеников. В присутствии множества людей они сказали: «Зачем ученики Твои преступают предание старцев? ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб» (Евангелие от Матфея 15:2).

Всякий раз, когда истина с особой силой открывается людям, сатана побуждает своих слуг начать спор по второстепенным вопросам. Таким путём он стремится отвлечь внимание от главного. Где бы ни начинал кто-то творить доброе дело, там всегда появляются придирчивые люди, готовые спорить о формальностях или ненужных деталях. Когда Бог намеревается особенным образом действовать во благо Своим детям, они не должны ввязываться в пагубные споры, которые только разрушают души. Вот вопросы, которые должны волновать нас: Имею ли я спасительную веру в Сына Божьего? Согласуется ли моя жизнь с Законом Божьим?

«Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни» (Евангелие от Иоанна 3:36).

«А что мы познали Его, узнаём из того, что соблюдаем Его заповеди» (Библия, 1 послание Иоанна 2:3).

На примере пятой заповеди

Иисус не пытался защищать Себя или Своих учеников. Он не стал говорить о тех обвинениях, которые выдвигали против Него. Он привёл пример из жизни. «Хорошо ли, [что] вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти своё предание? — спросил Иисус. — Ибо Моисей сказал: “почитай отца своего и мать свою”; и: “злословящий отца или мать смертию да умрёт”. А вы говорите: кто скажет отцу или матери: “корван (то есть: “дар Богу”) то, чем бы ты от меня пользовался”, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей» (Евангелие от Марка 7:9–12).

Иудеи не придавали никакого значения пятой заповеди, но были очень пунктуальны в соблюдении предания старцев. Они учили народ, что передача своего имущества храму — более святой долг, нежели помощь родителям. Неблагодарному сыну достаточно было произнести слово «корван», тем самым посвящая свою собственность Богу, — и он мог оставить всё себе на всю свою жизнь, а после его смерти это имущество использовалось для служения в храме. Таким образом, он мог бесчестить и обманывать своих родителей под видом показного служения Богу.

Иисус никогда ни словом, ни делом не умалял долга человека жертвовать на служение Богу. Он Сам когда-то установил закон о десятинах и приношениях. Он похвалил женщину, которая отдала всё своё имущество в сокровищницу храма. Но, проявляя ревность о деле Божьем только внешне, священники и раввины скрывали своё стремление к самовозвышению. Они обманывали народ. Люди несли тяжёлые бремена, которые Бог на них не возлагал. Даже ученики Христа не были вполне свободны от ига, которое тяготело на них из-за унаследованных предрассудков и предписаний раввинов. И теперь, выявляя истинный дух раввинов, Иисус стремился освободить от рабства преданиям всех, кто действительно желал служить Богу.

«Лицемеры!»

Иисус сказал, обращаясь к коварным осведомителям: «Лицемеры! хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: “Приближаются ко Мне люди сии устами своими, и чтут Меня языком; сердце же их далеко отстоит от Меня; но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим”» (Евангелие от Матфея 15:7–9). Этими словами Христос осудил всю систему фарисейства. Он заявил, что, превознося свои предписания над Божественными повелениями, раввины ставят себя выше Бога.

Посланные из Иерусалима пришли в ярость. Они не могли обвинить Христа в нарушении Закона, данного на Синае, потому что Он защищал его от преданий. Великие заповеди Закона, которые Он призывал выполнять, резко противоречили маловажным правилам, придуманным людьми.

Знакомы ли вы с Десятью заповедями? Они приведены в статье «Десять заповедей». Это то, что сказал Сам Бог. Прочитайте вдумчиво эти слова. Учит ли церковь тому же?

Такие правильные, но такие злые

Иисус объяснил, что человека оскверняет не пренебрежение формальными обрядами, а нарушение Закона Божьего: злые дела, слова и мысли. Ученики заметили, в какую ярость пришли осведомители, когда их лжеучение было разоблачено. Они видели их сердитые взгляды и слышали произнесённые вполголоса угрозы. И, забыв о том, сколь часто Христос обнаруживал Своё умение читать в сердцах как в открытой книге, ученики рассказали Ему о реакции, вызванной Его словами. Надеясь, что Он может примириться с разгневанными служителями, они сказали Иисусу: «Знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились?» Иисус ответил: «Всякое растение, которое не Отец Мой Небесный насадил, искоренится» (Евангелие от Матфея 15:12, 13). Обычаи и предания, которые так высоко ценили раввины, были от мира сего, а не от Бога. Каким бы авторитетом они ни пользовались у людей, им не выдержать испытания Словом Божьим. Любое человеческое измышление, которое подменило заповеди Божьи, окажется бесполезным в тот день, когда «всякое дело Бог приведёт на суд и всё тайное, хорошо ли оно, или худо» (Библия, книга Екклесиаста 12:14).

А что происходит сегодня?

Подмена заповедей Божьих заповедями человеческими не прекратилась. Даже среди христиан приняты установления и обычаи, единственным основанием для которых является предание отцов. Подобные установления, опирающиеся только на человеческий авторитет, вытеснили Божественные заповеди. Люди прилепляются к традициям, благоговеют перед обычаями и ненавидят тех, кто не разделяет их заблуждений. В наше время, когда речь идёт о заповедях Божьих и вере в Иисуса, мы видим ту же враждебность, которая проявлялась во дни Христа. О верных Богу людях написано: «И рассвирепел дракон … и пошёл, чтобы вступить в брань с … сохраняющими заповеди Божии» (Библия, книга Откровение 12:17).

Пусть все, признающие человеческий авторитет, обычаи церквей или предания отцов, прислушаются к предостережению Христа: «Но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим». Вдохновлённые Богом предания (и такие есть) никогда не будут противоречить Слову Божьему и Его заповедям.

По книге Эллен Уайт «Желание веков»

Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2023 г.