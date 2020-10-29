Не хочу огорчать Бога!

Наверняка ты слышал о празднике Хэллоуин. Это когда все наряжаются в страшные костюмы и украшают дома тыквами и гирляндами из пауков. Многие ребятишки просто обожают этот праздник. А вот Бог этот день не любит. Позволь рассказать, почему.

Давным-давно Бог создал наш мир. По небу полетели пушистые облачка, зажурчали ручейки, защебетали птицы. Господь сотворил ласковых животных. И всю эту красоту Он подарил первым людям — Адаму и Еве. Бог создал людей прекрасными — здоровыми и чистыми. В ушах, носах, бровях и языках у них не было серёжек, на телах не было татуировок, лица не были вымазаны чёрной краской, волосы не были зелёно-фиолетовыми… Адам и Ева были красивы! Бог посмотрел на людей и очень обрадовался.

Но прошло время. Враг Бога, дьявол (или сатана), обманул людей, и они стали видеть всё неправильно. То, что раньше показалось бы им уродливым, теперь стало нравиться, а простое и красивое перестало привлекать. Дошло до того, что люди стали отмечать день нечистой силы — Хэллоуин. Даже дети наряжаются в ведьм и вампиров, чтобы повеселиться. Но Богу в этот день совсем не радостно: Он смотрит, во что дьявол превратил прекрасных людей, и плачет. Зато догадайтесь, кто любит этот праздник? Да, хозяин Хэллоуина — сатана. Ему доставляет удовольствие видеть обезображенных людей. Ему нравится огорчать Бога.

А я Бога огорчать не хочу. Не хочу праздновать Хэллоуин даже в шутку. Бог сотворил меня красивой. Хочу оставаться такой и радовать Его. А ты?

Маша Нефёдова

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Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2020 г.