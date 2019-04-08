Стране не хватает хороших отцов

Психологи, социологи, священнослужители во все колокола звонят о кризисе отцовства. Причём, в нашей стране этот кризис имеет свои отличительные особенности. Традиционная семья сломалась, а требования времени давят всё больше. В результате мужчина потерял естественную для него роль в доме. Отсюда разводы, алкоголизм и даже суициды. Впрочем, это вопрос выживания и для общества в целом.

В начале прошлого года в России появился «Совет отцов». Это одна из немногих мер, направленных на укрепление института отцовства, хотя на сегодняшний день не существует единого мнения насчёт того, каким образом государство реально может помочь отцам состояться и выполнять свои обязанности. Очень часто всё сводится просто к войне полов. На тематическом форуме «Отец. Отцовство. Отечество» в верхней палате РФ высказывается множество предложений, но пока все едины только в том, что нам давно пора официально учредить «День отца», о котором говорят ещё с начала нулевых.

История вопроса: советские годы

Раньше образ отца связывался, в первую очередь, с понятием «кормилец семьи». Сейчас мужчина и женщина зарабатывают примерно одинаково. При этом внятных требований относительно того, каким должен быть отец, общество не выдвигает.

По мнению директора «Института демографического развития и репродуктивного потенциала» Руслана Ткаченко, основной причиной распада патриархальной семьи стала революция 1917 года с последующими «раскрепощающими» декретами. Эти декреты сделали возможными «свободную любовь», аборты, разводы по письму, гомосексуализм и т. д. Но вскоре государству стало ясно, что для сохранения страны нужны более строгие законы, и уже в 30-е годы советская семья стала пропагандироваться как ячейка общества. Но «в саму основу советского строя были заложены резолюции, подкашивающие отцовство. Чтобы появилось всё общее, надо отобрать всё частное. Вот только память о праве собственности не стереть без устранения института отцовства, — утверждает Ткаченко. — Основатели социализма писали, что невозможно воспитать коллективного человека в традиционной семье, его необходимо водворять в коллектив — в ясли, сад, школу. Право воспитания, передачи опыта и знаний взяло на себя советское государство, фактически отстранив от этих вопросов родителей».

Эта тенденция продолжается и по сей день. Жизнь и воспитание детей не мыслятся без коллективных институтов — детского сада, школы и т. д.

А потом грянула Великая Отечественная война. Те, кому посчастливилось вернуться, были покалечены, причём, не только физически. Женщины были им благодарны, жалели (что никак не помогает мужчине состояться). К тому же нехватка мужчин породила не только конкуренцию среди женщин, но и необходимость брать на себя мужские обязанности. Страну ведь надо кому-то восстанавливать. Так началась эпоха советского матриархата. Женщины научились инициировать браки и рождение детей, всё это без отрыва от работы на производстве и в доме — в общем, взяли на себя обязанности главы семьи.

Следующие после войны поколения быстро освоили эту семейную схему, настолько удобную для советского строя. Папа распивает с друзьями, иногда стучит кулаком по столу и иногда хватается за ремень. Мама — сильная и ответственная, которая иногда жалеет, а иногда выгоняет большого ребёнка-папу из дома.

С послевоенных лет семейная политика связывала детство с материнством, а о проблемах отцовства говорилось только в контексте борьбы с пьянством, домашним насилием и прочим. В результате, в советские годы так и не сложилось достойной альтернативы дореволюционному укладу семьи.

Лучшее, что отец может сделать для своих детей — это любить их мать.

История вопроса: лихие девяностые

В девяностых к послевоенному наследию добавились и западные проблемы, рождённые из культа потребления и духовного упадка тамошнего общества. Теперь быть мужчиной стало означать иметь толстый кошелёк и побольше любовниц. От такого образа жизни мужчины не стали счастливей: напротив, именно в этот период, как утверждают эксперты, средний возраст мужчины в стране стал стремительно сокращаться.

«Говоря о сверхсмертности мужчин, обычно упоминают алкоголь, но не задумываются о том, почему люди так живут. Большинству современных мужчин жить незачем, у них нет целей…, так что беречь своё здоровье особого смысла не имеет», — комментирует ситуацию Ткаченко. В этом смысле отцовство могло бы стать достойным мотивирующим фактором. «Отцовство даёт возможность мужчине удовлетворить свои амбиции, делает его самодостаточным… Воспитание детей — это тоже работа на результат, глобальный проект жизненного цикла», — делится Татьяна Попова, эксперт рабочей группы «Социальная справедливость». Стать отцом, которому есть чем гордиться, — достойная цель для каждого мужчины.

Отцовство — в руках отцов!

Хорошая новость заключается в том, что никто не обязан повторять ошибки своих предков. Каждый в силе разорвать порочный круг нездорового распределения ролей в семье. Это непросто (ведь уклад этот формировался не одно поколение), но возможно, если признать наличие проблемы и стать на путь исправления. Это значит взять на себя ответственность за свою семью, не довольствуясь оправданием «у нас всегда так было». Глупо ожидать результатов, если ничего не менять.

Когда мужчины возьмут на себя роль отцов, которые отвечают за семью, тогда и матери смогут наслаждаться своей ролью помощниц и хранительниц очага.

Михаил Волгин

Газета «Сокрытое Сокровище» № 04 (264) апрель 2019 г.