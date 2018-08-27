Обращаясь к ученикам, Христос предостерег: “Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить: “я Христос”, и многих прельстят”. Эти слова Христа исполнились.

(Евангелия от Матфея, 24; от Марка, 13; от Луки, 21:5-38)



Однажды, выходя из храма, ученики обратили внимание Иисуса на величие и красоту этого сооружения, массивные стены которого выдержали некогда осаду армии Навуходоносора.

Перед Иисусом было действительно великолепное зрелище, но Он с грустью сказал: “Я вижу все это. Строение прекрасно. Но послушайте Меня: придет день, когда не останется здесь камня на камне; все будет разрушено”.

Христос говорил это перед большим скоплением народа. Но, когда Он остался один, Петр, Иоанн, Иаков и Андрей пришли к Нему на гору Елеонскую. “Скажи нам, – попросили они, – когда это будет? и какой признак Твоего пришествия и кончины века?” Отвечая Своим ученикам, Иисус не стал разделять два события – разрушение Иерусалима и великий день Своего пришествия, слив воедино их описание, предоставив ученикам возможность самим уяснить заложенный в них смысл. Когда Он говорил о разрушении Иерусалима, Его пророческие слова значили гораздо больше и предрекали грядущее вплоть до последнего великого дня, когда Господь восстанет, чтобы наказать мир за его грехи. Это слово сказано было не только для учеников, но и для тех, кто будет жить в последние дни земной истории.

Обращаясь к ученикам, Христос предостерег: “Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить: “я Христос”, и многих прельстят”. Эти слова Христа исполнились. В период между Его смертью и осадой Иерусалима появилось много лжехристов. Но это предостережение справедливо и для живущих в последнее время. Тот же самый обман, к которому прибегали лжехристы до разрушения Иерусалима, повторялся на протяжении всех веков и будет совершаться в будущем.

“Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь; ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец” (то есть не конец иудейского народа), – сказал Христос. “Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения по местам; все же это – начало болезней”. Перед разрушением Иерусалима люди боролись за власть, повсюду велись войны и распространялись военные слухи. “Все эти знамения, – предупредил Иисус, – лишь начало Его судов”.

“Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое; И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга”. Все это пережили христиане.

Через Своих слуг Бог дал иудейскому народу последнюю возможность покаяться. Он являл Себя через Своих свидетелей, которых судили и бросали в тюрьмы, а судьи выносили им смертный приговор. Всякий раз, когда преследуют христиан, свидетели этих гонений делают выбор: за Христа или против Него. Те, кто проявлял сочувствие к невинно осужденным, показывают свое расположение ко Христу. Другие же раздражены тем, что принципы истины находятся в прямом противоречии с их обычаями.

Христос дал своим ученикам знамение скорой гибели Иерусалима и объяснил, как спастись. “Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его: тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы; и кто в городе, выходи из него; и кто в окрестностях, не входи в него, потому что эти дни отмщения, да исполнится все написанное”. Христос предупреждал о событиях, которые произойдут через сорок лет, при разрушении Иерусалима. Христиане вняли этому предостережению, и ни один из них не погиб во время осады города.

“Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу”, – сказал Христос. Творец субботы не отменил ее, пригвоздив ко кресту. Смерть Христа не умалила субботу. Через сорок лет после Его распятия суббота должна была оставаться по-прежнему святой. В течение сорока лет ученикам надлежало молиться, чтобы их бегство не случилось в субботу.

От разрушения Иерусалима Христос сразу же перешел к самому великому событию – к последнему звену в цепи истории нашей земли. Он начал говорить о пришествии Сына Божьего в величии и славе. Между этими двумя событиями Христос видел целые столетия мрака, ознаменовавшиеся кровью, слезами и мучениями Его последователей. Его ученики не выдержали бы такого зрелища, и Иисус упомянул об этом лишь кратко. “Тогда будет великая скорбь, – сказал Он, – какой не было от начала мира доныне, и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных сократятся те дни”. Более тысячи лет продолжались такие гонения на последователей Христа, каких мир никогда не знал ранее. И если бы Господь не простер Своей руки, чтобы сохранить Свой народ, все бы погибли. “Но ради избранных, – сказал Он, – сократятся те дни”.

Гонения на религиозной почве вновь повторятся в истории. Властители издадут законы, ограничивающие религиозную свободу. Они присвоят себе право, которое принадлежит одному Богу – распоряжаться совестью человека, над которой властен только Бог. Уже сегодня они начинают делать первые шаги и не остановятся до тех пор, пока не достигнут предела, через который уже нельзя перейти, потому что Бог вступится за Свой верный народ, соблюдающий заповеди.

Освобождением для детей Божьих станет Второе пришествие их Спасителя и Господа Иисуса Христа.

Подготовила И. Беднякова

Ретро статья газеты «Сокрытое Сокровище» август 2005 г.