Не от мира сего

Вчера он пил, сегодня он непьющий.
Вчера он крал, сегодня не крадёт.
Поверив в Бога, чище стал и лучше,
Он по-другому мыслит и живёт.
Кругом убийцы, воры, дебоширы.
В сраженьях с ними силы всей страны,
А этот «мирный» назван «не от мира».
Такие миру разве не нужны?
Сейчас все верят, все приходят в храмы,
Но вот о Боге редко говорят.
Бегут, бегут от истины упрямо.
Куда бежать от истины? Лишь в ад!
«Быть верным Богу — это слишком сложно.
Ты можешь верить, только будь, как все…»
Но и Христос был «не от мира» тоже,
А вера наша только во Христе!
Татьяна Хлопкова
Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2021 г.