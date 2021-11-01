Не от мира сего

Вчера он пил, сегодня он непьющий.

Вчера он крал, сегодня не крадёт.

Поверив в Бога, чище стал и лучше,

Он по-другому мыслит и живёт.

Кругом убийцы, воры, дебоширы.

В сраженьях с ними силы всей страны,

А этот «мирный» назван «не от мира».

Такие миру разве не нужны?

Сейчас все верят, все приходят в храмы,

Но вот о Боге редко говорят.

Бегут, бегут от истины упрямо.

Куда бежать от истины? Лишь в ад!

«Быть верным Богу — это слишком сложно.

Ты можешь верить, только будь, как все…»

Но и Христос был «не от мира» тоже,

А вера наша только во Христе!

Татьяна Хлопкова

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2021 г.