Когда Иисус пришёл к Своим, Свои не приняли Его. «Не плотников ли это сын?» — говорили они.

В городе своего детства

В детстве и юности Иисус часто ходил вместе со Своими братьями в синагогу Назарета. Когда Он начал Своё служение, связь с общиной прервалась, но все её члены знали о деятельности Иисуса. Когда Он снова появился среди них, их интерес и ожидания достигли высшей степени. Здесь были люди, которых Он знал с раннего детства. Здесь жили Его мать, братья и сёстры.

Иисус читает на богослужении

Служитель синагоги, читая из пророчества, убеждал людей не терять надежду на приход Мессии — долгожданного Избавителя, Который установит славное царство и положит конец всякому притеснению.

Когда в синагоге присутствовал раввин, он, по обыкновению, произносил проповедь, а затем израильтянин мог читать из пророков. В ту субботу Иисусу предложили принять участие в богослужении. Он «встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии» (Евангелие от Луки 4:16, 17). То, что Он прочитал, считалось относящимся к Мессии: «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушённых сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное».

«И, закрыв книгу и отдав её служителю, сел; и глаза всех в синагоге были устремлены на Него… И все… дивились словам благодати, исходившим из уст Его» (Евангелие от Луки 4:18–20, 22).

Иисус стоял перед народом — живой толкователь пророчеств, свидетельствующих о Нём Самом. Его вдохновенный облик и полные чудесного смысла слова как никогда взволновали слушателей. Когда их сердец коснулся Святой Дух, они ответили радостным «Аминь!» и прославили Господа.

Не в восторге от услышанного

Но когда Иисус произнёс: «Ныне исполнилось писание сие, слышанное вами» (Евангелие от Луки 4:21), — они вдруг задумались о себе и о словах, сказанных в их адрес. Они, израильтяне, дети Авраама, были названы рабами, узниками, которых требуется освободить от силы зла, живущими во тьме, которую нужно рассеять светом истины. Их гордость была уязвлена. «Кто этот Иисус?» — спрашивали они друг друга. Претендующий на звание Мессии был всего лишь сыном плотника. Все знали братьев и сестёр Иисуса. Он рос у них на глазах, и каждый мог видеть, как ребёнок становился юношей. Несмотря на Его непорочную жизнь люди не могли допустить мысли, что это и есть Мессия.

Иисус ничего не сказал об освобождении от власти римлян. Жители Назарета позволили себе усомниться, и их сердца, только что потеплевшие, ожесточились ещё больше.

Пророка в своём отечестве не принимают

Иисус, читая сокровенные мысли, напомнил собранию, как когда-то Господь прошёл мимо жилищ Израиля и нашёл приют для Своего слуги (пророка Илии) в языческой стране, у женщины, не принадлежавшей к избранному народу. Эта женщина была отмечена благословением, потому что её сердце было готово воспринять свет. По той же причине во времена пророка Елисея милость Господня не была явлена прокажённым в Израиле. Но Нееман, языческий сановник, старавшийся жить по правде, чувствовал огромную потребность в помощи свыше. И его не только избавили от проказы, но и благословили познанием истинного Бога.

Христос с грустью сказал: «Истинно говорю вам: никакой пророк не принимается в своём отечестве» (Евангелие от Луки 4:24).

Наше положение зависит не от количества света, полученного нами, но от того, как мы распоряжаемся тем, что имеем. Так, даже язычники, следующие истине в той мере, в какой они понимают её, находятся в лучшем положении, нежели те, кто удостоен великого света и считает себя слугой Божьим, но на деле пренебрегает полученным светом и своей повседневной жизнью опровергает исповедание веры.

Уязвлённая гордость

Слова Иисуса оказались для собравшихся в синагоге ударом, сокрушившим их упоение собственной праведностью, — до сознания людей дошла горькая истина: они отпали от Бога и потеряли право быть Его избранным народом. Каждое слово Иисуса, открывавшее им истинное положение вещей, резало их, словно ножом. Теперь они презирали веру, к которой Иисус вначале приобщил их. Отсутствие веры породило злобу.

Заставить обличителя замолчать

Когда Иисус говорил о благословениях, данных язычникам, то неистовое чувство национальной гордыни пробудилось в Его слушателях и Его слова потонули в шуме голосов. Эти люди гордились своим законопослушанием, но теперь, когда были оскорблены их предрассудки, они оказались готовы совершить убийство. Собрание прервалось, Иисуса окружили и вывели из синагоги за город. Казалось, все жаждали Его смерти. Они толкали Его к краю пропасти, желая сбросить вниз. Крики и проклятия сотрясали воздух. Некоторые уже начали бросать в Него камни, но Он внезапно исчез. Посланники небес, находившиеся рядом с Ним в синагоге, сопровождали Его и среди этой обезумевшей толпы. Они-то и укрыли Иисуса от врагов.

Так во все времена ангелы сопровождали верных последователей Христа. Сколько очевидных и невидимых опасностей мы избежали благодаря вмешательству ангелов, мы узнаем лишь тогда, когда увидим промысел Божий во свете вечности. Тогда нам откроется, что Небо не оставляло своим покровительством живущих на земле, что посланники Божьи сопровождали нас изо дня в день.

Ещё один шанс

Тем не менее Иисус не мог оставить их, не призвав ещё раз к покаянию. В конце Своего служения в Галилее Он вновь посетил дом Своего детства. С той поры как Он был здесь отвергнут, молва о Его чудесах и учении прошла по всей стране. Теперь никто не мог отрицать, что Он обладал силой, значительно превышающей человеческие возможности. Жители Назарета знали, что Иисус во всей округе творил добрые дела, исцеляя всех одержимых сатаной. Вокруг Назарета теперь были целые селения, где ни в одном доме не слышался стон больного, потому что там побывал Иисус и вылечил всех недужных. Милость, явленная в каждом Его деле, свидетельствовала о Его Божественном помазании.

Услышав слова Христа, жители Назарета вновь ощутили веяние Божьего Духа. Но и на этот раз они не захотели признать Того, Кто вырос среди них более великим, чем они сами. Их неверие и послужило причиной того, что Спаситель не мог совершить много чудес среди них. Лишь немногие сердца были готовы принять Его благословения, и Он неохотно удалился, чтобы никогда уже не возвращаться в этот город.

Упущенные возможности

Поддавшись однажды неверию, жители Назарета продолжали упорствовать в нём. Такое же неверие овладело и теми, кто, стремясь доказать свою правоту, снова и снова придирался к словам Христа. И отвержение ими Духа достигло своей наивысшей точки на Голгофе, повлекло за собою разрушение их города и рассеяние народа по всей земле.

О, как желал бы Христос открыть Израилю драгоценные сокровища истины! Но они были погружены в свои традиции и бесполезные обряды вместо того, чтобы принять голос Неба. Иисусу пришлось с горечью сказать: «Се, оставляется вам дом ваш пуст» (Евангелие от Луки 13:35).

Что мешает тебе?

А что мешает тебе принять Христа? Возможно, формальные обряды заслонили от тебя живого Спасителя? А может быть, ты считаешь, что достаточно хорош и без Него? Ты ожесточаешься, когда кто-то говорит, что тебе нужен Бог? Особенно если прийти к Богу зовёт тебя «пророк из твоего отечества»? Неужели ты позволишь гордыне лишить тебя вечной жизни?

Дорогой читатель, когда Святой Дух прикасается к твоему сердцу, желая растопить лёд и привести тебя к Богу, не упусти эту возможность. Отвержение зова Божьего сменяется ожесточением и упорством. Не отвергай тихого голоса, который так нежно зовёт.

По книге Эллен Уайт «Желание веков»



Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2021 г.