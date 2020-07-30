Треть христиан перестала посещать онлайн богослужения во время пандемии Covid-19. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса в США.

Недавно исследовательский центр Barna Group опубликовал результаты опроса «The New Sunday Morning», в котором приняло участие более 1 000 взрослых христиан. Более половины из них (53%) заявили, что посещали богослужения своей поместной церкви онлайн, как и раньше; 34% — смотрели трансляции других церквей; 32% — перестали посещать богослужения.

Исследование также показало, что только 14% практикующих христиан сменили церковь во время пандемии. Около 18% отметили, что смотрели богослужения нескольких церквей.

Опрос показал, что респонденты, которые перестали посещать церковь во время пандемии, чаще, чем их сверстники, которые остались в общине, испытывают чувство тревоги, говорят, что им «скучно все время» или что они чувствуют себя неуверенно.

В мае во время веб-конференции для лидеров церквей президент Barna Group Дэвид Киннаман заявил, что пандемия COVID-19 лишь ускорила разрушительные процессы, которые уже происходили в обществе. Киннаман добавил, что хотя многие христиане хотели бы вернуться в церковь, они не уверены в том, насколько это будет безопасно.

«Я думаю, что нам придется смириться с новой реальностью. Многие разрушения не пройдут и через несколько месяцев или даже лет, — сказал он. – Covid-19 ускорит многие необходимые изменения в Церкви. Нам придется подняться в это тревожное время и поддержать поколение, которое столкнулось с изоляцией, людей, которые ищут ответы на вопросы, не все из которых духовные».

Теолог и профессор христианского университета North Park University в Чикаго Сун-Чан Ра объяснил, что, по его мнению, кризис выявил недостатки и слабости, которые люди не замечали многие годы.

по материалам CNLNEWS

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2020 г.