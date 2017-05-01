Зачем крестился Иисус Христос?

Во времена Иоанна Крестителя Христос был готов прийти к людям, чтобы открыть им Бога. Само Его присутствие должно было обнаруживать перед людьми их грех. Только пожелавшие очиститься от греха могли войти с Ним в общение. Поэтому Иоанн крестил людей, чтобы они покаялись и очистили свои сердца перед Богом. «Я крещу вас в воде в покаяние, — сказал Иоанн, — но Идущий за мною сильнее меня; я не достоин понести обувь Его; Он будет крестить вас Духом Святым и огнём» (Матфея 3:11).

Весть о пророке из пустыни и его чудесном учении распространилась по всей Галилее. Проповеди Иоанна Крестителя достигли самых отдалённых горных селений и рыбацких посёлков у моря. Долетела весть и до мастерской плотника Иосифа в Назарете. И понял Иисус, что этот призыв обращён к Нему. Он попрощался с матерью и пошёл вместе со Своими земляками, которые толпами направлялись к Иордану.

Иисус и Иоанн Креститель были двоюродными братьями; обстоятельства рождения их очень схожи. Однако они не знали друг друга. Даже встретиться им ни разу не привелось. Такова была воля Провидения. Необходимо было исключить всякий повод к обвинению в том, что они заранее договорились поддерживать друг друга.

Иоанн знал о событиях, ознаменовавших рождение Иисуса. Он знал о Его безгрешной жизни и верил, что Иисус и есть обещанный Мессия. Но никаких подтверждений своей вере не имел, потому что Иисус до сих пор никак не проявлял Своего призвания, и это давало повод сомневаться: действительно ли Он Обетованный Мессия? И, тем не менее, Иоанн Креститель с верой ожидал, зная, что в определённое Богом время всё станет ясно. Ему было открыто, что Мессия придёт к нему, чтобы креститься, что будет дано знамение Его Божественной сущности. Таким образом он сможет представить Христа людям.

Когда Иисус появился у Иордана, для Иоанна стали очевидными Его чистота и духовное совершенство. Само Его присутствие освящало всё вокруг и побуждало к благоговению.

Когда Иисус просил крестить Его, Иоанн отказался, воскликнув: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?» Иисус же ответил кротко и твёрдо: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду» (Матфея 3:14, 15). Иоанн уступил Его просьбе, они вошли в реку, и Креститель погрузил Христа в воду.

Иисус принял крещение не в знак покаяния в Своих грехах. Он уподобился грешникам и совершил то, что мы должны совершить, исполнил то, что мы должны исполнить. Его жизнь после крещения, исполненная страданий и безграничного терпения, является для нас примером.

Выйдя из воды, Иисус, преклонил колена и молился на берегу реки. Начинался новый, самый важный этап в Его жизни. Теперь Он вступал на широкую арену общественного служения. Его ожидала борьба… На Того, Кто дал Израилю религиозные и гражданские законы, отныне будут смотреть как на ниспровергателя основ и преступника. Тот, Кто провозгласил закон на горе Синай, будет осуждён как нарушитель закона. Иисуса, Который пришёл сокрушить власть сатаны, объявят Вельзевулом. Не было человека на земле, который правильно понял бы Его. Своё служение Он должен был совершить один. Ни мать, ни братья не понимали Его миссии. Даже ученики не способны были понять Учителя. Христос обитал в вечном свете и был одно с Отцом, но на земле Ему предстояло жить в духовном одиночестве.

Когда Спаситель изливал Свою душу в молитве, Его взор, казалось, проникал небеса. Он хорошо знал, до какой степени грех ожесточил сердца людей и как трудно им будет понять Его миссию и принять дар спасения. Он молит, чтобы Отец дал Ему силу победить их неверие, разорвать цепи, которыми сатана сковал их, и одолеть губителя. Иисус просит Бога послать знак, свидетельствующий, что Он принимает человечество в лице Своего Сына.

Подобной молитвы ангелы никогда не слышали. Они жаждут принести своему возлюбленному Повелителю весть утешения и надежды. Но Бог Отец Сам ответил на просьбу Своего Сына! От самого престола исходят лучи Его славы. Небеса разверзаются, и на Спасителя нисходит чистейший свет в образе голубя, это символ, соответствующий Христу — Кроткому и Смиренному.

С небес раздался голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение» (Матфея 3:17).

Свидетельство Неба было дано, чтобы пробудить веру у очевидцев происшедшего и поддержать Спасителя в Его миссии. Небесный голос назвал Его Сыном Вечного Бога.

Эти слова, сказанные Христу, относятся и к нам. Господь говорил их Иисусу как представителю каждого из нас. Несмотря на все наши грехи и слабости, мы всё же не отвергнуты Богом как недостойные, потому что «Он облагодатствовал нас в Возлюбленном» (Ефесянам 1:6). Слава, которая почила на Христе, — залог того, что Бог любит нас, свидетельство силы молитвы: Бог слышит наш голос, наши прошения принимаются в небесных обителях. Грех разобщил Небо и землю, нарушил связь между ними, но Иисус вновь соединил землю с Царством славы. Его любовь объяла человека и достигла небес. Свет, осиявший нашего Спасителя с небесной высоты, освещает и нас, когда мы молим о помощи, чтобы победить искушение. Тот же голос, который обратился к Иисусу, говорит каждому верующему: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение».

Наш Искупитель проложил путь, и если по нему пойдут самые грешные, самые нуждающиеся, самые презренные и угнетённые, они смогут прийти к Отцу. Каждый сможет войти в те обители, которые Иисус пошёл приготовить. «Так говорит Святой, Истинный, имеющий ключ Давидов, Который отворяет — и никто не затворит, затворяет — и никто не отворит… Вот, Я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить её» (Откровение 3:7, 8).

Эллен Уайт, «Желание веков»

Газета «Сокрытое Сокровище» № 05 (241) май 2017 г.