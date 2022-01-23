Не стесняйтесь отдыхать

В наш стремительный век многие просто не могут позволить себе остановку, а напрасно. Отдых — это не роскошь, это потребность любого человека.

Ежегодный отдых

Если бы ежегодный отдых не был жизненно необходим, его не закрепили бы законодательно. Заметили, что человек, работающий без отпуска, начинает трудиться менее эффективно, чаще болеет. А кому нужны вялые и больные работники?

Не отказывайтесь от отпуска, проведите его на море, на даче, в походе. Да хоть дома, только не перед телевизором. Чаще гуляйте, наслаждайтесь свежим воздухом. Если вы уже на пенсии, то постарайтесь раз в году выбираться в санаторий или дом отдыха, чтобы сменить обстановку, отвлечься от ежедневных дел.

Еженедельный отдых

«Работать никогда не грех», — считают многие. У Бога другое мнение. Еженедельный отдых закреплён Самим Творцом в четвёртой заповеди Закона Божьего. Тот, Кто сотворил человека и знает, как он устроен, ещё при создании мира подарил людям день отдыха — субботу.

Возможно, вам известно, что в ходе истории ставили эксперименты с продолжительностью трудовой недели. Но ничего лучше семидневной недели люди придумать не смогли.

Если мы хотим быть здоровыми и прожить долгую жизнь, мы должны найти верный ритм труда и отдыха, здоровый баланс между работой и восстановлением сил.

Как я благодарна Богу за субботу! Это время, когда я без всяких угрызений совести прекращаю работать и могу гулять, читать, молиться, играть с детьми, общаться с близкими и любимыми. Вся еда приготовлена заранее, дом убран. Это суббота. Отдых. Не прихоть, а заповедь. Дети всю неделю с нетерпением спрашивают: «А суббота скоро?» Вечер пятницы. Садится солнце. Согласно Библии, в это время наступает новый день. Мы собираемся семьёй, поём, читаем, молимся, едим что-то особенно вкусное. Учёба, работа, финансы — в ближайшие сутки мы свободны от этих мыслей. На законном основании. И так из месяца в месяц, из года в год, всегда.

Ежедневный отдых

Человеческому организму необходимо 7 – 8 часов ночного сна. Но более важно время засыпания. Два часа до полуночи — это особое время, когда тело восстанавливает и излечивает себя. Образование мелатонина (гормона, который, кроме прочего, помогает обрести спокойный сон ночью) увеличивается в ночное время и достигает максимума около 2 часов ночи.

К сожалению, современный образ жизни не поощряет нас ложиться спать около 21.00 – 22.00. Большинство из нас в это время бодрствует при электрическом освещении, что отрицательно влияет на образование мелатонина. Привычка поздно ложиться спать оказывает пагубное влияние на наше здоровье. Даже тем, кто упрямо считает себя «совами», рекомендуется ложиться в постель пораньше независимо от того, заснут они сразу или нет. По крайней мере, они немного отдохнут, лёжа в темноте с закрытыми глазами.

Многие не понимают, что тело жаждет регулярности. Когда мы не соблюдаем режим сна, разрушается наш циркадный ритм. Если это длится продолжительное время, то развиваются различные физические и даже психические расстройства, такие как депрессия. Категория людей, которые особенно уязвимы для депрессии в результате нарушенного циркадного ритма — те, кто работает посменно. У них нестабильный рабочий график, который приводит к нерегулярным сну, еде и т. д.

Как извлечь максимальную пользу из сна:

Старайтесь ложиться спать не позднее 22.00.

Спите в тёмной, прохладной комнате (чтобы увеличить образование мелатонина).

Постоянно спите в одной и той же комнате, на одной и той же кровати.

Не допускайте шума в спальне (например от телевизора).

Ужин должен быть лёгким (например фрукты) за 3 – 4 часа до сна. Или постарайтесь не ужинать совсем.

Не выполняйте физические упражнения непосредственно перед сном, это возбуждает нервную систему и усложняет процесс засыпания.

Не ворочайтесь в постели. Лежите спокойно.

Не смотрите ночью на часы — это усилит беспокойство.

В течение дня старайтесь быть активными.

Перед сном избегайте деятельности, возбуждающей нервную систему (просмотр фильмов, чтение романов, мистики).

Не спите днём, если это мешает вовремя лечь вечером.

Хорошо помогает расслабиться тёплая (но не горячая) ванна.

Постарайтесь посчитать Божьи благословения, которые вы получили в течение дня. Наполните сердце благодарностью и умиротворением. Помолитесь.

Старайтесь не употреблять медикаментов, способствующих засыпанию, так как они вызывают зависимость, особенно при длительном использовании.

Отдых в течение дня

Смена деятельности — тоже отдых. Если у вас сидячая работа, нужно периодически вставать, потягиваться, делать упражнения. Если есть большая нагрузка на глаза, то каждые 10 минут смотрите вдаль, выполняйте простые упражнения для глаз. В обеденный перерыв обязательно прогуляйтесь. Если у вас тяжёлый физический труд, не забывайте устраивать перерывы. Потянитесь, прогуляйтесь, если есть возможность. Посидите немного.

Бог заботится о нашем здоровье. Иисус, видя, как устали Его ученики, сказал им: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, — ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. И отправились в пустынное место в лодке одни» (Евангелие от Марка 6:31, 32).

Всему своё время. Труду, отпуску, выходному, ночному сну, смене деятельности. Время весёлой компании и уединению. Помните об этом, и будьте здоровы!

Подготовила Оксана Соловьёва

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2022 г.