«Не судите, да не судимы будете; ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: «дай, я выну сучок из глаза твоего»; а вот, в твоем глазе бревно? Лицемер! Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего» (Матфея 7:1-5).

«Не судите». Что имел ввиду Иисус, сказав эти слова? Значит ли это, что мы обязаны быть снисходительны и терпимы абсолютно ко всем, и надо позволить каждому быть тем, кем он хочет быть? В других местах Священного Писания написано о том, что христианин должен обличать, наставлять, а иногда даже и удаляться от того, кто развратился и демонстративно грешит.

В чем же различие между справедливой критикой и духом осуждения? Истинная критика, хотя и указывает на недостатки, но ее главная цель – достичь лучшего. Такая критика созидательна, а не разрушительна. Она вытекает из желания помочь другому человеку. Иисус не осуждает конструктивную критику. Его «не судите» обращено к людям, вынашивающим дух осуждения, негативный по своей природе. Он ничего общего не имеет с той любовью, которая является средоточием Христова характера. Осуждение – это привычка постоянно выискивать недостатки в людях, в их словах и делах. Это болезнь духа, при которой критик высокомерно ставит себя выше других и считает, что он вправе судить их погрешности.

Важно помнить: если мы судим побуждения какого-то человека или осуждаем его, то мы присваиваем себе право, принадлежащее только Богу. Нам нужно осознать, что мы сами – слабые люди и без Бога мы полностью потеряны. Это сознание должно смирить нас. Ведь Богу и только одному Богу мы обязаны своей жизнью. Если бы Он воздал нам по заслугам, нас уже не было бы в живых. Но почему же в таком случае мы спешим воздавать другим то, что они, по нашему мнению, заслуживают? Бог не воздает нам по нашим заслугам. Он дает нам то, в чем мы нуждаемся. Он дал нам спасение от греха, Он продолжает спасать и поддерживать нас ежедневно.

Когда мы сознаем величие Его благодати, то начинаем понимать, насколько мы должны быть благодарны. И это понимание производит в нас желание, подобно Богу, давать нашим ближним то, в чем они нуждаются, а не то, что они заслуживают. Важно также помнить, что во многих случаях мы не понимаем полностью обстановку, окружающую человека, и никогда не сможем узнать его побуждения. Следовательно, Иисус предостерегает нас не судить, потому что мы, в отличие от Бога, не способны видеть сердца.

Иисус также объясняет, почему мы не должны судить других: «Ибо каким судом судите, таким и будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить». Иными словами, то, как мы относимся к другим, в конце концов, обернется на нашу голову.

Действительно, если какой-то человек всегда придирчив и склонен осуждать других, он навлекает на себя ответную критику. Так же и люди, менее критичные к другим, в основном больше ценятся и меньше подвергаются нападкам. Но значение слов Иисуса этим не ограничивается. Библия ясно учит, что во время последнего суда Бог воздаст нам тем, чем мы воздаем ближним. Бог посылает нам благодать, и Он желает, чтобы мы передавали ее другим. Бог посылает нам милость, и Он желает, чтобы мы делились ею с другими. Если мы откажемся делать это, если от нас будет исходить лишь осуждение и грубость, то нас на суде ожидает только осуждение. Все, кто будет в вечном Царстве, примут Божий характер любви.

Обратите внимание, что Христос не велел удалять соринку из глаза ближнего до тех пор, пока мы успешно не вытащим из своего глаза бревно. Другими словами, мы должны быть добрыми, прежде чем делать добро. Христианская писательница Елена Уайт в книге «Правила счастливой жизни» писала: «Вы не сможете оказывать преобразующего влияния на других, пока ваше собственное сердце не смирится, не очистится и не сделается нежным посредством благодати Христа. Когда в вас совершится это изменение, для вас станет так же естественно нести своей жизнью благословение другим, как розовому кусту благоухать, а виноградной лозе – приносить пурпурные гроздья».

Нам, людям, от рождения свойственен дух осуждения. Мы имеем склонность ко злу. Иисус хочет войти в нашу жизнь и научить нас принципам Божьего Царства. Он желает, чтобы милость стала главным качеством нашего естества. Он хочет искоренить всякий дух осуждения из нашего сердца теперь и навсегда. И Он обязательно сделает это, если мы откроем для Него свое сердце.

Подготовила Ю. Коровина

Газета «Сокрытое Сокровище» № 12 (104) декабрь 2005 г.