Отдавать — это счастье

Когда я вижу толпу студентов местного медколледжа, торопливо курящих во время перемены, то чувствую, что их учебному заведению очень не хватает Сергея Смирнова. Сергей — интересный и активный человек, член «Лиги здоровья нации», руководитель социальных проектов «За здоровый образ жизни», методист и преподаватель медицинского колледжа.

— Сергей, расскажите немного о себе.

— Моя жизнь с самого детства была связана со спортом, поэтому после школы и армии я поступил на спортивный факультет педагогического вуза. Параллельно я занимался розничной торговлей обувью. Плюс работал на производстве по сменам. После окончания вуза я стал менеджером по продаже канцтоваров, а потом занимался реализацией стройматериалов. Я достигал каких-то материальных целей, но со временем разочаровался, осознав, что не в деньгах счастье. Удовлетворения от работы не было. Появились неуверенность и страх. Начался духовный поиск.

— И чем же этот духовный поиск закончился?

— Я стал читать книги по психологии. Больше всего в них меня зацепляли духовные ссылки, библейские цитаты. Я думал, что церковь и Библия — для бабушек. А мне, спортсмену и бизнесмену, это ни к чему. Всё же я попробовал читать Библию. Сначала не всё было понятно, но со временем в мою душу пролился Божественный свет: пришло понимание того, кто мы, откуда и куда идём. Я осознал, что смысл жизни не только в том, чтобы построить дом, посадить дерево и вырастить сына. Это не плохо, но это не всё. Мне открылись Божий путь, Божий план и Его любовь. Бог перестал быть для меня просто безучастной и далёкой Личностью. Иисус столько сделал, чтобы подарить мне жизнь вечную! Это коснулось моего сердца. Это настолько меня тронуло, что захотелось перемен. Захотелось жить не для себя, а для Бога и людей.

— В чём же смысл жизни?

— Лично для себя я понял, что смысл жизни состоит в том, чтобы восстановить в себе образ Божий. Это первое. Второе — дать надежду тем, кто её не имеет, и вернуть тем, кто её потерял. А надежда — во Христе, Который открыл людям характер Отца. Наша земная жизнь — это краткий миг, это ожидание, лучшее же — впереди.

— Чем вы стали заниматься, когда поняли, что достижения в бизнесе не приносят удовлетворения?

— Я сосредоточился на людях. Отправился в детский дом, подарил воспитанникам остатки обуви из моих магазинов. Стал учить сирот подтягиваться, отжиматься, кувыркаться. Я почувствовал счастье отдачи. Никакие корыстные цели столько удовлетворения не приносили… Настоящий смысл жизни — в том, чтобы отдавать. Я стал искать тех, кому могу помочь, и обнаружил у себя дар убеждения, донесения информации. Я начал проводить профилактические программы, общаться с молодёжью и рассказывать о здоровом образе жизни, создал на ютубе канал «Вдохновитель». Люди смотрят, пишут добрые отзывы. Хочется, чтобы каждый, кто вдохновился сам, мог вдохновлять и других.

— Сергей, расскажите поподробнее о своей просветительской, профилактической деятельности.

— Являясь представителем нескольких организаций, я дружу со всеми здравомыслящими людьми и фондами, которые ведут просветительскую деятельность. Я провожу программы в учебных заведениях, в организациях, помогаю бросить курить, снизить вес, рассказываю о восьми принципах здоровья: солнечном свете, воде, воздухе, правильном питании, о пользе физических упражнений и грамотно организованного отдыха, об умеренности, самоконтроле и вере в Бога. Даже ВОЗ подтверждает теперь, что верующие люди живут дольше и качественнее прочих. Со стрессом они борются не с помощью холодильника и телевизора. Верующие понимают, что их жизнь под Божьим контролем. Именно Ему они несут свои радости и печали.

Ещё я занимаюсь организацией загородного отдыха, где люди могут испытать 8 принципов здоровья на практике. Это даёт ощутимые результаты: люди чувствуют себя лучше, уезжают отдохнувшими, вдохновлёнными, готовыми к переменам.

— Где же вы берёте средства?

— Разные схемы работают. Иногда мои инициативы поддерживают спонсоры и благотворители. Есть люди, которые осознают важность моего труда и берут меня в штат на зарплату. Я преподаватель медицинского учебного заведения на полставки. Всё необходимое для жизни у меня есть. А самое главное, есть удовлетворение от каждого прожитого дня!

Беседовала Юлия Коровина

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2019 г.