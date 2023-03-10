« Не убивай». А если…?

А если человек существует только потому, что подключён к разным медицинским аппаратам? А если у меня просто нет больше сил, чтобы жить? Если я обуза?

А если убить в целях самозащиты? А если я случайно сбил насмерть пешехода? Как быть, если я совершил врачебную ошибку, в результате которой человека не стало? А если я не хочу этого ребёнка? А считается ли врач, помогающий женщине сделать аборт, причастным к убийству, или он выполняет свой долг? Как относиться к аборту на малом сроке? В конце концов, грех ли утопить котят или усыпить больное животное?

Пожалуй, все согласятся, что заповедь «Не убивай» вызывает у нас много вопросов, глубоких размышлений, принятия трудных решений. Почему так? Потому что последствия необратимы. Потому что мы вступаем на территорию полномочий Бога: давать и забирать дыхание жизни. В Библии сказано: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою» (книга Бытие 2:7). У многих верующих людей, с которыми я беседовала при подготовке этой статьи, нет готовых ответов на вопросы, поднятые выше. Сложно даже писать на эту тему: внутри всё сжимается. Но давайте всё же вместе попробуем без нотаций и осуждений понять, что заповедует нам Бог и чего Он ждёт от нас.

Мне вспоминается случай, произошедший во времена пандемии на детской площадке. Когда в ограничениях были приняты некоторые послабления, мы с дочкой смогли выйти из дома на детскую площадку. Люди были очень напуганы и предпочитали оставаться дома. Вокруг царила полнейшая пустота, несмотря на прекрасный солнечный день. Долгое время мы были одни на площадке, как вдруг я заметила, что к нам идут мама с сыном лет пяти. Мальчик сразу забрался на качели, моя дочка побежала кататься с горки, а мы с мамой остались наедине. Раньше я никогда её не видела в нашем парке. После того, как мы обменялись парой фраз о погоде и текущей ситуации, эта женщина неожиданно спросила меня: «А вы заметили, что с моим мальчиком что-то не так?» Я ответила, что он как-то шумно дышит (наверное, она это имеет в виду?). И тут на меня обрушилась полная боли, слёз и человеческих страданий история. Вот что рассказала мне эта женщина.

Во время беременности всё шло хорошо, УЗИ не показывало никаких патологий, все анализы были в норме. Малыш родился в срок, все обследования в роддоме прошли благополучно, и их выписали домой. Буквально через пару дней мама поняла, что с ребёнком происходит что-то неладное, потому что он не может нормально есть и дышать. Они сразу же помчались в больницу, где после многочисленных процедур выяснилось, что у малыша несовместимые с жизнью патологии. У него не сформированы трахея и мочеполовая система. То, что было в их жизни потом, невозможно описать словами. Малыш перенёс множество операций, несколько раз был в коме, ему сделали искусственную трахею, но она прижилась неправильно. Семья долго искала врачей, которые смогли бы помочь их сыночку. В конце концов, по словам мамы, они нашли ангелов, которые успешно провели ряд операций по смене трахеи, и сейчас она должна расти вместе с ребёнком.

Сквозь слёзы и бурю эмоций эта женщина снова и снова повторяла один и тот же вопрос: «Как можно было не заметить такие патологии во время беременности? Почему моя гинеколог это допустила?» И тут я, совершенно неожиданно для самой себя, произнесла фразу, которая вмиг прервала водопад боли, вырывающийся из этой мамы, и вернула её в состояние полного доверия и спокойствия. Я спросила (вернее, это Бог обратился к ней через меня): «А что бы вы сделали, если бы во время беременности узнали, что у малыша патологии, несовместимые с жизнью?» Повисла звенящая тишина. Был слышен только звук раскачивающихся качелей.

Женщина как будто очнулась, посмотрела на меня совсем другим, чистым, взором и после долгой паузы тихо проговорила: «А ведь вы правы: если бы я об этом знала, то, скорее всего, прервала бы беременность. И его бы не было. А вот он здесь, живой. И, несмотря на все перенесённые испытания, сейчас я ни за что бы не захотела, чтобы его не было на свете. Он нам такие вещи рассказывает! Он видит то, чего не видим мы. Он ангел!» Со слезами она подошла к своему сыночку, остановила качели и крепко обняла его. Больше я её не встречала в парке. Мальчик всегда приходил с бабушкой, сразу бежал к качелям и долго-долго летал на них, казалось, до самого неба, как будто это было его естественным состоянием.

На примере этой истории мы видим, что сохранение жизни, пусть даже неосознанное, обернулось благословением для семьи и открыло для них совершенно иное видение реальности, сделало их ближе к Богу. Я знаю многих женщин, которые жалеют о сделанном аборте, и я не знаю никого, кто бы жалел о том, что оставил беременность. Если рядом с вами есть женщина, которой сейчас нужно сделать этот выбор, поддержите её всеми возможными способами!

А как же быть с остальными вопросами? Бог поможет каждому найти свой ответ на них. Это именно тот случай, когда стоит вступить в личный, искренний диалог с Создателем, помня, что Он хочет от нас не автоматического повиновения, а союза с Ним, основанного на любви, взаимопонимании и доверии.

Татьяна Павлова

Газета «Сокрытое Сокровище» март 2023 г.