Украл? Верни!

Если посягнул на чужое (и пусть об этом никто не знает, кроме тебя самого), то как компенсировать ущерб?

В Библии записана история о том, как Иисус пришёл в гости к мытарю (сборщику налогов) по имени Закхей. Мытарей народ в то время не любил по понятным причинам: обирали они людей, зачастую действуя бесчестно. И вот, Закхей, вдохновлённый общением со Спасителем, говорит: «Понял. Впредь лишнего брать не буду. А что успел наворовать, уже моё, ничего не поделаешь». Так? Нет, Закхей сказал иначе: «Господи! половину имения моего я отдам нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус радостно ответил на этот его порыв: «Ныне пришло спасение дому сему…» (Евангелие от Луки 19:8, 9).

Как люди нарушают Божью заповедь «Не кради»? Все по-разному. Одни бесстыдно воруют миллионами. Другие — сотнями тысяч. Они оправдывают себя тем, что скромнее в своих запросах, чем те, первые. А кто-то сознательно не додаёт 5 рублей в кассе вокзала. Но все они виновны. Перед Богом и людьми. И пусть не показывают на других: мол, те больше воруют. У Бога другой эталон. «Бог верен, и нет неправды [в Нём]; Он праведен и истинен» (Библия, книга Второзаконие 32:4). Вот к чему нужно стремиться и нам.

Заплати налоги (и алименты!). Честно заявляй доход. Некоторые продавцы делают скидку, если платишь наличными или переводом на номер телефона, а не через терминал. Маленькая хитрость? А в глазах Божьих — неправда. «Отдавайте кесарево кесарю» (Евангелие от Матфея 22:21), — сказал Иисус.

Не бери в долг, а если взял, возвращай. Есть люди тактичные, которые стараются не напоминать о том, что им должны. И некоторые пользуются этим, рассуждая так: «Если не напоминают, то можно и не возвращать». Непорядочно.

Одна семья взяла в долг у родственников большую сумму на развитие бизнеса, но распорядилась деньгами неудачно. А родственники, давшие взаймы, — трудяги; они копили эти деньги годами, сами живут скромно. Умоляют молодёжь хоть понемногу возвращать долг. Нет. Причём, должники живут красиво: отдыхают, покупают детям дорогие подарки, едят деликатесы… Ну как так? Не воровство ли?

Будь верен в мелочах: не обвешивай покупателя, не езди зайцем, не списывай, честно обращайся со счётчиками, не таскай бумагу с работы и пледы из самолёта. Не дегустируй не предназначенные для этого продукты в магазинах. Не получай пособие как малоимущий, если твой реальный доход выше заявленного…

Не обкрадывай Бога. Вот что сказано об этом в Библии: «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете Меня. Скажете: “чем обкрадываем мы Тебя?” Десятиною и приношениями… Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моём была пища, и хотя в этом испытайте Меня… не… изолью ли на вас благословения до избытка?» (Библия, книга пророка Малахии 3:8–10).

Десятина — это принадлежащая Богу часть доверенных нам средств, которую следует направлять на дело Божье: на содержание церковного здания, поддержку служителей церкви, на благотворительность… Знаю-знаю: сейчас кто-то уже выражает недовольство тем, что у «церковников» крутой внедорожник, да не один. И коттеджи они себе отгрохали вон какие на деньги бедных старушек. Да, порой возникают вопросы. Бывает недоумение. Но мне вспоминается библейская история о нечестивых сыновьях священника Илия, которые с неуважением относились к людям и богослужению. Написано, что «грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом, ибо они отвращали от жертвоприношений Господу» (Библия, 1 книга Царств 2:17). Но Бог не сказал: «Люди, перестаньте приходить в храм. Прекратите нести туда дары. Если такие священники в народе, то лучше оставьте всё при себе». Нет, Бог сказал, что взыщет с сыновей Илия и накажет их за святотатство. Делай, что тебе велено, а Бог восстановит справедливость.

Ну что, грешны ли вы в чём-то из списка? Понятно, что после прочитанного в разуме идёт борьба. Но если Дух Божий подсказывает, что где-то вы были неправы, прислушайтесь к этому голосу и поступите, как когда-то Закхей. Верните людям и Богу должное, компенсируйте ущерб, поддержите нуждающихся, умерьте свои желания, затяните ремень потуже, если необходимо. И мир Божий наполнит сердце. Что может быть лучше осознания того, что ты живёшь в гармонии с Божьим Законом?

Елена Кудинова

Газета «Сокрытое Сокровище» май 2023 г.