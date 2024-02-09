Не убивай: о чём эта заповедь

Что Библия называет убийством? Является ли убийство непростительным грехом?

Что значит убить?

Убийство — лишение жизни, крайнее выражение враждебной агрессии.

Убить человека физически

Пока человек жив, он имеет возможность покаяться в грехах, обратиться к Богу, сделать доброе дело. Но после смерти для него всё заканчивается, он ничего уже не может изменить и исправить. Давать и забирать жизнь — это прерогатива Бога. И Господь запрещает лишать людей жизни по человеческому произволу.

Какие мотивы могут двигать человеком, который находится на грани совершения убийства? Корысть, ревность, месть, ненависть… Нечто подобное испытал Каин, первый убийца. Он чувствовал, что его младший брат говорит истину, но слова Авеля задевали его гордость. Каин не хотел признать, что был неправ. «И сказал Каин Авелю, брату своему: [пойдём в поле]. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его» (Библия, книга Бытие 4:8).

Убить, не убивая

Можно сказать, что, ненавидя другого человека, мы уже в каком-то смысле убиваем его. Это чувство может никогда не вылиться в настоящее убийство, но Иисус Христос предупреждает, что ненависть, злоречие и обесценивание другого человека недопустимы: «Вы слышали, что праотцам вашим было сказано: “Не убивай!” Если же убьёт кто, должен ответить перед судом. А Я говорю вам: всякий, кто гневается на брата, подлежит суду. Кто скажет брату своему: “Глупец”, должен ответить перед Синедрионом, а кто безумцем [его] назовёт, того геенна ждёт огненная» (Евангелие от Матфея 5:21, 22, совр. перевод Института перевода Библии при Заокской духовной академии).

Убить самого себя

Господь предостерегает человека и от убийства самого себя. Что, кроме очевидного самоубийства, можно отнести к этому понятию? Нанесение вреда своему здоровью, ненависть к себе, отсутствие заботы о себе сокращают и без того недолгую жизнь человека и могут считаться самоубийством.

Сейчас всё чаще говорят о доведении до самоубийства. Если это удаётся доказать, человека ждёт наказание. Учителя, унижающие детей, дети, издевающиеся над педагогами, родители, которым невозможно угодить, травля со стороны сверстников или коллег — всё это может стать последней каплей в жизни того, кому и так несладко.

Убитые невинно попадают в рай?

Слышали ли вы о невинно убиенных? Бытует мнение, что им одна дорога — в рай. Но быть убитым недостаточно, чтобы попасть в рай или наследовать Царство Божье, даже если человек убит ни за что. Господь однозначно говорит о том, кто будет жить в Его Царстве, а кто нет: «Ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия; и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло — в воскресение осуждения» (Евангелие от Иоанна 5:28, 29). Каждый будет судим по делам своим. Невинная смерть никак не приближает к Богу и не отдаляет от Него.

Бог прощает убийц?

Чтобы ответить на этот вопрос, поговорим о Божьем суде. Как он происходит? По каким критериям судит Бог?

Моисей назван самым кротким человеком на земле. Но был в его биографии случай, когда он убил. Это произошло в Египте: «Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, [сынам Израилевым], и увидел тяжкие работы их; и увидел, что Египтянин бьёт одного Еврея из братьев его. Посмотрев туда и сюда и видя, что нет никого, он убил Египтянина и скрыл его в песке» (Библия, книга Исход 2:11, 12).

Простил ли Бог Моисея за этот грех? До сих пор никто не знает, где находится могила Моисея, потому что Бог воскресил его и взял на небо. Как примирить шестую заповедь и убийства, которые совершали Божьи люди? Убийство — несомненно, тяжкий грех, но искренне раскаявшегося человека Бог прощает, потому что не желает ничьей гибели.

Богу убивать можно?

История Всемирного потопа красноречиво показывает масштабный акт Божьего суда над человечеством, когда было убито почти всё тогдашнее население земли, включая животных. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время; и раскаялся Господь, что создал человека на земле, и восскорбел в сердце Своём. И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых Я сотворил, от человека до скотов, и гадов и птиц небесных истреблю, ибо Я раскаялся, что создал их» (Библия, книга Бытие 6:5–7).

Только Бог знает всё обо всех. В случае с людьми допотопной цивилизации Библия говорит, что даже если реализовать задуманное зло у них не всегда была возможность, зло постоянно было в каждом сердце. Миловать или наказывать, ставить на ком-то крест или давать второй шанс — Бог знает, что делает. Если Господь принимает решение об уничтожении зла, Он имеет на это право.

Ценность человеческой жизни не измеряется золотом или серебром. Жизнь человека — это подарок Бога, и Бог же, чтобы вернуть человеку возможность жить вечно, отдал Свою жизнь. Будем же думать о своей жизни и жизнях других людей как о чём-то настолько ценном для Бога, что Он заплатил за это очень высокую цену.

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