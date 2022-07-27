Фейками грешите?

Мы живём в обществе, где всё меньше доверяют друг другу. И тому есть причины. Мы не можем изменить мир, но можем начать с себя. Можно ли доверять мне? Не участвую ли я в распространении ложной информации?

Грехопадение жителей земли началось со лжи: змей, предлагая отведать плодов с запретного дерева, сказал Еве: «Нет, не умрёте» (Библия, книга Бытие 3:4). Впоследствии обман стал частью нашей жизни: иногда он искусно завуалированный, а порой бессовестно наглый. С развитием технологий (и увеличением скорости передачи информации) мир буквально захлёбывается во лжи. Фейки кругом: от постоянно пересылаемых сообщений в стиле «твой телефон взорвётся, если ты откроешь картинку с пожеланием доброго утра» до политически окрашенных.

Если мы посмотрим на десять Божьих заповедей, то не встретим слов «не лги, не обманывай, не вводи в заблуждение». Возможно, потому, что много лжи связано с другими заповедями. Продавец, называющий неверный вес, по сути, обворовывает; ребёнок, врущий родителям, нарушает пятую заповедь, и так далее.

Есть ещё одна заповедь, девятая: «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего» (Библия, книга Исход 20:16). В первую очередь эти слова касаются ложных показаний в суде. В Библии мы читаем пояснения о том, что на суде должны присутствовать два или три свидетеля, особенно если речь идёт о вынесении смертного приговора (книга Второзаконие 19:15). Мы видим, как это постановление выполнялось, когда судили Христа: «Первосвященники и старейшины и весь синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать Его смерти, и не находили; и, хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но наконец пришли два лжесвидетеля и сказали: Он говорил: «могу разрушить храм Божий и в три дня создать его»» (Евангелие от Матфея 26:59–61).

Далее в книге Второзаконие написано: «Судьи должны хорошо исследовать, и если свидетель тот — свидетель ложный, ложно донёс на брата своего, то сделайте ему то, что он умышлял сделать брату своему; и [так] истреби зло из среды себя» (Второзаконие 19:18, 19). Царь Соломон подтверждает серьёзность нарушения этой заповеди: «Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, не спасётся» (Библия, книга Притчей 19:5).

В Библии лжесвидетелем называется человек, «наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями» (книга Притчей 6:19). В это определение очень хорошо вписываются сплетни. «Не ходи переносчиком в народе твоём» (Библия, книга Левит 19:16). Передаваемая сплетня полностью или частично может оказаться неправдой, мы можем неверно истолковать мотив поступка или слов человека и этим очень навредить нашему ближнему. Бывает такое, что человек извиняется за неосознанное лжесвидетельство, но как отменить последствия, как вернуть доброе имя? Не всегда это возможно в полной мере.

Сегодня мало кто не сталкивался с пересылаемыми сообщениями, которые на деле оказывались непроверенной информацией. Сердобольные родственники и друзья спешат скорее предупредить нас о возможном мошенничестве, не задумываясь, что сами участвуют в распространении недостоверной информации.

Есть пара хороших способов проверить информацию. Во-первых, вас должны насторожить слова «скорее перешлите это сообщение всем». Во-вторых, попробуйте вставить текст просьбы (или иного сомнительного сообщения) в поисковик (яндекс или гугл, а лучше и туда, и туда). Часто мошенники даже не удосуживаются хотя бы чуть-чуть изменить текст. Открываете сайты и смотрите на даты. Если просят деньги, то сравнивайте реквизиты и имена просящих (в одном посте возможно будет Инна Валерьевна Зайцева, в другом ― Инна Валерьевна Зубкова, потому что при переводе денег покажут только имя, отчество и первую букву фамилии). Скорее всего, вы увидите, что текст одинаков, а вот на фото совсем разные лица. Случается, что пересылаемой просьбе уже несколько лет. Даже если это не мошенники, то возможно информация попросту устарела. Это, кстати, касается и молитвенных просьб, которые годами гуляют из чата в чат. Это просто воровство времени: кто-то молится, переживает, а «виновника», может, уже нет в живых (если этот человек вообще существовал), или он давно выздоровел. И гуляют-то подобные просьбы так долго, потому что вызывают в нас переживания, хочется помочь. Поэтому, когда пересылаете молитвенную просьбу или пишете свою, добавьте, пожалуйста, полную дату.

Есть ещё один тип обмана: денег не просят, а пишут, например, что нужно разобрать овчарок, иначе их усыпят, или сообщают, что срочно нужна донорская кровь. Но указывают только номер телефона (без города, без ФИО человека, для кого она). И сердобольная душа звонит и перезванивает, но никто не берёт трубку, а со счёта телефона снимают немалые деньги.

Тексты мошенников практически всегда очень профессионально составлены, они с эмоциями, трудно остаться равнодушными. Если вас начинают переполнять чувства, это главный сигнал к проверке информации, к сожалению. На самом деле очень грустно писать призывы не доверять.

Христос сказал: «Будьте мудры, как змии» (Евангелие от Матфея 10:16), и у апостола Петра есть фраза «покажите в вере вашей добродетель, а в добродетели рассудительность» (Библия, 2 послание Петра 1:5). Всё, что мы имеем, имеем от Бога, и мы в ответе за то, как этим распоряжаемся. Поэтому, прежде чем перевести деньги или сделать репост, не поленитесь: потратьте несколько минут, убедитесь в достоверности информации. Не становитесь распространителем лжи.

Ася Стрижова

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Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2022 г.