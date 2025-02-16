Не затягивайте стресс

Стресс — это не то, что с нами происходит, а то, как мы реагируем на происходящие.

Сnресс — это не события и не люди, не обстоятельства жизни и не всевозможные проблемы, а наша реакция на них.

Причинами стрессовой реакции человека являются разные факторы, их называют стрессорами. Стрессоры могут быть физическими, например, работа в шумном помещении, необычные погодные условия. Стрессором также могут быть человек, внезапно появившаяся болезнь, события в обществе и непредвиденные жизненные обстоятельства. Однако независимо от того, какой стрессор оказывает влияние на нас, наш организм на физиологическом уровне ощущает одну и ту же цепную стрессовую реакцию.

Первая стадия — возбуждение. В этот момент в кровь поступают гормоны — адреналин и кортизол, которые вырабатываются надпочечниками. Эти гормоны, подобно бензину, вылитому в огонь, вызывают пламенную реакцию организма. Повышается артериальное давление, а также уровень сахара в крови, учащается дыхание, усиливается потоотделение, возможна дрожь в руках и ногах. Интересно, что на этой стадии стресса человек ощущает прилив сил, его физические способности возрастают в несколько раз. Это защитная реакция организма, направленная на то, чтобы быстро мобилизовать свои возможности и выйти из сложной ситуации.

Пример: Человек, спасаясь от кабана, ловко залезает на дерево, чего в обычных условиях сделать не смог бы.

Вторая стадия — напряжение. Хотя стрессор уже не воздействует на человека, но ещё какое-то время в организме сохраняется напряжение. Например, придя домой после конфликтной ситуации на работе, мы можем ещё долго переживать события, потерять на некоторое время сон или аппетит. В этот момент нам сложно сконцентрироваться на определённой работе или разговоре с членами семьи. Стрессор уже не воздействует, но организм переживает стресс, испытывая временное напряжение.

Третья стадия — истощение. Она проявляется на эмоциональном и физическом уровнях. На стадии истощения человек ощущает слабость, упадок сил. Снижается физическая и умственная работоспособность. Часто обостряются хронические заболевания. В большинстве случаев возникает желание пребывать в тишине и покое.

Стресс может быть острым, если все его стадии проходят быстро. Но часто стресс бывает интенсивным по своей силе, однако продолжительным. Его ещё называют хроническим стрессом. При этом человек испытывает постоянное напряжение, и стадия истощения с большой вероятностью проявится уже в виде заболевания.

Хронический стресс повышает риск развития атеросклероза и сердечного приступа. По данным института терапии РАН, в 80% случаев инфаркта миокарда ему предшествовала либо острая психическая травма, либо длительное психическое напряжение.

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки нередко связана со стрессом. Его негативное влияние снижает работу иммунной системы, поэтому риск заболеть простудой возрастает до 90%, а также нередки случаи возникновения злокачественной опухоли. На фоне стресса человек теряет вес, а иногда масса тела возрастает, если напряжение снимается обильной пищей. Заметно страдает и работа головного мозга, снижается память, способность к анализу и логическому мышлению, развивается депрессия.

Замечено, что люди, ведущие здоровый образ жизни, более стойко реагируют на различные стрессоры. Если мы правильно питаемся, уделяем достаточно времени физической активности, отдыху и особенно полноценному сну, тогда наша нервная система будет более подготовленной к стрессу, и он не станет для неё разрушительной силой. Существует большая разница в реакции на стресс организма, истощённого физически и морально, и того, который полон сил и энергии.

Помните, что завтрашний день во многом зависит от того, как мы провели день сегодняшний.

Важно понимать, что каждый из нас имеет свой стрессовый порог, после которого наступает истощение организма. Поэтому важно научиться расслабляться, чтобы снимать или уменьшать стрессовое напряжение.

Когда человек длительное время находится в состоянии стресса, его нервная система начинает, подобно воде в чайнике, нагреваться, а затем кипеть. Чтобы избежать такого «перегревания», нужно удалить источник стресса или самому удалиться от него. Хотя мы не можем избежать всех обстоятельств жизни, но если на какое-то время отгородиться от факторов стресса, мы позволим нашей нервной системе восстановиться. И затем, вернувшись в стрессовые обстоятельства, мы не будем уже столь уязвимыми, но более стойкими.

Гуляйте в обеденный перерыв, наслаждайтесь природой. Проведите выходные за городом. Сделайте что-нибудь, чтобы вырваться из привычной для вас обстановки, удалитесь хоть на короткое время от источника стресса. Дайте организму возможность восстановиться.

И не забывайте о молитве. Общаясь со Спасителем, мы вступаем в край мира и покоя. «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир даёт, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается» (Евангелие от Иоанна 14:27).

Алексей Хацинский,

«Секреты здоровья и долголетия»