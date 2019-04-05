Не ждите, когда Вас вытолкнут из повозки

Старый мудрый извозчик вёл повозку, в которой сидела женщина с ребёнком. Выпало много снега, и утро было очень холодным. На небе не было солнца. Старик начал замерзать, и женщина в повозке тоже. Извозчик увидел, что она постепенно становится синей и теряет сознание. Тогда он взял ребёнка, вытолкнул женщину из повозки и уехал прочь.

Женщина была шокирована. Она пустилась бежать, крича и проклиная извозчика. А через полкилометра этого сумасшедшего марафона старик остановил повозку, посадил женщину обратно и сказал: «Теперь всё в порядке. Я должен был сделать это, иначе вы умерли бы».

Так и мы «замерзаем», а Господь нас раз — из повозочки полуокоченевших, и, глядишь: румянец духовный на щёчках появился! «Я должен был это сделать, иначе вы умерли бы» — вот так порой делает Господь!

Благодарение Ему за все ситуации, которые проходим! Но лучше всё-таки не ждать, когда нас вытолкнут из повозки.

Газета «Сокрытое Сокровище» № 04 (264) апрель 2019 г.