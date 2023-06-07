Я не знаю, как попала на этот рейс

Рассказ о том, как Господь помог в трудную минуту.

Это было в далёкие 80-е годы. Наша семья жила тогда в Приморском крае, я ещё мало что знала о Боге. Мама недавно крестилась, и все познания о Господе я получала через неё.

Моя двоюродная сестра, жившая в Новосибирске, попросила маму приехать к ней на зиму, чтобы помочь с маленькой дочкой: девочка очень часто болела, а сестре нужно было работать на производстве. Мама согласилась и ещё осенью улетела в Новосибирск. Мы тогда не учли, что мама страдала болезнью сердца, а перемена климата могла усугубить состояние. Так и получилось. Прожив в Новосибирске чуть больше двух месяцев, мама попала в больницу с сердечным приступом. Местные врачи узнали, что мама из Приморского края, и посоветовали ей срочно уехать домой. Мама получила необходимую помощь в больнице, и её выписали, но самостоятельно лететь домой она не могла: не было сил. Сестра позвонила мне по телефону, объяснила ситуацию. Мне нужно было срочно вылетать в Новосибирск и забирать маму.

В то время я работала в техникуме преподавателем. Я сразу обратилась к администрации и попросила отпуск. Но в это время в техникуме начиналась экзаменационная сессия у студентов, и мне нужно было принять зачёты не у одной группы. Мне дали всего неделю слетать туда и обратно, чтобы я смогла вернуться к началу сессии.

В тот же день я купила билеты в нашем аэропорту Кавалерово и вылетела в аэропорт города Владивостока. Билет до Новосибирска мне продали, но с открытой датой. Это значило, что меня могут посадить на рейс только при наличии свободных мест. Кассир мне объяснила, что вылет в Новосибирск будет на следующий день в 8 утра, то есть мне придётся провести в аэропорту только одну ночь, а утром нужно будет обратиться к диспетчеру по транзиту, и меня посадят на рейс.

Когда я прилетела в аэропорт Владивостока, то сразу же подошла к диспетчеру, чтобы всё у неё уточнить. Мне сказали, что после регистрации билетов будет всё известно. Просидев ночь в аэропорту, около 6 утра я уже была у стойки диспетчера по транзиту. За мной очень быстро организовалась большая очередь желающих улететь в Новосибирск. Мы все ждали, когда закончится регистрация на рейс. Я стояла впереди других и приготовила свой билет, чтобы передать диспетчеру, но не тут-то было. Как раз в это время по селекторному радио диспетчеру по транзиту сказали: «Галя, никого не сажай. Ни одного места на Новосибирск нет». Это было как гром среди ясного неба. Вся очередь ахнула, а диспетчер сказала нам: «Слышали? Не стойте, не ждите, идите». А следующий рейс на Новосибирск только через два дня, и не было гарантии, что мы на него попадём. Я была в шоке. Что делать?

Слёзы душили меня, я попыталась просить помощи у Бога, но тут же сама себя одёрнула. Да разве Бог поможет в такой ситуации? Тогда я ещё не знала, что для Бога нет ничего невозможного.

Тут девушка, которая стояла за мной (она летела в Новосибирск на сессию), предложила мне подняться на второй этаж и обратиться к начальнику отдела перевозок, чтобы он нам помог улететь хотя бы следующим рейсом. Не знаю, почему я сказала ей: «Идите туда, я сейчас приду за вами». Меня как будто что-то задержало на месте.

Осталась я одна. Билет всё ещё лежал на стойке у меня под рукой, а диспетчер в это время что-то писала в своих бумагах. Ещё секунда, и я пошла бы на второй этаж за девушкой из очереди. Но Бог не спешит и не опаздывает. В тот самый момент диспетчер неожиданно подняла голову, оторвавшись от своих бумаг. Она молча взяла билет из-под моей руки, расписалась и поставила печать. Затем сказала: «Идите на посадку».

Я не сразу поняла, что произошло, и продолжала стоять в шоке. Диспетчер снова обратилась ко мне: «Женщина, идите на посадку, а то опоздаете». После этих слов я пришла в себя, пробормотала спасибо и побежала к стойке регистрации билетов. Единственным моим багажом была небольшая дорожная сумка, поэтому я быстро зарегистрировала билет и помчалась в так называемый «накопитель». Там у меня забрали посадочный талон и закрыли за мной дверь. «Проходите в автобус», — сказали мне.

Когда я забежала в автобус, за мной вновь закрылась дверь, и всех пассажиров повезли к самолёту. Такое впечатление, что ждали только меня.

Находясь в самом хвосте очереди из поднимающихся на борт пассажиров, я развернула свой билет и увидела, что в нём написано только разрешение на этот рейс. Даже место не было указано. Я опять забеспокоилась: вдруг меня отправят назад с руганью (я ведь собственными ушами слышала по селекторному радио, что свободных мест нет). Я мысленно готовила речь, чтобы убедить стюардессу войти в моё положение. Я согласна была лететь хоть в багажном отделении, лишь бы меня посадили на этот рейс.

Когда я самая последняя поднялась по трапу самолёта, стюардесса взяла мой билет, посмотрела на него и пригласила меня пройти в первый салон, где усадила на свободное место рядом с мужчиной. Я всё ещё переживала, что на это место может кто-то прийти. Успокоилась я только после того, как самолёт взлетел. После этого я просто не выдержала и разрыдалась. Мужчина, сидевший рядом со мной, спросил:

— Что случилось? Чем я могу вам помочь?

— Я не знаю, как попала на этот рейс, — ответила я.

Мужчина очень удивился моим словам.

Когда я проплакалась, то обратилась к Богу и сказала, что теперь верю, что для Него нет ничего невозможного. В этом я уверена до сих пор. Этот случай стал для меня уроком на всю жизнь. Только Бог убедил диспетчера по транзиту дать мне разрешение на полёт этим рейсом.

Я благополучно прилетела в Новосибирск, забрала больную маму и привезла её домой. С обратными билетами помогла сестра. Я успела вовремя вернуться на работу и принять зачёты у студентов. Бог во всём мне помогал, за что я Ему очень благодарна. Он никогда не остаётся равнодушным к нашим проблемам!

Ольга Байбурина,

г. Отрадное, Ленинградская обл.

Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2023 г.