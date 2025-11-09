Сафия пробудилась, едва рассвело. Необъяснимое чувство заставило тут же подняться.

На широкой тахте мирно спали трое внуков, укрытых большим домотканым покрывалом. Дочь привезла мальчиков из города — провести летние каникулы здесь, в горах. Муж Сафии, чабан, умер два года назад, и вдова одна управлялась и с хозяйством, и с внуками.

Будить их в столь ранний час не стала: пусть выспятся. Сегодня им предстоит пятикилометровый поход вверх по реке на плотину. Проводить их туда обещал старый Ахмад, овечий сторож, мужнин друг.

Возникшее ещё во сне тревожное чувство заставило Сафию выйти из дома. Она огляделась и… замерла в оцепенении. С вершины высокой горы, нависшей над аулом, медленно сползала тёмная масса, сродни сказочному чудовищу! И при этом раздавался приглушённый гул.

«Оползень! — догадалась Сафия. — Беда! Он ведь движется прямо на аул».

Дом Сафии — третий от подножия горы. Но уже было понятно: оползень накроет весь аул.

Что же делать? Бежать звать на помощь? Бесполезно. Будить и уводить внуков — не успеть, гул нарастает!

Что произошло в следующий миг, Сафия не смогла бы объяснить и сама. Упала на колени, заломила руки в отчаянии и громко закричала, подняв голову к небу:

— Бог! Ты не знаешь меня, а я не знаю Тебя! Но молю Тебя, спаси нас всех! В доме внуки, спаси нас, Бог!

Женщина ощутила небольшую дрожь в теле. Сафия перевела взгляд на гору и увидела, как огромный кусок скалы откололся и стремительно полетел вниз, обгоняя оползень.

Женщина выбежала за калитку, на улицу. Несколько человек бежали в сторону реки. Сафия увидела, что обломок скалы остановился на берегу реки, в ста метрах от крайнего дома аула. С шумом обрушился на скалу оползень, полетели в разные стороны камни…

Наткнувшийся на препятствие оползень отвернул к реке, продолжая ползти по берегу в противоположную сторону от аула.

Люди застыли на месте, до конца не веря в своё спасение.

— Сафия, что это было? — спросил подбежавший Ахмад.

Женщина молчала, вытирая слёзы краешком цветастого платка.

— Это Бог, слава Ему! — выговорила она, наконец, и зарыдала, уткнувшись в грудь опешившего старика.

