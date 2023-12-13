Это праздник для тех, кто не может сам себе его позволить..

Появление на нашем празднике голубого вертолёта из детства (да, того самого, с эскимо на борту) произвело ещё тот фурор! «Откуда вертолёт-то достали?» — спросите вы. Лайфхак: звоните едва знакомому московскому банкиру. Человек, к слову, имеет в собственности и банк, и аэроклуб, и вертолёт, и прилетает с работы на реактивном самолёте (сам за штурвалом)! И говорите примерно так: «Здравствуйте! Хоть вы меня, скорее всего, и не помните, но хочу попросить вас доставить нам на праздник сто эскимо на голубом вертолёте. Мороженое мы купим, не переживайте». А в недоумённую тишину добавляете: «Подождите, не бросайте трубку: я не совсем псих, это праздник для… Для тех, кому непросто приходится в жизни». И перечисляете целевую аудиторию… И всё! Вертолёт вам обеспечен! После двухсекундной паузы на другом конце провода вы обречены услышать: «Назовите координаты и точное время подлёта».

«Небо для всех» — это праздник, организованный добровольцами и неравнодушными людьми для детей-ангелов с ДЦП, для онкобольных, для людей, прикованных к инвалидной коляске, для мамочек и детей, попавших в тяжёлую жизненную ситуацию, для незрячих…

Моё внимание привлекла одна семья — папа, мама и семилетние прелестные близняшки-ДЦПшечки. Вот тут прекращаю писать и с блаженной улыбкой вспоминаю их маму, танцующую от счастья. Когда девочки улыбались до ушей от покатушек на сказочных огромных лошадях и на брутальных байках… Когда они смешно так скакали по сцене под музыку, светились от поездки на катере и от других сюрпризов… Просто представлял на их месте свою дочку и отворачивался, чтобы не заплакать.

«Небо для всех» — масштабное мероприятие. Оно объединило в добром деле десятки людей. Было решено много задач. Ну, про вертолёт вы уже прочитали. Депутат посёлка Эммаусс легко уладил сложный вопрос с покосом поля для праздника. Без бюрократических проволочек. Просто сделал это за свой счёт. Администрация посёлка помогла с мебелью для полевого зрительного зала. Местная «Додо Пицца» накормила гостей одноимённым продуктом. Кондитерская фабрика «ТверьКонфи» доставила вагон и маленькую тележку медовичков и курабьешек. ТД «Морозофф» обеспечил те самые эскимо для вертолёта.

Местный конный клуб привёл лошадок. Байкеры-добровольцы в этот день катали на своих «железных конях» необычных наездников. Антон Федулов прямо с олимпиады прилетел на праздник вместе с другом Сашей Романовым на личной супер-пупер моторной лодке. Экипаж МЧС катал на спасательном катере. МЧС не только обеспечивало безопасность на мероприятии, но и доставило полевую кухню с гречкой и тушёнкой (тоже от добрых людей). Всех и не перечислить. Был и сценарий, была и техника, были и шары, на которых катали участников. Была музыка, ведущие… Сколько же людей объединилось в добром деле!

Из отзывов тех, для кого был организован праздник:

Здесь чувствуется любовь. Куда бы я одна? А меня подхватили, и мне всё уже по плечу. Рядом с вами чувствуешь себя уверенно.

Много впечатлений в один день. Никогда не катался на моторной лодке, даже когда на ногах был.

Мы за сегодняший день испытали столько эмоций и впечатлений, сколько за 27 лет не испытывали. Первая в нашей жизни лошадь.

Когда вертолёт прилетел, у меня слёзы потекли. Как будто в Царство Небесное попали. Столько радости!

Добро заразительно. Катер МЧС должен был просто следить за безопасностью. Но когда служащие увидели, какая очередь образовалась из желающих покататься на единственной имеющейся моторке, то не выдержали, подплыли и предложили свои услуги. Так, из сторонних наблюдателей МЧС стали активными участниками процесса. Два катера смогли осчастливить в два раза больше людей.

Добровольцы усаживали колясочников в катера, в корзину воздушного шара, кому-то помогали взбираться на лошадь, садиться на мотоцикл. Мужская сила очень пригодилась. А где силачей взять? Вот и приглашали в спортзалах и качалках. Какая польза от бицепсов, если они в добром деле не участвуют?

Участники катались, плавали, летали, пели, ели, танцевали, много общались и смеялись. День был незабываемый, а погода — как на заказ (уж если люди проявили участие, разве Бог останется в стороне?). Уверен, Ему тоже было очень приятно видеть Своих особенных детей радостными и цветущими.

В конце хочется процитировать ведущего шоу мыльных пузырей, который приехал на праздник из Тулы, чтобы внести свою лепту и познакомиться с единомышленниками — теми, кто бескорыстно творит добро. Так вот, он сказал: «Никогда не думайте, что добра слишком много, что его и без вас достаточно. Места в этой сфере всегда вакантны. Присоединяйтесь!»

Это такое счастье стать причиной чьей-то радости!

По материалам постов Романа Седова в ВК

vk.com/sedov.roman75

Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2023 г.