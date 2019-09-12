Небывалый урожай

Хочу поделиться своей радостью. Каждый год в Церкви адвентистов седьмого дня в Архангельске проходит День открытых дверей. Там я послушала и посмотрела, как выращивать овощи по методу Миттлайдера. Купила его книгу «Шесть шагов к успешному овощеводству» и, следуя данным в ней советам, посадила морковь и картошку. Потом я ездила на обучающие курсы по методу Миттлайдера.

Впервые за 24 года огородной практики я получила такой урожай!

Очень важно подкармливать растения вовремя и не единожды. Влияет на урожай и то, что росло на грядке в прошлом году. У меня была клубника. Весной я решила посадить на этом месте морковь и внесла минеральные удобрения. Почему именно минеральные? Они добываются из земли. При использовании минеральных удобрений (в отличие от органических) продукция экологически чистая. Химических элементов в процентном содержании в 4 – 7 раз меньше, чем в навозе. Это в том случае, если всё делать правильно. Тогда растения будут иметь натуральный, насыщенный цвет, яркую зелень, а овощи — долго храниться.

Убрав сорняки, я подкармливала морковь, посыпая между рядами нитроаммофоску или смесь №2 по Миттлайдеру, затем присыпала землёй, чтоб не склевали птички, потом поливала. В морковном рядке всегда сажаю луковицу: от этого никогда мошки морковь не поедают, а луковицы сильные растут.

Много полезного и умного я нашла в этом методе. Например, что картошку не надо окучивать, так как мы подрываем корешки у растения, оттого много мелочи и снижается урожай. При окучивании картошки люди строят высокие башни. Прошедший дождик смачивает листья, а к плодам влага не попадает.

В какое время лучше бороться с сорняками многолетними, а в какое — с однолетними? Когда поливать: можно ли в жару, или только к вечеру? Что делать, если земля сильно увлажнена? На все эти вопросы я нашла ответы.

Надежда Неманова, г. Новодвинск, Архангельская обл.

Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2019 г.