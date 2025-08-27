Божьи воздухоплаватели

Растения своей изобретательностью превосходят самых ярких учёных. Хотя нет: не растения, а Тот, Кто создал их.

Растения преуспели в искусстве воздухоплавания. И сделали это задолго до того, как братья Орвил и Уилберт Райт подняли в воздух своё хрупкое детище.

Доводилось ли вам наблюдать, как семена растений путешествуют по воздуху в поисках подходящей почвы? Если бы деревья роняли семена прямо на землю, то молодым росткам пришлось бы начинать свою жизнь в тени, отбрасываемой родительской кроной, да и задушили бы они друг друга в два счёта. Семенам необходимо улететь как можно дальше от родительских корней, и делают они это самыми различными способами.

Обычный одуванчик разносит свои семена с помощью крохотных парашютиков. При этом растение сначала определяет относительную влажность и температуру воздуха, скорость ветра. Оно роняет семена только при благоприятных погодных условиях. Ветер должен быть устойчивым, а не порывистым; воздух же должен быть сухим и тёплым, чтобы гарантировать преобладание восходящих потоков. Только при этих условиях семена отрываются от растения и отправляются в своё жизненно важное путешествие. Семена одуванчика, похожие на крошечных парашютистов, способны перелетать на значительные расстояния.

Некоторые другие растения тоже разносят свои семена посредством парашютиков. И, что особенно интересно, эти растения относятся к различным семействам. И вот это как раз и ставит настоящую проблему перед теорией эволюции. Если предположить, что какой-то определённой группе растений удалось в ходе эволюции остроумно решить, как переносить свои семена с места на место, то это само по себе требует изрядной доли веры. Но поверить в то, что целому созвездию растений самых разных типов удалось прийти к одному и тому же гениальному решению, — в такое я поверить не могу.

Надеюсь, вы начинаете понимать, что за изобретательностью растений в решении технических проблем кроется один общий знаменатель, один общий источник — изобретательный Творец.

Перейдём от парашютиков к планерам. Наиболее яркий пример являют здесь, пожалуй, крылатые семена тропической лианы. Они созревают на высоких ветвях родительского дерева. Семя лианы имеет два изогнутых крылышка — прозрачных, блестящих и очень упругих. Отрываясь от дерева, семя планирует в воздушном потоке.

Пионеры авиации тоже были очарованы красотой полёта семени лианы. При создании летательных аппаратов, лёгких, настолько, чтобы парить в воздухе, главным было добиться прочности. Первые самолёты без конца рассыпались. А тонкие, как паутинка, крылья семени лианы удивительно прочны. И два пионера воздухоплавания, Этрих и Уэлс, взяли семя лианы за образец, создавая бесхвостый планёр. Их летательный аппарат, построенный в 1904 году, пролетев 900 метров, стал вехой в истории авиации. Это было ещё одно техническое чудо, свидетельствовавшее об изобретательности природы.

Итак, в мире растений мы обнаружили парашюты и планеры. А как насчёт вертолётов? Семя норвежского клёна — лишь один из примеров. Оно снабжено крохотными выгнутыми крылышками, которые при падении с дерева, встречая сопротивление воздуха, придают семени быстрое вращательное движение. Семя летит по спирали, вращаясь вокруг уплотнения у его основания. Эффект при этом получается совершенно тот же, что и при вращении лопастей несущего винта вертолёта. Вращаясь, крылышки образуют замкнутую круглую поверхность, на которую воздействует воздушный поток. И поэтому семя, естественно, падает гораздо медленнее, а малейшее дуновение ветра может отнести его чуть ли не на километр.

Воздухоплавание… Кто бы мог подумать, что и здесь растения впереди? Чей же созидательный гений стоит за всем этим?

Джордж Вандемана

«Не слепая вера»