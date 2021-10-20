Неделя борьбы

Вы помните свои первые свидания? О чём вы говорили, о чём мечтали? А вот Марианна с другом на свиданиях… читали. Вообще-то, это грустная история, но Бог умеет величайшие трагедии обращать в благословения.

В 2013 году я влюбилась в одного парня. На тот момент я была очень далека от Бога, и чем меня зацепили наши отношения, так это тем, что друг мне читал Библию. Мы не столько говорили о своих чувствах, сколько о Боге. Моя любовь росла, и я только сейчас понимаю, что я влюблялась в Слово Божие, соответственно, в Самого Бога. В Библии я находила ответы на вопросы, которые долгое время не давали мне покоя.

Однажды ночью мне приснился сон: землетрясение, вся земля пустая, и голос Бога сказал мне: «Я даю тебе неделю». Этот сон меня встревожил, но я не стала принимать его близко к сердцу.

В один из дней мой парень стал себя вести очень странно. Я вызвала скорую. Врачи сказали, что это передозировка наркотиков. Сложно было в это поверить. Как такое возможно? Мне казалось, что чтение Библии и наркотики несовместимы. Теперь я понимаю, что это выбор человека. Он сам решает, с Богом быть или нет. Врач скорой вызвал психиатрическую неотложку. Моего друга забрали на три недели.

Когда его выписали, ему некуда было идти, так как он иностранный гражданин, и я взяла его к себе, встревоженная словами врача: «Если не будете продолжать то же самое лечение, что в психбольнице, возможен летальный исход». Необходимы были сильные ноотропные вещества, которые продают в аптеке только по рекомендации врача. У моего друга нужной бумаги не было, потому что он был иностранным гражданином.

Мой парень стал овощем. Без нужных таблеток ему было очень плохо. Он был как деревянный, и язык его тоже. Он не мог ни глотать, ни говорить, ни передвигаться. Кормила я его с ложки, помогая еде попадать в гортань, лишь бы не умер с голоду. Я не сложила руки и была готова бороться. Мне пришлось объездить много аптечных пунктов в попытке приобрести нужные таблетки, но ни один продавец не захотел продать их мне. Я плакала и объясняла, что на руках умирает человек, но никто не смиловался надо мной.

И вот началась та самая неделя, о которой предупреждал меня Бог. Каждые два часа, и днём, и ночью, на протяжении недели дьявол хотел забрать жизнь моего друга. Страшно вспоминать, что происходило в эти моменты. Парня сводило ужасной судорогой. Но в те самые моменты я начинала молиться и просить Бога оставить моего друга в живых. И Иисус слушал мои молитвы: Он возвращал его к жизни каждый раз, когда я молилась Ему. Эта борьба продолжалась ровно неделю. Каждые два часа, и днём, и ночью, повторялся страшный приступ.

В эти тяжёлые дни я многое узнала о себе, окружающих и о Боге. Друзья отвернулись от меня и советовали выгнать парня на улицу. А как выгнать человека, который даже ходить не может, который не осознаёт, что с ним происходит? Он, если можно так выразиться, был в некой коме, в оцепенении. Самостоятельно он мог только дышать. В больницу его не брали, потому что нужны были огромные суммы денег на его содержание там (опять же, из-за отсутствия гражданства и полиса).

Я лучше узнала свою семью. Эти дорогие люди, увидев мои старания, помогали и поддерживали меня. Ещё узнала, кто я. Часто мы живём и не понимаем, кто мы есть на самом деле. Как ты поступишь, если рядом с тобой умирает человек? Если ты можешь пройти мимо чужой боли, то ты зря живёшь на этой земле. Я удивилась, потому что понятия не имела о том, что я так могу ухаживать за тем, кто умирает на руках, более того, не было к нему вопросов и не было злости, мне просто хотелось, чтобы он остался в живых.

А ещё я узнала, Кто такой Бог. Бог, Который слышит молитвы и прошения до того, как ты начинаешь молиться. Бог, Который лечит самые неизлечимые болезни. Бог, Который даёт шанс на жизнь самому грешному человеку на земле. Бог, Который любую боль превращает в радость и лечит всё самое трудное и, казалось бы, неизлечимое. Бог открывает двери там, где человек запирает двери на замок. Он никогда нас не оставляет!

За неделю парень пришёл в себя, он восстановился только благодаря молитвам и поддержке Христа. Но дальнейший выбор в его жизни был, к сожалению, в пользу наркотиков, а не Бога. Его выбор мне сложно понять. Как можно предать Христа, когда Он спас тебя?! Да, человек может предавать, а Бог никогда не предаст.

Я решила остаться с Тем, Кто никогда, ни за что и ни при каких обстоятельствах не предаст, не оставит и поможет там, где ни один человек не в силах помочь. Он всемогущий Бог, Великий Врач и Утешитель! Слава Ему за всё!

Молитва и изучение Слова Божьего, Библии, — это самое драгоценное в моей жизни. Бог подарил мне верного мужа и ребёнка, за что я буду Ему благодарна всю свою жизнь, и на Новой Земле тоже буду Его благодарить.

Марианна Марикка

Не говори, что нет спасенья,

Что ты в печалях изнемог:

Чем ночь темней, тем ярче звёзды.

Чем глубже скорбь, тем ближе Бог.

Аполлон Майковa

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2021 г.