Неделя против миллионов лет

О заповеди, которую забыли, и о Творце, давшем её.

Недавно натолкнулась на статью одной христианки, которая говорила, как изменились взгляды у верующих её деноминации. Одной из фраз была: «Мы примирили богословие и теорию эволюции». Под постом завязалась дискуссия о том, как следует воспринимать первые главы Библии (те самые, где речь идёт о творении и грехопадении): буквально или образно. Ведь невозможно одновременно верить и в теорию эволюции с её миллионами лет, и в шестидневное творение, описанное в Библии (если вы хотя бы немного разбираетесь в одном и другом).

В первой и второй главах книги Бытие описано, как Бог за шесть дней сотворил нашу землю и всё, что её наполняет. «Так совершены небо и земля и всё воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел Своих, которые делал» (Библия, книга Бытие 2:1, 2).

Если верить теории эволюции, смерть существовала с самого начала (иначе как бы проходил естественный отбор?), Адама и Евы (как реальных людей) не было (значит, не было и грехопадения). Если не было грехопадения, то зачем вообще Христос приходил и от чего спасал род людской? Или библейская история творения является аллегорией, описывающей «сбой в программе»? Дьявол, выходит, абстрактная сила, а не реальная личность? А раз так, может, и Бога-то нет? Или Он есть, но не совсем такой или совсем не такой, каким описывает Его Библия? И должна ли Библия быть для меня авторитетом? Вы понимаете, сколько вопросов?! Нельзя примирить веру в Бога-Творца с эволюцией. Бог не организовывал Большой взрыв, как считают некоторые. В Библии такого нет, там всё иначе.

Лично я верю в буквальность историй из Пятикнижия (первых пяти книг Библии). Да, при чтении Библии у меня остаются вопросы, но они не умаляют моё доверие написанному. А вот к теории эволюции у меня куда больше вопросов, и они более глобальны. Верой в шестидневное творение мы не отвергаем науку, ведь не все учёные — сторонники эволюции. Среди учёных немало креационистов — то есть тех, кто верит в то, что мир создан Богом. Более того, создан в буквальные шесть дней и вовсе не миллионы лет назад.

В первой главе книги Бытие описание каждого дня творения заканчивается похожими фразами «И был вечер, и было утро: день один» (5 ст.), «И был вечер, и было утро: день второй» (8 ст.), и так далее до шестого дня. Слово «день» здесь — древнееврейское «йом». Есть споры о том, как его понимать: «йом» можно перевести и как «день», и как «некоторый период времени». Но когда после этого слова стоят числительные «первый», «второй» (а именно это мы наблюдаем в библейском тексте), то слово «йом» переводится исключительно как 24 часа (т. е. сутки) и никак иначе.

Кроме того, Бог дал нам напоминание о шестидневном творении в заповедях. Причём, именно факт творения является основанием соблюдения четвёртой заповеди: «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела… Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и всё, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его» (Библия, книга Исход 20:8–11). Если была эволюция, то основания соблюдения этой заповеди нет. Если история сотворения мира, описанная в Библии, — всего лишь аллегория, то смысл этой заповеди непонятен. Точнее, непонятно обоснование её соблюдения. Но Бог не ошибается. Он знает, о чём говорит. Господь поместил заповедь о субботе в сердце Закона и начал её со слова «помни», ибо знал, как быстро мы её забудем, а вместе с ней отвергнем и саму историю творения, а дальше — и Самого Творца.

Суббота была при творении, субботу мы видим в заповедях, суббота появляется и в самой последней книге Библии — Откровении. Ангел, громко взывая, призывает всех поклониться «Сотворившему небо, и землю, и море, и источники вод» (Биб лия, книга Откровение 14:7). Он буквально цитирует четвёртую заповедь (о святости субботы). Ангел напоминает нам, живущим во времена, когда теория эволюции считается общепризнанной, что у нас есть Творец, что мы не случайность.

Во время той дискуссии встал ещё один вопрос — вопрос авторитетов: Библия или, например, труды отцов церкви? Христос говорил, что порой преданиями люди отменяют заповедь Божию (Евангелие от Матфея 15:6). Так и произошло с заповедью о субботе. Люди заменили особый, установленный Самим Богом день поклонения на воскресенье. Перестали соблюдать субботу, перестали думать о Творце.

Четвёртая заповедь говорит не только о дне покоя, она говорит о Творце. Суббота — это памятник творению (данный всему человечеству задолго до появления еврейского народа), это еженедельное напоминание о Том, Кто тебя создал и возлюбил, да так, что не пожалел Сына Своего для твоего избавления от греха и смерти.

Суббота — это забота Творца о Своём творении. Она о том, что Бог — не тот, кто запустил эволюционные механизмы и «отошёл от дел», кому всё равно, что творится на Земле, кто для усовершенствования жизни использует жестокий процесс под названием «естественный отбор». Бог Библии не такой: наоборот, мы видим Бога сострадающего. У Него нет принципа «выживает сильнейший»: напротив, Он поддерживает и защищает слабых. Таков мой Творец. А потому каждую субботу, повинуясь Ему, я делаю остановку, чтобы помолиться, поразмышлять, насладиться красотой Его творения… Чтобы помнить, откуда я, для чего я и куда иду.

Евгения Резникова

Хотите больше узнать о четвёртой заповеди Закона Божьего? Смотрите программу «Суббота — Божий день» из цикла «Познавая истину» телеканала «Три Ангела» 3angels.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2023 г.