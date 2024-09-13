Почему Господь запретил Себя изображать

Во Вселенной есть один Бог, и единственное, что Ему нужно от людей, — это чтобы мы Его познавали и принимали.

«Не делай себе кумира и никакого изображения»

Вторая заповедь — это конкретное повеление не изображать Бога ни в рисунке, ни в скульптуре, ни как-либо ещё. Древний Израиль жил в окружении языческих народов, и для них этот запрет был более чем актуальным.

Кумир — то же, что идол. Кумирами называют:

природный или искусственно созданный предмет почитания, ложно признаваемый за божество или образ, олицетворяющий бога;

мысленный образ Бога, основанный на ложном представлении о Нём;

воображаемый образ, мечтательно наделённый сверхъестественной силой;

возвеличенный почти до обожествления человек;

всё, чему поклоняются вместо Бога, что занимает в сердце то место, которое должно принадлежать Господу.

Идолы, или кумиры, в своём большинстве были обычной древесиной, которой придали определённую форму. То есть часть дерева ремесленник, как правило, пускал на растопку печи, а часть — на изготовление кумира, статуэтки бога, бездушной и мёртвой.

Господь Бог предупреждает: если дети спросят вас, какой Он, Бог, не поддавайтесь искушению сделать Ему какое-либо подобие на небе, земле или в воде, как-то изобразить Его. Даже мысленный образ себе и им не рисуйте, потому что вы не знаете, как Он выглядит на самом деле. Божества языческих народов были как раз такими: имели крылья птиц, звериные глаза, когти, зубы и другие признаки животных.

«Не поклоняйся им и не служи им»

Господь запрещает людям изготавливать изображения божеств с целью поклонения и служения им. Что это значит?

Практика поклонения чаще всего относится к религии и имеет оттенок священнодействия. Служение же больше относится к понятию занятости, к тому, что отдаёт человек тому, кому служит, будь то время, средства, здоровье и другие ресурсы.

Кто-то скажет: «Почему я не могу нарисовать или купить изображение Бога, ведь мне так легче представить Его? Для меня это как фотография любимого человека». Но когда человек взаимодействует с изображением, а не с живым Богом, это приводит лишь к проблемам отдаления от Него и к искажению Его образа.

Нет смысла обращаться к богу, который не видит, не слышит, не говорит и ничего не может сделать не только для поклоняющегося ему человека, но и для самого себя.

«Я Господь, Бог ревнитель»

Господь говорит о Себе как о Боге ревнующем. Что это значит? Среди людей о ревности говорят там, где есть сильная любовь. Правда, часто человеческие чувства и эмоции бывают продиктованы эгоизмом и другими не самыми чистыми намерениями. Господь тоже ревнует, когда в отношения между Ним и людьми входит что-то третье, постороннее, лишнее, мешающее прямому и счастливому взаимодействию двух сторон. С одним существенным отличием — Божья ревность означает лишь то, что Он хочет, чтобы люди вернулись к источнику жизни и были спасены.

«Наказывающий детей за вину отцов»

«Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня…», — гласит заповедь дальше.

Неужели Бог мстит людям за неверность, ведь это в корне ломает человеческие представления о любящем, милостивом Боге? Не стоит ли в этом случае действительно поискать другого, более позитивного, Бога?

Цель Божьего наказания — это всегда исправление и улучшение; человек часто наказывает в пылу гнева или ради мести. Мудрый родитель, подобно Богу, наказывает ребёнка, не переставая при этом его любить, но желая научить его жить без постоянного контроля взрослого.

Слова «наказывающий детей за вину отцов» означают лишь закон причин и следствий. Родительский неправильный образ жизни и их зависимости будут иметь негативные последствия в детях.

Наказание Божье — это, как правило, не Его активные действия, это последствия поступков самих людей, проявляющиеся, в том числе, в их детях.

«Творящий милость до тысячи родов»

Вторая заповедь заканчивается словами: «Творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои».

Многие люди сегодня пытаются обвинить Бога в том, что Он неоправданно жесток, что любит придираться и наказывать, что в этом и заключается Его радость и счастье. Милость и любовь Божья к человеку настолько же больше Его ревности, насколько тысяча больше четырёх.

Милость Божья к падающему человеку в разы больше, чем наказание и вразумление. Самое эффективное воспитание — через любовь.

Господь любит человечество, потому и ревнует, если люди поклоняются кумирам и идолам, потому и умер за нас и подарил возможность жить вечно. Воспользуемся даром Его любви и даром жизни.

По программе «Вторая заповедь: не делай себе кумира» телеканала «Три Ангела».

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