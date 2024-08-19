Недовольные работники

Представь себе, что ты начал работать рано утром и трудился весь день. А твой друг трудился всего час. Но заплатили вам одинаково. Тебе понравится?

Одному хозяину понадобились работники, чтобы возделывать его виноградник. Рано утром он отправился на базарную площадь, где можно было нанять людей. «Мне нужны несколько человек, которые будут трудиться в моём винограднике, — сказал хозяин ожидавшим работы людям. — За день работы я заплачу динарий. Кто согласен?»

Нашлись желающие, и они отправились работать в виноградник.

Но вскоре хозяину потребовались ещё работники, и он вновь отправился на базарную площадь. Нанял ещё людей, но не сказал, сколько будет платить им.

Немного позже хозяин вновь позвал других работников в виноградник. Затем опять нанял людей.

Уже к концу дня хозяин нашёл ещё работников и предложил им поработать в винограднике. Они были рады заработать хотя бы немного и усердно трудились в оставшиеся часы уходящего дня.

Когда день закончился, хозяин позвал своего управителя и велел расплатиться со всеми работниками, начав с последних. Управитель заплатил всем работникам по динарию — и тем, кто работал весь день, и тем, кто недавно пришёл.

Те, которые проработали весь день, были уверены, что им заплатят намного больше. Но, получив по динарию, они стали возмущаться: «Почему нам заплатили столько же, сколько всем?! Ведь мы трудились весь день в такую жару. Мы достойны большей награды». Тогда хозяин ответил им: «Вы согласились работать за один динарий. Я вам так и заплатил. Почему вы обижаетесь? Возьмите, что принадлежит вам, и идите домой!»

Рассказав эту притчу ученикам, Иисус хотел показать им, что все Его последователи получат одну награду независимо от того, когда они приняли Его. Иисус хочет, чтобы мы трудились для Него из любви, а не потому, что Он даст нам за это большее вознаграждение, чем другим! Любой труд, совершаемый для Иисуса, будет оценён Им.