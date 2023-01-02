Некрабовый салат

Крабовый салат уже стал традиционным на многих застольях. Предлагаем попробовать полезную альтернативу полюбившемуся салату. А вдруг понравится?

Ингредиенты:

сухая соевая спаржа

рис (желательно бурый, но можно и белый)

огурец

кукуруза консервированная

нори (водоросли)

растительный майонез (любой)

свёкла (необязательно)

Приготовление:

Поломать сухую спаржу на кусочки, добавить водоросли (раскрошить руками или мелко порезать ножницами), по желанию немного тёртой сырой свёклы (или свекольного сока) для цвета. Залить водой комнатной температуры. Оставить до размягчения (не менее часа, можно на ночь).

Бурый рис замочить, отварить в подсоленной воде, как написано в инструкции на упаковке (варится долго). Вместо бурого можно использовать круглый белый рис.

Нарезать огурец и спаржу. Собрать салат: в миску засыпать рис, нарезанную спаржу, огурец, зёрна кукурузы, мелко покрошить или нарезать лист нори. Заправить майонезом (например, из кешью).

Можно добавить зелень (лук и укроп). Перемешать. Готово!

Подготовила Оксана Соловьёва

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2023 г.