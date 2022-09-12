Непобедимая любовь

Здесь, в этом мире зла, где льётся кровь,

Есть сила сверхъестественная Божья.

Ту силу называем мы «любовь»,

И победить её ничто не может.

То сердце, где нашла любовь покой,

Для зависти и злобы недоступно.

Любовь своею властью неземной

Пленяет силу вражью поминутно.

Лишь тот, кто любит, побеждает мрак.

Лишь тот, кто любит, — это Божий воин.

Кто любит не за что-то. Просто так!

Любовь не к тем, кто этого достоин.

Любовь… Подобной силы не найти!

Любовь — вершина Божьего Закона.

Пока ты любишь, победитель ты

Любого зла, любого бастиона.

Над яростью, над ненавистью всей —

Пока ты любишь — знамя распростёрто.

Ты посмотри вокруг в глаза людей —

И сразу среди них заметишь мёртвых.

Они мертвы без Бога, без любви.

Завистливы, надменны, непокорны…

Чем злей они, сильнее их люби!

Люби их горячо. И безусловно.

О, где был ты, о, где же я была,

Когда Любовь над нами наклонилась

И нас же, недостойных, подняла,

Чтоб мы другим явили Божью милость?!

Бог зло тебе простил. Прощай другим.

Люби других, как Богом ты возлюблен!

Когда ты любишь, ты непобедим!

Когда ты любишь, Бога видят люди!

Светлана Теребилина

Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2022 г.