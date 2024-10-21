Неподсуден

«И как человекам положено однажды умереть, а потом суд…» (Евреям 9:27).
«Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Моё и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешёл от смерти в жизнь» (Иоанна 5:24).
Поток любви, струящийся с небес,
От неземного вечного Престола —
То Божий Дух, и Он сегодня здесь.
Наш Бог — Любовь, и нет нигде иного.
Живой поток любви среди могил
И покаянье — путь из тьмы могильной.
Любовь Христа — живая сила сил,
Все остальные силы — лишь бессилье.
Грехом обвито сердце, как змеёй,
Но с Богом наша неизбежна встреча.
И кто-то с грозным встретится Судьёй,
А кто-то встретится с Любовью вечной.
Кто жил Христом, вошёл в любви поток.
Душа от страха смерти отрешилась.
Жизнь и свободу дарит людям Бог,
Так велика Его святая милость.
И к вечной жизни возродится вновь,
Кто не боялся слабым быть и странным,
Лишь тот, кто принял Бога как Любовь,
Всем благодарным сердцем покаянным.
На суд придут народы всех веков,
А это сердце будет неподсудно.
Перед Любовью каяться легко,
А вот грешить перед Любовью трудно.
Татьяна Хлопкова