Неподсуден

«И как человекам положено однажды умереть, а потом суд…» (Евреям 9:27).

«Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Моё и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешёл от смерти в жизнь» (Иоанна 5:24).

Поток любви, струящийся с небес,

От неземного вечного Престола —

То Божий Дух, и Он сегодня здесь.

Наш Бог — Любовь, и нет нигде иного.

Живой поток любви среди могил

И покаянье — путь из тьмы могильной.

Любовь Христа — живая сила сил,

Все остальные силы — лишь бессилье.

Грехом обвито сердце, как змеёй,

Но с Богом наша неизбежна встреча.

И кто-то с грозным встретится Судьёй,

А кто-то встретится с Любовью вечной.

Кто жил Христом, вошёл в любви поток.

Душа от страха смерти отрешилась.

Жизнь и свободу дарит людям Бог,

Так велика Его святая милость.

И к вечной жизни возродится вновь,

Кто не боялся слабым быть и странным,

Лишь тот, кто принял Бога как Любовь,

Всем благодарным сердцем покаянным.

На суд придут народы всех веков,

А это сердце будет неподсудно.

Перед Любовью каяться легко,

А вот грешить перед Любовью трудно.

Татьяна Хлопкова