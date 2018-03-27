Это было время после потопа, когда человечество находилось в ожидании великого будущего. Все силы были положены на то, чтобы создать жизнь, которая принесла бы счастье. Не так давно человечество получило, можно сказать, новое рождение. И теперь они могли построить жизнь не такую, какова она была раньше, отличную, с другими принципами и законами. Наступала новая эра, предвещавшая прогресс во многих сферах. И вера в это лучшее будущее, надежда на него помогала строить новый мир.

Вот как об этом древнем послепотопном времени говорит Священное Писание: «На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с Востока, они нашли в земле Сеннаар равнину и поселились там. И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: построим себе город и башню, высотою до небес; и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же, и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город. Посему дано ему имя: Вавилон; ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле» (Бытие 11:1-9).

Библейская история. Как она бывает похожа на сказку или вымысел для современного человека! Трудно заставить себя поверить в Бога, да еще тогда, когда вся жизнь твоя прошла при Его отсутствии и умалении мысли о том, что Он существует. Но, но и но… Слишком много «но» ставит перед нами Библия в отношении наших утверждений. И человечество в лице его лучших детей не раз разбивало свои атеистические верования о твердую, проверенную временем истину Библии. Да, мы читаем сейчас библейские тексты, которые относятся к далекому времени, но в этих строчках есть зов и к нашей душе.

После потопа, обрушившегося на тогдашний мир, как суд от Бога, человечество имело повеление от Творца рассеяться по всему лицу земли и начать новую жизнь. Они имели обещание от Него, что воды потопа больше не придут на землю для уничтожения живущих на ней.

В то время люди пришли к очень важному техническому открытию. Это был шаг вперед в области строительства, что делало будущую жизнь более комфортабельной и удобной. «И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести». Теперь они могли делать почти все, что пожелают. Не нужно подбирать или вытесывать камни, чтобы придать желаемую и устойчивую форму зданию. Дома, дворцы и целые города ожидали и пленяли их ум. Но первое, что они захотели сделать, это обезопасить себя. Жители Сеннарской равнины не доверяли Божьему завету, утверждающему, что потопа больше никогда не будет. Многие из них отрицали существование Бога и считали, что потоп был вызван чисто природными причинами. Другие верили в сверхъестественное Существо и считали, что Оно вызвало потоп и уничтожило древний мир. Сооружение башни преследовало цель иметь убежище на случай другого потопа. Воздвигая огромнейшей высоты башню, которой были бы не страшны воды потопа, люди желали застраховать себя от грядущей опасности.

Они задумали построить здесь город и башню столь огромную, чтобы она стала чудом мира. Все это было предпринято для того, чтобы удержать народ от рассеяния. Бог повелел людям рассеяться по всей земле, осваивать и заселять ее. Но строители Вавилонской башни намеревались создать монархическую форму правления, чтобы впоследствии подчинить себе всю землю. Таким образом, их город стал бы центром империи, его слава вызывала бы всеобщее восхищение и преклонение всего мира и принесла бы известность его основателям. Величественная башня, возвышающаяся до небес, должна была стать памятником могущества и мудрости ее строителей, увековечивая их славу во всех грядущих поколениях.

«И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город». Это намерение было неугодно Богу. Фактически это было первое после потопа отвержение Бога такого масштаба. «Мир без Бога» – это был девиз того времени. И в своей решимости они, как сказано, «не отстанут». Это была одна из первых неудачных строек.

Безбожное общество, безбожный человек – это наша доля, мы дети своего времени. Мы родились в то время, когда каждый приучался стоить свою жизнь сам, и это не плохо, так и должно быть. Но вот Бог как-то не вписывался в жизнь большинства из нас, ибо многие из нас не знали Его. И мы строили. О том, что мы построили, будем решать не только мы. Существует Всевышний, который как Творец и Отец решает наши судьбы. Человечество не оценило милости Божьей и решило отвергнуть Его. О, Бог! Как много отвергали Его во все времена. Люди жили целыми столетиями, увлеченные строительством вавилонских башен, делая себе имя.

Во время революции 1793 года во Франции мир впервые услыхал о том, что люди, рожденные и воспитанные в цивилизованном обществе и облеченные правом управлять одним из великих народов Европы, выступили против самой возвышенной истины, которая когда-либо была дана человеку, и единогласно отказались от веры в Бога и служения Ему. Франция открыто восстала против Творца Вселенной. Хотя и в других странах было и есть множество неверующих, но Франция – единственное в мировой истории государство, которое специальным указом своего законодательного собрания объявило о том, что Бога нет. И в столице, и по всей стране люди пели и танцевали, радуясь этому решению.

Прошло совсем немного времени после того, как Франция отказалась служить Живому Богу, “высокому и превознесенному, живущему вовек”, и страна докатилась до самого низкопробного идолослужения, поклоняясь богине Разума в лице некой развратной женщины. И все это совершали наивысшие круги светской и законодательной власти перед представителями нации! Одна из церемоний того сумасшедшего времени остается непревзойденной по своей нелепости и безбожию. Двери конвента распахнулись перед торжественной процессией: члены муниципалитета шли в сопровождении музыкантов, распевая гимн во славу свободы. В центре собравшихся была женщина, закутанная в покрывало, символ их будущего поклонения, они называли ее богиней Разума. Ее подвели к членам конвента, с большой торжественностью сняли с нее покрывало и усадили по правую руку от председателя. Все без труда узнали в ней танцовщицу из оперы… И этой особе, которая как нельзя лучше изображала собой тот «разум», которому они поклонялись, национальный конвент Франции публично воздавал почести. Коронацию богини Разума проводили по всей стране, где только жители желали показать, что и они уже достигли всех высот революции.

Оратор, призывавший поклоняться разуму, утверждал: “Законодатели! Фанатизм уступил дорогу здравому смыслу, затуманенные глаза не смогли вынести яркого света. Сегодня собралось множество людей под этими готическими сводами, где впервые звучит истина. Здесь Франция отмечает единственное истинное служение – служение Свободе и Разуму».

Когда богиню Разума привели в конвент, главный распорядитель взял ее за руку и, обращаясь к собранию, сказал: «Смертные! Перестаньте трепетать перед бессильными громами Бога, которыми пугали вас. С этого момента нет у вас никакого божества, кроме Разума».

История знает, к чему сложившаяся ситуация привела Францию и многие другие государства и народы. Многие личности погибли тогда и гибнут сегодня, ощущая пустоту и незаполненность своей души. Бог, вечно живущий, исполненный любви, долготерпения и милосердия, с состраданием смотрит на происходящее на Земле. И неизменными остаются и останутся слова, сказанные в Евангелии: «… чтобы вы имели во Мне мир» (Иоанна 16:33). «…мир Мой даю вам: не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается» (Иоанна 14:27).



Вавилонская башня перестала существовать, перестали существовать и многие великие проекты человека, направленные на то, чтобы сделать себе имя. Пророк Исаия пишет: «Поникнут гордые взгляды человека, и высокое людское унизится; и один Господь будет высок в тот день. Ибо [грядет] день Господа Саваофа на все гордое и высокомерное и на все превознесенное, – и оно будет унижено» (Исаия 2:11,12). К сожалению, во время Второго Пришествия Христа будут те, кто будет строить подобие Вавилонской башни. Они есть и сегодня. Как бы хорошо было, чтобы мы не оказались в числе их. Нам, борющимся с самими собою, с Богом, стоит задуматься над тем, что сделает нас слабыми перед Богом и сильными в Нем. Долготерпение Божье, Его милость, смерть Иисуса Христа, Божьего Сына, посланного Богом, как плату за наши грехи, способны покорить душу человека. Мы можем сопротивляться этой любви, этой силе, влекущей ко Христу; однако, если не воспротивимся, то непременно будем привлечены к Иисусу.

И сошел Господь посмотреть…Пусть же Он увидит, кроме всего того доброго, что мы и делаем на этой земле, строительство великого и прекрасного храма Божьего, нашей души, как места обитания Великого и любящего Бога. Бога, о Котором апостол Иоанн сказал словами, которые никогда не изменятся: «Бог есть любовь» (1Иоанна 4:8).

С. Лапшин

Ретро статья газеты «Сокрытое Сокровище» март 2005 г.