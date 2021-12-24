Женщина по имени Вавилон

Вавилон — необычное имя для женщины, правда? Кто она?

В книге Откровение приводится описание двух религиозных систем. Они символично представлены в Библии в образах двух женщин. Женщина в белом, описанная в 12 главе книги Откровение, символизирует невесту Иисуса, или истинную церковь. Она верна своему возлюбленному — Иисусу Христу.

В 17 главе книги Откровение появляется ещё одна женщина. Она сидит на звере багряном. Библия называет её блудницей. Эта женщина олицетворяет отступническую религиозную систему: «И пришёл один из семи Ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящею на водах многих; с нею блудодействовали цари земные, и вином её блудодеяния упивались живущие на земле» (книга Откровение 17:1, 2).

Что означает «сидящая на водах многих»? В Библии даётся толкование: «Воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди, и народы, и племена, и языки» (книга Откровение 17:15). Что такое блудодейство? Это отсутствие верности, нечистота в отношениях. Эта блудница привлекает внимание масс; она знает, как соблазнить и увлечь за собой. Она передаёт по кругу свой кубок с вином лжеучения. Мир опьянён заблуждением. Цари и главы государств тесно связаны с ней.

В Откровении 17:5 говорится: «И на челе её написано имя, тайна: Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным». Если она мать, то у неё должны быть дети. Интересно, что католическая система называет себя матерью всех церквей. Процитируем кардинала Йозефа Ратцингера, ставшего позднее папой римским Бенедиктом: «Всегда должно быть ясно, что единственная святая католическая и апостольская вселенская церковь — не сестра, а мать всех церквей». Многие деноминации вышли из католицизма, но сохранили при этом ряд его ложных доктрин. Это дочери матери-церкви.

Что имеет в виду Библия, говоря о мистическом великом Вавилоне? К началу первого столетия настоящий Вавилон, город, существовавший в Ветхом Завете, уже исчез. Таким образом, речь идёт не о физически существовавшем Вавилоне, а о духовном Вавилоне. Другими словами, о религиозной системе, которая отделится от истинного учения Слова Божьего. Духовный Вавилон олицетворяет собой религию, созданную человеком, в основе которой лежат людские учения и идеи. Христос же призывает нас выйти изо всех человеческих религиозных систем, Он возвращает нас к Библии, чтобы мы снова стали преданными Священному Писанию. Он направляет нас к верности Его Слову и Его заповедям.

Признаки Вавилона

Им правит земной глава, который говорит от имени Бога и вместо Бога. Он открыто признаёт, что его слово, произнесённое «с кафедры», имеет власть, как если бы он был самим Богом Небесным. В Библии говорится о Христе: «И Он есть глава тела Церкви; Он — начаток, первенец из мёртвых, дабы иметь Ему во всём первенство» (Послание колоссянам 1:18). Христос находится на первом месте в истинной церкви. Христос на небесах — единственный глава церкви. Идолопоклонство. В Вавилоне процветало идолопоклонство, тогда как Христос зовёт нас, чтобы мы пришли сразу к Нему, напрямую. Нам не нужны посредники. Нам не нужны образа, святые угодники. Нет нужды приходить к Христу через ходатаев и просителей: Он так сильно любит вас, что хочет, чтобы вы были ближе к Нему. В Библии однозначно повторяется, что между Богом и человеком есть только один посредник, и это Иисус Христос. Наше спасение, наш путь к вечной жизни возможны только через Него, не через Его мать и не через апостолов.

Христос возвещает: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Евангелие от Иоанна 14:6). Апостол Пётр вторит Иоанну: «И нет ни в ком ином спасения; ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (книга Деяния Апостолов 4:11, 12). Учение о бессмертии души. Древний Вавилон был центром лжеучений о смерти. Ложь о том, что, когда вы умрёте, ваша бессмертная душа будет жить вечно, пришла из Вавилона, а не из христианства и уж точно не из Библии: «Живые знают, что умрут, а мёртвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению» (книга Екклесиаста 9:5).

Библия сравнивает смерть со сном в пятидесяти местах Священного Писания. А так называемые духи умерших, с которыми некоторые вступают в контакт, — «это — бесовские духи, творящие знамения» (книга Откровении 16:14). Учение о том, что душа бессмертна, противоречит самой сути Второго пришествия Христа. Нужно ли приходить Спасителю за теми, души которых уже на небесах? Если вы верите в бессмертие души, то верите и в то, что после смерти ваша душа отправится на небо. Но если бы это было так, тогда зачем Христу воскрешать умерших, подымать их из могил, если они уже на небесах?

Это лжеучение отменяет необходимость во Втором пришествии. Бог хочет, чтобы мы желали и с волнением ожидали пришествия Иисуса Христа. Все небеса с нетерпением ждут этого кульминационного явления. В том был Божий замысел, чтобы церковь во все века жаждала Его возвращения. Согласно Библии наши возлюбленные будут спать во Христе до пришествия, и вместе с ними нас вознесут на облака небесные для встречи с Иисусом. Поклонение солнцу. Вавилон был центром поклонения солнцу. Для примирения язычества и номинального христианства Римская империя, следуя своей обычной политике, предприняла меры для объединения христианских и языческих праздников. Так воскресенье (День солнца) пришло в христианство на смену библейской субботе, о которой столько раз говорит Бог как о Своём особенном знаке: «Дал им также субботы Мои, чтобы они были знамением между Мною и ими, чтобы знали, что Я — Господь, освящающий их» (Библия, книга пророка Иезекииля 20:12).

Учения древнего Вавилона проникли в большую церковь-мать. Протестантские церкви оставили церковь-мать, и Бог воздвиг великих мужей, протестантских реформаторов. Но они сохранили многие ошибки матери-церкви, такие как бессмертие души и соблюдение воскресенья. Безусловно, многие из них любили Иисуса. Мы живём в последнее время, друзья, истина остаётся истиной, и нужно ей следовать. Бог раскрывает библейские пророчества для всех, кто любит Иисуса и хочет следовать за Его истиной.

Пророк Даниил предостерёг, что появится особая власть, которая «возмечтает отменить… [праздничные] времена и закон» (Библия, книга пророка Даниила 7:25). Друзья, ни одна земная церковь не вправе менять Божий Закон или изменить Его Слово. Нет сомнения, что проповедники должны вернуться к проповедям на основании Библии, к Божьей истине, и бежать из Вавилона, от блудницы, как призывает Бог: «Выйди от неё, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах её и не подвергнуться язвам её» (книга Откровение 18:4).

Богу ненавистны эти ложные системы богослужения, это учения дьявола. Однако, Бог любит Свой народ, который искренне Его ищет. И даже если сейчас народ введён в заблуждение, Господь желает, чтобы люди оставили Вавилон и все его фальшивые учения. Незнание не является оправданием для заблуждения или греха, когда есть все возможности, чтобы узнать Божью волю прямо сейчас. Найдёте ли вы время для этого?

Друзья, помните, что путь большинства — далеко не всегда верный. Господь предостерегает: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (Евангелие от Матфея 7:13, 14).

По материалам передачи «Раскрывая тайны библейских пророчеств»

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Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2021 г.