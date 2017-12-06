Нет пророка в своём отечестве
Христос в синагоге. Художник Gerbrand van den Eeckhout

Все слышали это выражение, ставшее крылатым, но мало кто знает, что взято оно из Евангелия. Эти слова произнёс Христос после того, как соотечественники отвергли Его. «Не плотников ли это сын?» — говорили они, тем самым лишив себя Божьих благословений и спасения. Как сегодня нам услышать голос истины, невзирая на мнения общества?

В детстве и юности Иисус часто ходил вместе с братьями в синагогу Назарета. Когда Он начал Своё служение, связь с общиной прервалась, но, тем не менее, все её члены знали о деятельности Иисуса Христа. Когда Он снова вернулся в Назарет и появился среди них, их интерес и ожидания достигли высшей степени. И когда Он в субботний день вошёл в синагогу и присоединился к молящимся, взоры всех устремились на Него.

На обычном ежедневном богослужении служитель, читая пророчества, убеждал людей не терять надежду на приход Мессии, Который установит славное царство и положит конец всякому притеснению.

Когда в синагоге присутствовал раввин, он, по обыкновению, произносил проповедь, а затем израильтянин мог читать из пророков. В ту субботу Иисусу Христу предложили принять участие в богослужении. Он «встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии». То, что Он прочитал, считалось относящимся к Мессии: «”Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушённых сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное”. И, закрыв книгу и отдав служителю, сел; и глаза всех в синагоге были устремлены на Него. И Он начал говорить им: ныне исполнилось писание сие, слышанное вами. И все засвидетельствовали Ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст Его» (Луки 4:16–22).

Иисус Христос стоял перед народом — живой толкователь пророчеств, свидетельствующих о Нём Самом. Он говорил о Мессии как об избавителе угнетённых, освободителе пленников, исцелителе страждущих, дарующем зрение слепым и открывающем миру свет истины. Его вдохновенный облик и полные чудесного смысла слова как никогда взволновали слушателей. Когда их сердец коснулся Святой Дух, они ответили радостным «Аминь!» и прославили Господа.

Но когда Иисус произнёс: «Ныне исполнилось писание сие, слышанное вами», — они вдруг задумались о себе и о словах, сказанных в их адрес. Они были названы рабами, узниками, которых требуется освободить от силы зла, живущими во тьме, которую нужно рассеять светом истины. Их гордость была уязвлена.

«Кто этот Иисус?» — стали спрашивать они друг друга. Претендующий на славу Мессии был всего лишь сыном плотника. Он рос у них на глазах, и каждый мог видеть, как ребёнок становился юношей. Несмотря на Его непорочную жизнь, люди не могли допустить мысли, что это и есть Мессия.

Иисус засвидетельствовал Свою Божественность, открыв их сокровенные мысли. «Он сказал им: конечно, вы скажете Мне присловие: “врач! исцели Самого Себя; сделай и здесь, в Твоём отечестве, то, что, мы слышали, было в Капернауме”. И сказал: истинно говорю вам: никакой пророк не принимается в своём отечестве» (Луки 4:23, 24).

Слова Иисуса Христа оказались для собравшихся в синагоге ударом, сокрушившим их упоение собственной праведностью. Они воспылали гневом к Спасителю. Тот, Кто пришёл исцелять и врачевать, оказался им не нужен.

Собрание прервалось, Иисуса Христа окружили и вывели из синагоги за город. Казалось, все жаждали Его смерти. Они толкали Его к краю пропасти, желая сбросить вниз, но Он внезапно исчез. Посланники небес, находившиеся рядом с Ним в синагоге, сопровождали Его и среди этой обезумевшей толпы. Они-то и укрыли Иисуса Христа от врагов.

Во времена Христа истина не была популярной. Она не популярна и в наши дни. Она не пользуется популярностью с тех пор, когда сатана впервые внушил человеку отвращение к истине, предложив взамен басни, которые ведут к самовозвышению. Разве нас к сегодня не окружают теории и учения, которые основаны не на Слове Божьем? Люди так же упрямо придерживаются их, как иудеи держались своих преданий.

Sola Scriptura — «только Писание» — один из важнейших тезисов Реформации актуален и в наши дни. Изучайте Библию, только там вы найдёте истину Божью, незатуманенную человеческими преданиями.

Эллен Уайт, «Желание веков»

Газета «Сокрытое Сокровище» № 12 (248) декабрь 2017 г.

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