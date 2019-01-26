Нет простуде!

Эти простые домашние средства лечения помогут справиться с распространёнными простудными заболеваниями ушей, горла и носа.

Натуральные средства лечения воспаления ушей

Грелка на ухо. Тепло — действенное средство для облегчения ушной боли при воспалении среднего уха, особенно у детей. Наполните грелку или бутылку горячей водой, закройте пробкой. Вода должна быть комфортной температуры, не слишком горячая. Заверните грелку или бутылку в мягкую ткань. Приложите к больному уху. Проверьте на отсутствие риска ожога.

Горячий компресс на ухо. Смочите ткань или полотенце в горячей воде. Выжмите, затем приложите к больному уху. Если вода очень горячая, используйте дополнительный слой ткани.

Масляные капли для ушей. 2 – 3 капли подогретого до 32°С масла в ухо смягчают боль и воспаление при отите среднего уха. Лучше всего с инфекцией борется чесночное масло. Его можно приобрести в виде капсул или приготовить самостоятельно: разотрите чеснок, залейте его оливковым маслом и оставьте на 3 – 4 часа. Не закапывайте масло, когда ухо гноится: это может означать, что повреждена барабанная перепонка.

Если заболело горло

Полоскание очищает горло от слизи, микроорганизмов и остатков погибших из-за инфекции клеток. Эффективны при этом полоскание лимонной водой, подсолённой водой (1 чайная ложка соли на стакан воды), настойками имбиря, репешка лекарственного, лаванды или тимьяна. Полощите горло до трёх раз в день около 5 минут каждый раз.

Влажный компресс на горло. Согревание горла вызывает расширение расположенных близко к поверхности кожи кровеносных сосудов и облегчает боль при воспалении. Смочите хлопковую ткань в тёплой воде температурой около 40°С. Хорошо отожмите. Приложите ткань к горлу. Поверх компресса повяжите шерстяную ткань или шарф. Компресс должен оставаться на горле от 1 до 2 часов. При необходимости можно заново смочить ткань в тёплой воде. Сняв компресс, укутайте горло шарфом или шерстяной тканью.

Паровая ингаляция. Чтобы поддержать слизистую оболочку горла в хорошем состоянии, ему необходима влага. Особенно полезно при раздражении горла сочетание влаги и тепла.

Паровая ингаляция укрепляет защитные механизмы слизистой оболочки горла, облегчает отделение слизи, успокаивает воспалённое горло и облегчает кашель. Для большей эффективности можно добавить несколько капель масла шалфея или чайного дерева. Чем горячее вода, тем лучше. Продолжительность процедуры 5 – 10 минут.

Простые средства лечения насморка

Промывание носовых ходов — самый эффективный способ очищения и уменьшения воспаления носовых пазух. Промывание очищает носовые ходы от застойной слизи, пыли и болезнетворных бактерий.

Для промывания носа подойдут следующие жидкости:

► Готовый солевой раствор (продаётся в аптеках).

► Дистиллированная вода или бутилированная с добавлением столовой соли из расчёта 1 чайная ложка на 0,5 л воды. Избыток соли сушит слизистую носа. Как альтернативу соли можно использовать пищевую соду.

► Физиологический раствор хлорида натрия (9 г соли на 1 л воды).

► Настои одной или нескольких лекарственных трав:

– ромашка — противовоспалительное действие;

– тимьян обыкновенный — антивирусное действие;

– мальва — смягчающее действие.

При промывании носа настоем из лекарственных трав лучше всего добавлять 0,5 чайной ложки соли на чашку настоя.

При аллергии на пыльцу лучше воздержаться от травяных настоев.

Ингаляции эфирными маслами. Все травяные эфирные масла обладают антисептическими и антивирусными свойствами. Вдыхая их несколько раз в день, мы очищаем нос и облегчаем дыхание. Наиболее рекомендуемые масла: тимьяна, лаванды, розмарина, эвкалипта.

Горячая ванна для ног. Пропарьте ноги в горячей воде (можно добавить чайную ложку поваренной соли на 1 л воды). Это прочищает нос и снимает ощущение тяжести в голове. Температура воды — 36 – 40°С. После процедуры разотрите ноги полотенцем, смоченным в холодной воде, и наденьте шерстяные носки.

Паровая баня для лица. Влажность жизненно необходима для поддержания нормального состояния слизистой носовых ходов и околоносовых пазух. Паровая баня для лица обеспечивает носовые ходы и околоносовые пазухи большим объёмом влаги. Пар, поступающий в нос, очищает слизистую и повышает её сопротивляемость болезнетворным микробам.

Принять горячий душ, дыша паром, — ещё один способ облегчить заложенность носа. После принятия паровой бани умойте лицо холодной водой, чтобы закрылись поры кожи.

Холодный компресс на лицо. Холод сужает кровеносные сосуды в носовых ходах, вызывая облегчение насморка. Он облегчает боль при лобном и верхнечелюстном синуситах (фронтит и гайморит). Компресс можно поместить на лоб или на скулы. Раз в минуту смачивайте ткань в холодной воде температурой от 0 до 4°С. Продолжительность 3 – 5 минут. После процедуры наденьте на голову тёплую шапку или шарф.

Вдыхание испарений лука. Летучие фитонциды, выделяемые нарезанным луком, облегчают заложенность носа, разжижают слизь и борются с болезнетворными микроорганизмами. Нарежьте лук и нюхайте его, делая глубокие вдохи.

Подготовила Людмила Яблочкина

Газета «Сокрытое Сокровище» № 01 (261) январь 2019 г.