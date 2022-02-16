Незапланированная доброта

17 февраля в мире отмечается неофициальный праздник — Международный день спонтанного проявления доброты. В этот день принято совершать добрые поступки: можно, например, сделать комплимент незнакомому человеку, пожертвовать деньги на помощь нуждающимся или подарить кому-нибудь газету, дающую надежду. А я вот сразу вспомнила Рому Седова. Он буквально притягивает к себе ситуации, где без доброты никак. Об очередном таком случае он поведал в соцсетях.

Только пообещал жене не вляпы… не планировать социальные проекты чаще, чем раз в месяц, и вот на тебе! Еду на работу, никого не трогаю. На выезде из города припарковался на остановке на минутку поковыряться в рулевой подушке — там сигнал пропал. Выковырнул я клаксон и победно просигналил несколько раз: «БИ-БИ-БИИИИ!» Урааа! Работает!

Стук в окно:

— Мил человек, чего сигналишь? Подвезти решил? Я как раз замёрзла, очень кстати!

— Э-э-э… Да, могу… Хотел подвезти.

Так появился короткий ролик — просьба о помощи.

Ситуация банальная. Лена — беженка с Украины, с войны в смысле. Муж умер летом: сердце. Работает женщина в автобусном парке. Никого, кроме дочки 14 лет. Платит кредит 14000 за дачный домик. На дрова на зиму откладывает в первую очередь. На вещи дочке не всегда остаётся. А в 14 лет девочке прийти в школу в бедной одежде… Смеются: «Гадкий утёнок».

Это то немногое, что я узнал от Лены за 10 минут, что мы провели в пути. Взял контакты. Если откликается и есть вещи опрятные на этот возраст, можете написать мне в личку, дам её номер.

P.S. Сейчас проверил клаксон… Да, вы догадались! Опять не работает! Думаю, что этот «сигнал» для Лены был гораздо выше и мощнее, чем из моей рулевой колонки. Время покажет…

Из поста Романа Седова на страничке VK

А в комментариях под этим постом закипела жизнь: спрашивают размеры девочки, номер карты, советуют, куда обратиться. Кто-то обещает с дровами помочь. А тёзка Романа написал: «Вещей, к сожалению, нет, но с сигналом помогу». Когда мы помогаем другим в их нуждах, Бог заботится о наших. Доброта возвращается.

Пусть не один день в году будет наполнен добрыми поступками, а все 365!

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2022 г.