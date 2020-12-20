«Нежный авокадо» — полезный торт к праздничному столу

Вы ищете необычный, вкусный и по-настоящему полезный десерт? Да ещё и лёгкий в приготовлении? Тогда попробуйте «Нежный авокадо»!

Ингредиенты для основы:

✅50 г орехов (любых)

✅75 г фиников (удалить косточки)

✅35 г кокосовой стружки

✅25 мл кокосового масла

✅15 г кэроба (по желанию)

✅цедра лайма (по желанию)

Ингредиенты для мусса:

✅2 – 4 спелых авокадо

✅сок лайма/лимона — по вкусу (можно смешать сок лимона и лайма)

✅45 мл кокосового масла

✅сироп агавы или любой другой подсластитель (можно сахар) — по вкусу

Приготовление:

Перемолоть все ингредиенты для основы в блендере. Если вы добавите кэроб (полезный заменитель какао), то корж получится «шоколадным». Выложить получившуюся массу в форму (желательно со съёмным бортиком) и хорошенько утрамбовать ложкой или дном стакана. В блендере смешать авокадо и сок лайма/лимона до состояния нежного мусса, добавить кокосовое масло и подсластитель. Так как в рецепте нет никаких опасных в сыром виде продуктов (типа яиц), то мусс можно смело пробовать, добавлять подсластитель и сок лимона по вкусу. Вылить мусс на корж и убрать форму в морозилку на пару часов до застывания.

Приятного аппетита!

Подготовила Оксана Соловьёва

Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2020 г.