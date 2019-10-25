Нина: «Если бы я не была верующей, не знаю, что бы со мной было»

В январе 2007 года Нина заключила Завет с Господом, приняв крещение. Через год случилась страшная трагедия — её единственную дочь убили в собственной квартире. Придя поздно вечером с работы, Нина позвонила в дверь, но никто не открывал. Она открыла дверь своим ключом, включила свет и увидела дочь, лежащую в луже крови. Вскоре за этой потерей последовала ещё одна — Нине пришлось расстаться с любимой внучкой. Что помогло Нине пережить эти потери и обрести душевный мир, она расскажет сама.

У меня началась паника, когда я увидела дочь недвижимой.

Я надеялась, что скорая помощь приедет и поможет ей, хотя она была уже холодная. Потом я обзвонила сестёр по вере. Мне было очень тяжело. Сёстры меня поддерживали, не оставляли одну в беде, постоянно уделяли мне внимание. Каждый день со мной кто-то был.

Я винила себя в произошедшем. Родственники говорили, что это произошло, потому что я стала ходить в адвентистскую церковь. Я так не думала, но допускала мысль, что я сделала что-то не так, и поэтому мою дочь убили. Я думала, что мне нужно меняться. Долго жила в страданиях и переживала. Через какое-то время я успокоилась, ведь со мной была внучка Даша. Однако вскоре мой зять Лёша нашёл себе новую жену. Я была рада, понимая, что ему тяжело, и Даше нужна мама. К сожалению, отношения у меня с этой женщиной не сложились, не было взаимопонимания.

Однажды я забрала внучку из садика, и после этого Марина перестала со мной общаться. Вскоре они перестали давать мне внучку. Это было ещё одним сильным переживанием для меня после смерти дочери, ведь Даша была единственной внучкой. Они переехали в другой город и шесть лет не давали нам общаться. Я знала, что с Дашей в новой семье обращаются плохо, и от этого ещё больше страдала. Мне говорили: «Придёт время, и Даша будет с тобой». Я отвечала: «Это невозможно», но постоянно молилась за Лёшу и его жену Марину.

Три года назад они разрешили Даше приехать ко мне на всё лето! Я была очень рада! Я её приодела, потому что у неё было мало хорошей одежды. После этого они каждое лето отпускали ко мне Дашу. У них родилось двое своих детей, и в однокомнатной квартире стало тесно. Сейчас Даша живёт со мной и учится в колледже. Это моя отдушина.

Господь меня вёл и не оставлял одну. Бог поддерживал меня через других людей, в том числе через пастора. Если бы я была неверующей, не представляю, что бы со мной было!

Подготовила к печати Людмила Яблочкина

* все имена изменены

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2019 г.